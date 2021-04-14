Bệnh nhân được BHYT chi trả 38,3 tỷ đồng chính thức xuất viện

Tin y tế 14/04/2021 20:19

Theo thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM), chiều nay, anh Phan Hữu Nghiêm (37 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) đã chính thức xuất viện.

Chiều ngày 14/4, bệnh nhân Nghiêm đã chính thức xuất viện trở về quê nhà sau 11 năm ròng “thường trú” ở Bệnh viện Chợ Rẫy để chiến đấu với căn bệnh di truyền Hemophilia A thể nặng.

TS.BS Nguyễn Tri Thức – Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến chúc mừng bệnh nhân “đặc biệt” của bệnh viện. Ông cho biết: “Đây là thời khắc đặc biệt có ý nghĩa đối với em Nghiêm và gia đình. Đồng thời, đó cũng là một niềm vui to lớn dành cho Bệnh viện Chợ Rẫy, bởi việc em Nghiêm được xuất viện là kết quả của quá trình phấn đấu, nỗ lực hết mình trong lao động và học tập của tập thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Hemophilia A
Bệnh nhân được BHYT chi trả 38,3 tỷ đồng chính thức xuất viện - Ảnh: BV Chợ Rẫy

Bên cạnh đó, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng dành tặng bó hoa tươi thắm, tri ân bà Trần Thị Mai (mẹ của bệnh nhân). “Bà Trần Thị Mai là một trong những người mẹ vĩ đại nhất mà tôi từng biết. Chính tình thương và nghị lực phi thường của bà đã tiếp thêm động lực, lòng quyết tâm cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy theo đuổi đến cùng trong việc điều trị, giúp bệnh nhân P.H.N có được kết quả như ngày hôm nay!”, TS.BS Nguyễn Tri Thức chia sẻ.

Trước đó, anh Nghiêm đã từng phải trải qua 10 lần hội chẩn với 26 cuộc phẫu thuật liên quan đến căn bệnh Hemophilia A thể nặng. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh lý Hemophilia từ nhỏ. Theo tổng kết toàn bộ quá trình điều trị của bệnh nhân từ trước đến nay, chi phí điều trị lên tới 40,8 tỷ đồng, trong đó bảo hiểm y tế chi trả 38,3 tỷ đồng số còn lại là tiền gia đình đóng viện phí và mạnh thường quân giúp đỡ. Bà Đỗ Thu Hà, Trưởng phòng Giám định Bảo hiểm Xã hội TP. HCM cho biết, đây là bệnh nhân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả với số tiền lớn nhất từ trước đến nay, điều đó cho thấy tính ưu việt của bảo hiểm, bảo vệ quyền lợi tối đa cho bệnh nhân.

‘Sau 11 năm, lần đầu hai mẹ con nghe được tiếng xuất viện’, bệnh nhân được BHYT chi trả hơn 38 tỷ đồng nói trong nước mắt

‘Sau 11 năm, lần đầu hai mẹ con nghe được tiếng xuất viện’, bệnh nhân được BHYT chi trả hơn 38 tỷ đồng nói trong nước mắt

Mới đây thông tin về việc bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy nằm viện 11 năm bảo hiểm chi trả đến 38,3 tỉ đồng và chi phí điều trị lên đến 40 tỷ đồng.

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