Châu Phi xuất hiện căn bệnh lạ khiến gần 90 người tử vong

Tin y tế 15/12/2021 09:29

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận ít nhất 89 người đã thiệt mạng vì nhiễm một căn bệnh lạ ở Nam Sudan.

Theo thông tin từ BBC, thời gian gần đây, Fangak thuộc bang JongleiNam Sudan đã ghi nhận một số cái chết bí ẩn đã xảy ra ở một khu vực bị lũ lụt. Y tế địa phương loại trừ bệnh tả vì các xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh này.

Trước tình trạng đáng lo ngại này, WHO đã cử nhóm chuyên gia đặc biệt đến Jonglei để tìm hiểu. Bà Sheila Baya - Đại diện của WHO cho biết: "Chúng tôi đã quyết định cử một đội phản ứng nhanh đến để điều tra và đánh giá rủi ro. Khi đến đó họ mới có thể thu thập được mẫu bệnh phẩm từ người ốm – nhưng con số tạm thời mà chúng tôi nhận được là 89 người đã chết".

Châu Phi xuất hiện căn bệnh lạ khiến gần 90 người tử vong - Ảnh 1
Hệ thống y tế của Nam Sudan rất yếu kém - Ảnh: Reuters

Một trực thăng sẽ chở nhóm chuyên gia từ thủ đô Juba tới khu vực ổ dịch trong ngày 15/12. Căn bệnh lạ xuất hiện ở Nam Sudan giữa lúc toàn thế giới đang lo ngại về sự lây lan của biến thể Covid-19 mới là Omicron.

Một số quốc gia phương Tây áp lệnh cấm nhập cảnh từ một số quốc gia ở nam châu Phi, nơi biến thể của virus gây Covid-19 này được phát hiện đầu tiên. Tuy Nam Sudan không nằm trong danh sách nhưng đất nước này cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề do bạo lực dai dẳng, hệ thống y tế yếu kém.

Phát hiện 2 trường hợp F0, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu

Phát hiện 2 trường hợp F0, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu

Vào ngày 30/11, lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp mắc COVID-19 tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Tai-Mũi-Họng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Xem thêm
Từ khóa:   dịch bệnh ở Châu Phi châu phi xuất hiện căn bệnh lạ bệnh lạ ở châu phi gây cái chết hàng trăm người

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 2 giờ 30 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 3 giờ 0 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 4 giờ 30 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại