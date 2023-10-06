Cấy que tránh thai ở tay, không ngờ que đi vào tim, cô gái đối mặt với 'tử thần' nếu không phẫu thuật

Tin y tế 06/10/2023 19:37

Các bác sĩ đã lên kế hoạch để phẫu thuật hở để lấy que tránh thai ra khỏi tim cô gái. Cô phải nằm viện ít nhất 1 tuần và mất 6-8 tuần để hồi phục.

Theo thông tin từ Thanh Niên dẫn nguồn từ The Sun, cô Cloe Westerway, 22 tuổi, ở thành phố Melbourne (Úc) đã đến một phòng khám địa phương để cấy que tránh thai cách đây 2 năm. Cô gái trẻ không lo lắng gì về thủ thuật này và cảm thấy rất yên tâm.

Que tránh thai là một thanh nhỏ làm bằng nhựa dẻo, dài khoảng 4 cm. Khi cấy vào vùng da dưới cánh tay, que sẽ giải phóng hoóc môn progesterone vào máu để ngăn rụng trứng. Phương pháp này có thể giúp tránh thai hiệu quả trong 3 năm. Đây được xem là giải pháp hữu ích cho những người hay quên uống thuốc ngừa thai đều đặn hoặc không thể dùng thuốc có estrogen.

Người cấy que tránh thai ban đầu có thể gặp một số tác dụng phụ như kinh nguyệt không đều, trễ kinh hay vài vết bầm trên da cánh tay. Dù vậy, phương pháp tránh thai này được xem là an toàn.

"Ban đầu, tôi không gặp vấn đề gì. Nhưng sau đó, tôi bỗng dưng bị đau dây thần kinh dữ dội, ợ nóng, tim đập nhanh và nôn mửa", cô Westerway kể lại.

Khi kiểm tra lại que tránh thai dưới cánh tay thì cô Westerway không còn thấy nó ở đó. Vì vậy, cô nghĩ có thể các triệu chứng của mình có liên quan đến que tránh thai. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân khiến cô mắc bệnh. Do đó, cách an toàn là bác sĩ sẽ thử lấy que tránh thai ra ngoài. Tuy nhiên, khi bác sĩ kiểm tra vùng dưới cánh tay thì không thấy que tránh thai ở đâu.

Kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ phát hiện que tránh thai đã đi vào tâm thất phải, đến buồng tim trái của cô Westerway.

"Các bác sĩ đã bị sốc. Lúc ấy, họ không biết phải làm gì để lấy que tránh thai ra ngoài. Họ nói với tôi là chưa từng gặp tình huống này trước đây", cô Westerway kể lại.

Các bác sĩ đã lên kế hoạch để phẫu thuật hở để lấy que tránh thai ra khỏi tim cô Westerway. Cô phải nằm viện ít nhất 1 tuần và mất 6-8 tuần để hồi phục. Dù vậy, cô Westerway vẫn còn may mắn khi phát hiện sớm. Nếu kéo dài, cô rất có thể sẽ tử vong vì que tránh thai có thể gây tổn hại tim.

Cấy que tránh thai ở tay, không ngờ que đi vào tim, cô gái đối mặt với 'tử thần' nếu không phẫu thuật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Những tác dụng phụ khi cấy que tránh thai ở tay

Khi cấy que tránh thai, phụ nữ có thể gặp phải những tác dụng phụ như đau nhức đầu, nhiều mụn, tăng cân, ngực căng hơn, giảm ham muốn tình dục, tâm lý thất thường và có sự thay đổi về kinh nguyệt như lượng kinh ít hơn, hoặc nhiều hơn,… Đây là tác dụng của thuốc nội tiết và khi tháo bỏ que thì kinh nguyệt của bạn sẽ bình thường trở lại.

Phương pháp này không thể phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh HIV, giang mai, lậu, viêm gan B,… Bạn có thể khắc phục bằng cách sử dụng thêm bao cao su khi quan hệ vợ chồng.

Những trường hợp không nên dùng que tránh thai

Đây là phương pháp ngừa thai có rất nhiều ưu điểm nhưng không phải ai cũng phù hợp và dưới đây là những trường hợp không nên sử dụng que tránh thai:

Phụ nữ mắc các bệnh về nội tiết, tim mạch, bệnh huyết áp không nên sử dụng vì que cấy có chứa nội tiết.

Bệnh nhân ung thư cũng nên báo trước với bác sĩ về tình hình bệnh của mình để được nhận những lời khuyên phù hợp.

Phụ nữ có tiền sử chảy máu âm đạo hoặc gặp phải tình trạng rối loạn chức năng gan,… cũng nên thông báo với các bác sĩ trước khi cấy que tránh thai.

Nguồn: Bệnh Viện Đa khoa MEDLATEC

Em bé chào đời cầm vòng tránh thai trên tay: Bác sĩ lý giải nguyên nhân vì sao đã đặt vòng mà vẫn có con?

Em bé chào đời cầm vòng tránh thai trên tay: Bác sĩ lý giải nguyên nhân vì sao đã đặt vòng mà vẫn có con?

Bác sĩ lưu ý không phải trường hợp nào mang thai như vậy cũng an toàn, một số trường hợp có thể sảy thai hoặc sinh non. Hiếm trường hợp sinh con đủ tháng.

Xem thêm
Từ khóa:   tránh thai cấy que tránh thai tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Tin y tế 18 phút trước
Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 53 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 53 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn