Chợ đầu mối lớn nhất TP.HCM dự kiến hoạt động trở lại vào ngày 7/9

Tin y tế 05/09/2021 22:25

TP.HCM đang dự kiến mở điểm trung chuyển hàng hoá tại chợ đầu mối Bình Điền vào ngày 7/9 và cho hoạt động lại một số chợ truyền thống khác trong thời gian tới.

Theo Tiền Phong, chiều ngày 5/9, tại buổi họp báo về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM,  ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, trên cơ sở xem xét giải pháp an toàn trong hoạt động phòng chống dịch COVID-19, TP.HCM sẽ mở cửa chợ Bình Điền từ ngày 7/9.

 Ông Phương cho biết, công tác cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm cho người dân thành phố trong giai đoạn đầu triển khai việc vận chuyển, phân phối từ các vùng nguyên liệu về thành phố rất khó khăn. Việc đi chợ hộ đã triển khai nhưng vẫn có những lúng túng nhất định.

Dự kiến ngày 7/9, thành phố sẽ cho chợ Bình Điền - chợ đầu mối lớn nhất thành phố, hoạt động trở lại để cung ứng hàng hóa cho các hệ thống, chi nhánh phân phối.

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Chợ đầu mối Bình Điển - Ảnh: VnExpress

Theo Kinh tế và Đô thị, ông Thương cho biết, việc tổ chức lại điểm trung chuyển hàng hóa tại chợ Bình Điền nhằm giúp thương nhân đưa hàng hóa về cung ứng các hệ thống phân phối, bếp ăn tập thể.

Về tình hình nguồn cung ứng thực phẩm tại TP, ông Phương cho biết đối với thực phẩm tươi sống do đặc thù thu hoạch, vận chuyển khó khăn nên thời gian đầu TP có lúng túng cho công tác này nhưng đến nay đã đi vào nền nếp.

Đối với thực phẩm chế biến thì bảo quản dễ dàng, lâu dài hơn nhưng trong thời gian vừa qua chưa được quan tâm đúng mức. Do thấy nhu cầu này tăng lên, TP đã rà soát các nhà cung cấp thực phẩm chế biến và nhận thấy họ còn gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, các nhà cung ứng thời gian qua chưa được ưu tiên trong hoạt động cung ứng hàng hóa, không được cấp giấy đi đường. Trước mắt TP sẽ ưu tiên cho nhà cung cấp lớn và lâu dài hơn khi nhu cầu tăng lên sẽ trao đổi thêm với các sở ngành để bổ sung vào danh sách được ưu tiên hoạt động.

Chú ý: Thông tin TP.HCM mở cửa trở lại từ ngày 15/9 là không chính xác

Chú ý: Thông tin TP.HCM mở cửa trở lại từ ngày 15/9 là không chính xác

Mới đây, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM đã thông tin về một số tin đồn gần đây liên quan đến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

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Từ khóa:   TP.HCM chợ đầu mối Bình Điền covid-19

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