Bộ Y tế trả lời chính thức về đề xuất rút ngắn khoảng cách giữa 2 mũi tiêm vaccine AstraZeneca

Ngày 20/9, Bộ Y tế đã có văn bản số 7820/BYT-DP gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW trả lời chính thức về nội dung liên quan đến khoảng cách tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.
- Vaccine Nano Covax được Hội đồng Đạo đức đánh giá đạt yêu cầu
- TP.HCM : Chỉ cần tiêm 1 mũi vaccine COVID-19 là đủ điều kiện cấp 'thẻ xanh'
Theo thông tin của báo Sức khoẻ và đời sống, trong văn bản này, Bộ Y tế cho biết, đã nhận được Công văn số 8758/UBND-VHXH ngày 3/9/2021 của UBND tỉnh Long An và Công văn số 6530/SYT-NVY ngày 12/9/2021 của Sở Y tế TP.HCM đề xuất về việc rút ngắn khoảng cách tiêm mũi 2 đối với người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca.
Liên quan đến vấn đề này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:
- Theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất vaccine Astrazeneca, sau khi tiêm mũi 1, từ ngày thứ 22 hiệu lực bảo vệ của vaccine đạt 69,2%; sau khi tiêm mũi 2 dưới 6 tuần đạt 55,1%, sau từ 6-8 tuần đạt 59,7% và sau 12 tuần đạt 80%. Vì vậy, theo hướng dẫn của nhà sản xuất mũi 2 nên được tiêm trong khoảng từ 4-12 tuần sau mũi 1.
- Theo Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo khoảng cách giữa 2 mũi vaccine này từ 8 đến 12 tuần. Bộ Y tế đã hướng dẫn tiêm mũi 2 vaccine AstraZeneca hoặc vaccine do hãng Pfizer sản xuất cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca là sau 8-12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1 (tại Quyết định số 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 và Công văn số 6030/BYT-DP ngày 27/7/2021 của Bộ Y tế).
Do đó, Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố căn cứ khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hướng dẫn của nhà sản xuất và hướng dẫn của Bộ Y tế về tiến độ tiêm chủng, hiệu lực của việc bảo vệ khi tiêm mũi 2 để tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố về thời gian tiêm vaccine mũi 2 cho người đã tiêm mũi 1 bằng vaccine AstraZeneca.
Thời gian tối thiểu giữa hai mũi vaccine phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và phù hợp với tình hình dịch bệnh, đáp ứng được công tác phòng chống dịch.
Sau khi được UBND tỉnh, thành phố chấp thuận rút ngắn thời gian khoảng cách giữa hai mũi tiêm, Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch, lên danh sách đối tượng tiêm và thông tin đầy đủ cho các đối tượng tiêm trước khi tiến hành tiêm chủng về hiệu quả, tính an toàn của việc rút ngắn thời gian khoảng cách để người dân biết và tham gia (nếu được đối tượng tiêm đồng thuận).
Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện tiêm chủng và báo cáo kết quả về Bộ Y tế (qua Cục Y tế dự phòng) theo quy định.
Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và tổ chức triển khai thực hiện.