Bộ Y tế trả lời chính thức về đề xuất rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Theo thông tin của báo Sức khoẻ và đời sống, trong văn bản này, Bộ Y tế cho biết, đã nhận được Công văn số 8758/UBND-VHXH ngày 3/9/2021 của UBND tỉnh Long An và Công văn số 6530/SYT-NVY ngày 12/9/2021 của Sở Y tế TP.HCM đề xuất về việc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 đối với người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca.

Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau: