Vaccine Abdala vừa được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt có hiệu quả thế nào?

Tin y tế 18/09/2021 14:50

Vaccine Abdala của Cuba vừa được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, ngày 17/9, Bộ Y tế đã có quyết định số 4471 phê duyệt có điều kiện vắc-xin cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Vắc-xin được phê duyệt là Abdala, được phê duyệt theo quy định tại điều 67 nghị định số 54/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Theo văn bản, vắc-xin này sản xuất thành phẩm tại Công ty AICA Laboraries, Base Business Unit (BBU) AICA - Cuba, được xuất bán thành phẩm, đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học (CIGB) - Cuba.

Theo thông tin của báo Giao thông, đây là một trong những loại vắc-xin nội địa Cuba đang sử dụng trong chiến lược tiêm phòng Covid-19 mở rộng, kể cả với đối tượng trẻ em.

Giới chức Bộ Y tế Cuba khẳng định, vắc-xin Abdala cho hiệu quả phòng bệnh tới 92% trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng cuối cùng. Như vậy, vắc-xin Abdala cũng nằm trong top đầu các loại vắc-xin có hiệu quả phòng Covid-19 cao nhất thế giới: Pfizer-BioNTech hiệu quả 95%, Moderna là 94,1% và Sputnik V của Nga đạt 91,6%.

Vaccine Abdala vừa được Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt có hiệu quả thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, vaccine Abdala được sản xuất thành phẩm tại Công ty AICA Laboraries, Base Business Unit (BBU) AICA - Cuba và xuất bán thành phẩm, đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật Di truyền và Công nghệ Sinh học (CIGB) - Cuba.

Vaccine Abdala được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5ml. Mỗi liều Abdala chứa 50 mcg vaccine protein tái tổ hợp có vùng liên kết với thụ thể (RBG) của virus SARS-CoV-2, được bào chế ở dạng hỗn dịch, dùng tiêm trên bắp tay, tương tự như vaccine Novavax của Mỹ và Sanofi của Pháp.

Đặc biệt, loại vaccine này cần phải tiêm 3 mũi. Cuối tuần trước, Cuba đã bắt đầu chủng ngừa vaccine COVID-19 cho trẻ em trên 12 tuổi, sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm lâm sàng đối với hai loại vaccine nội địa là Abdala và Soberana.

Nước này cho biết dự kiến đến hết tháng 9 sẽ tiêm vaccine mũi 1 cho toàn bộ dân số. Cuba hiện có hơn 11 triệu dân và không dùng vaccine nước ngoài cho chiến lược tiêm chủng chống Covid-19.

 

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