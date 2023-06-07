Cấp cứu bệnh nhân ngoại quốc ngừng hô hấp sau khi phẫu thuật thủng tạng rỗng ở Lào

Tin y tế 07/06/2023 13:42

Chiều 6/6, Trung tâm Y tế Hương Sơn (Hà Tĩnh) tiếp nhận bệnh nhân Som Vang (54 tuổi) trong tình trạng ngừng hô hấp, hết sức nguy kịch được phẫu thuật thủng tạng rỗng 1 ngày ở Lào.

Theo thông tin từ báo Hà Tĩnh, nam bệnh nhân Som Vang (54 tuổi, trú tại bản Lạc Xao, tỉnh Bolikhămxay, Lào) nhập viện trong tình trạng sốc, hôn mê sâu, ngừng hô hấp hết sức nguy kịch sau 1 ngày phẫu thuật thủng tạng rỗng ở Lào.

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Các bác sỹ Trung tâm Y tế Hương Sơn cấp cứu thành công anh Som Vang - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khi phẫu thuật, người thân chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An (Việt Nam) để điều trị nhưng khi đến thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn thì xuất hiện các triệu chứng trên.

Ngay sau khi tiếp nhận, ông Lê Đăng Cường - Điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Trung tâm Y tế Hương Sơn cho biết, bệnh nhân hôn mê, được chẩn đoán ngừng tuần hoàn hô hấp, hậu phẫu thủng tạng rỗng. Sau đó, đội ngũ y, bác sỹ cấp cứu tiến hành hồi sức tim mạch, ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch...

Khoảng 30 phút sau, bệnh nhân Som Vang có mạch trở lại, sức khoẻ khá lên nên được chuyển tuyến ra Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để điều trị theo nguyện vọng của gia đình.

Trước đó, theo nguồn tin từ VnExpress, ngày 24/5, Sở Y tế Lào Cai tiếp nhận nam thanh niên 17 tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, chỉ số oxy trong máu SpO2 thấp (30%), tim rời rạc sau khi hút thuốc lào.

Cấp cứu bệnh nhân ngoại quốc ngừng hô hấp sau khi phẫu thuật thủng tạng rỗng ở Lào - Ảnh 2
Thanh niên 17 tuổi nhập viện trong tình trạng tím tái toàn thân, chỉ số oxy trong máu SpO2 thấp - Ảnh: Internet

Tại đây, các y, bác sĩ tại Phòng khám đa khoa khu vực Pha Long xử trí cấp cứu suy hô hấp, ngừng tuần hoàn dưới sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Mường Khương và bác sĩ Đặng Trung Anh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Sau đó, bệnh nhân có mạch, huyết áp ổn định, nồng độ oxy máu bình thường, nhưng còn hôn mê sâu. Ê kíp đặt nội khí quản, bệnh nhân có mạch trở lại, thở được qua ống nội khí quản, các dấu hiệu sinh tồn dần ổn định.

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