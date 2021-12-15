Tổ chức Y tế thế giới (WHO) xác nhận ít nhất 89 người đã thiệt mạng vì nhiễm một căn bệnh lạ ở Nam Sudan.

Theo thông tin từ BBC, thời gian gần đây, Fangak thuộc bang JongleiNam Sudan đã ghi nhận một số cái chết bí ẩn đã xảy ra ở một khu vực bị lũ lụt. Y tế địa phương loại trừ bệnh tả vì các xét nghiệm cho kết quả âm tính với bệnh này.

Trước tình trạng đáng lo ngại này, WHO đã cử nhóm chuyên gia đặc biệt đến Jonglei để tìm hiểu. Bà Sheila Baya - Đại diện của WHO cho biết: "Chúng tôi đã quyết định cử một đội phản ứng nhanh đến để điều tra và đánh giá rủi ro. Khi đến đó họ mới có thể thu thập được mẫu bệnh phẩm từ người ốm – nhưng con số tạm thời mà chúng tôi nhận được là 89 người đã chết".

Hệ thống y tế của Nam Sudan rất yếu kém - Ảnh: Reuters

Một trực thăng sẽ chở nhóm chuyên gia từ thủ đô Juba tới khu vực ổ dịch trong ngày 15/12. Căn bệnh lạ xuất hiện ở Nam Sudan giữa lúc toàn thế giới đang lo ngại về sự lây lan của biến thể Covid-19 mới là Omicron.

Một số quốc gia phương Tây áp lệnh cấm nhập cảnh từ một số quốc gia ở nam châu Phi, nơi biến thể của virus gây Covid-19 này được phát hiện đầu tiên. Tuy Nam Sudan không nằm trong danh sách nhưng đất nước này cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề do bạo lực dai dẳng, hệ thống y tế yếu kém.

Phát hiện 2 trường hợp F0, Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu Vào ngày 30/11, lực lượng chức năng đã phát hiện hai trường hợp mắc COVID-19 tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Tai-Mũi-Họng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

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