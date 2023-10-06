Que tránh thai là một thanh nhỏ làm bằng nhựa dẻo, dài khoảng 4 cm. Khi cấy vào vùng da dưới cánh tay, que sẽ giải phóng hoóc môn progesterone vào máu để ngăn rụng trứng. Phương pháp này có thể giúp tránh thai hiệu quả trong 3 năm. Đây được xem là giải pháp hữu ích cho những người hay quên uống thuốc ngừa thai đều đặn hoặc không thể dùng thuốc có estrogen.

Theo thông tin từ Thanh Niên dẫn nguồn từ The Sun, cô Cloe Westerway, 22 tuổi, ở thành phố Melbourne (Úc) đã đến một phòng khám địa phương để cấy que tránh thai cách đây 2 năm. Cô gái trẻ không lo lắng gì về thủ thuật này và cảm thấy rất yên tâm.

"Ban đầu, tôi không gặp vấn đề gì. Nhưng sau đó, tôi bỗng dưng bị đau dây thần kinh dữ dội, ợ nóng, tim đập nhanh và nôn mửa", cô Westerway kể lại.

Người cấy que tránh thai ban đầu có thể gặp một số tác dụng phụ như kinh nguyệt không đều, trễ kinh hay vài vết bầm trên da cánh tay. Dù vậy, phương pháp tránh thai này được xem là an toàn.

Khi kiểm tra lại que tránh thai dưới cánh tay thì cô Westerway không còn thấy nó ở đó. Vì vậy, cô nghĩ có thể các triệu chứng của mình có liên quan đến que tránh thai. Khi đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân khiến cô mắc bệnh. Do đó, cách an toàn là bác sĩ sẽ thử lấy que tránh thai ra ngoài. Tuy nhiên, khi bác sĩ kiểm tra vùng dưới cánh tay thì không thấy que tránh thai ở đâu.

Kiểm tra kỹ hơn, bác sĩ phát hiện que tránh thai đã đi vào tâm thất phải, đến buồng tim trái của cô Westerway.

"Các bác sĩ đã bị sốc. Lúc ấy, họ không biết phải làm gì để lấy que tránh thai ra ngoài. Họ nói với tôi là chưa từng gặp tình huống này trước đây", cô Westerway kể lại.

Các bác sĩ đã lên kế hoạch để phẫu thuật hở để lấy que tránh thai ra khỏi tim cô Westerway. Cô phải nằm viện ít nhất 1 tuần và mất 6-8 tuần để hồi phục. Dù vậy, cô Westerway vẫn còn may mắn khi phát hiện sớm. Nếu kéo dài, cô rất có thể sẽ tử vong vì que tránh thai có thể gây tổn hại tim.

Ảnh minh họa: Internet

Những tác dụng phụ khi cấy que tránh thai ở tay

Khi cấy que tránh thai, phụ nữ có thể gặp phải những tác dụng phụ như đau nhức đầu, nhiều mụn, tăng cân, ngực căng hơn, giảm ham muốn tình dục, tâm lý thất thường và có sự thay đổi về kinh nguyệt như lượng kinh ít hơn, hoặc nhiều hơn,… Đây là tác dụng của thuốc nội tiết và khi tháo bỏ que thì kinh nguyệt của bạn sẽ bình thường trở lại.

Phương pháp này không thể phòng ngừa được các bệnh lây truyền qua đường tình dục như bệnh HIV, giang mai, lậu, viêm gan B,… Bạn có thể khắc phục bằng cách sử dụng thêm bao cao su khi quan hệ vợ chồng.

Những trường hợp không nên dùng que tránh thai

Đây là phương pháp ngừa thai có rất nhiều ưu điểm nhưng không phải ai cũng phù hợp và dưới đây là những trường hợp không nên sử dụng que tránh thai:

Phụ nữ mắc các bệnh về nội tiết, tim mạch, bệnh huyết áp không nên sử dụng vì que cấy có chứa nội tiết.

Bệnh nhân ung thư cũng nên báo trước với bác sĩ về tình hình bệnh của mình để được nhận những lời khuyên phù hợp.

Phụ nữ có tiền sử chảy máu âm đạo hoặc gặp phải tình trạng rối loạn chức năng gan,… cũng nên thông báo với các bác sĩ trước khi cấy que tránh thai.

Nguồn: Bệnh Viện Đa khoa MEDLATEC