Bệnh viện bật báo động đỏ, cấp cứu thai phụ nguy kịch vì tự sinh con tại nhà

Tin y tế 03/11/2023 16:31

Lúc vào viện, thai phụ da xanh tái, mạch không bắt được, huyết áp về không, nhịp tim nghe rời rạc...

Theo thông tin từ VTC News, bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn vừa cấp cứu trường hợp sản phụ sinh con tại nhà không thể cầm máu sau sinh.

Lúc vào viện, thai phụ da xanh tái, mạch không bắt được, huyết áp về không, nhịp tim nghe rời rạc... Bệnh viện báo động đỏ, chuyển thẳng người bệnh đến phòng mổ. Các bác sĩ phẫu thuật cắt tử cung bán phần để cứu sống người bệnh.

Trong phẫu thuật, người này được truyền 4 đơn vị khối hồng cầu và 2 đơn vị huyết tương. Hiện sản phụ qua cơn nguy kịch.

Bệnh viện bật báo động đỏ, cấp cứu thai phụ nguy kịch vì tự sinh con tại nhà - Ảnh 1
Sản phụ đang được theo và điều trị tại bệnh viện - Ảnh: VnExpress

Dẫn tin từ VnExpress, rau cài răng lược là tình trạng bánh rau xâm lấn vào thành tử cung, không thể tách rời khỏi thành tử cung sau khi sinh, gây băng huyết, rối loạn đông máu, thậm chí tử vong cho người mẹ.

Do vậy, để phát hiện sớm rau cài răng lược, hạn chế biến chứng, chị em cần được quản lý thai kỳ, siêu âm bởi các bác sĩ sản khoa tại các cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ trang thiết bị hiện đại.

Bác sĩ khuyến cáo tuyệt đối không tự sinh con tại nhà, nên thực hiện việc này ở các cơ sở y tế, để đảm bảo an toàn, tránh tai biến đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

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Từ khóa:   thai phụ sinh con tại nhà tin y tế sức khỏe

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