Bệnh nhân bị u phổi ít chịu đau đớn, chỉ mất 50ml máu nhờ thực hiện phẫu thuật robot

Tin y tế 20/12/2023 18:35

Các bác sĩ đã dùng robot cắt trọn thùy trên phổi trái, nạo bỏ trọn vẹn các hạch, điều trị thành công ung thư phổi cho nữ bệnh nhân.

Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 20/12, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công phẫu thuật robot cắt u phổi, điều trị ung thư phổi xâm lấn tối thiểu cho bà L.M.T (68 tuổi, ngụ Gia Lai).

Theo đó, trước khi nhập viện, bà T. bị đau thắng ngực. Nghĩ bị đau tim nên bà đi khám ở một số cơ sở y tế nhưng không phát hiện bất thường liên quan.

Bệnh nhân bị u phổi ít chịu đau đớn, chỉ mất 50ml máu nhờ thực hiện phẫu thuật robot - Ảnh 1

BS CK2 Nguyễn Việt Thành, Phó trường khoa Lồng ngực-Bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân thăm khám cho bệnh nhân sau mổ - Ảnh: Người Lao Động

Tuy nhiên, do tiền sử đã đoạn nhũ điều trị ung thư vú cách đây 25 năm kèm tăng huyết áp vô căn nên bà lo lắng và đến Bệnh viện Bình Dân để khám lại.

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và chẩn đoán cận lâm sàng gợi ý ung thư phổi. Hình ảnh học trên MSCT ngực phát hiện u thùy trên phổi trái, kích thước 40 mm x 20 mm, bờ đa cung.

BS CK2 Nguyễn Văn Việt Thành, Phó trường khoa Lồng ngực - Bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân, cho biết ung thư phổi là ung thư có tiên lượng xấu, bệnh diễn tiến nhanh chóng và có tỉ lệ tử vong cao.

Với trường hợp của bà T. các bác sĩ nghĩ đến hai khả năng - là một ung thư thứ phát, di căn sau điều trị ung thư vú hoặc một bệnh lý phổi mới hình thành.

"Để tối ưu việc điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi thực hiện phẫu thuật robot cắt thùy trên phổi trái có u. Đồng thời thực hiện sinh thiết lạnh ngay lúc phẫu thuật để sớm xác định bản chất của u. Kết quả sinh thiết lạnh trong lúc mổ cho thấy đây là khối ung thư, nhiều khả năng là ung thư phổi nguyên phát" – bác sĩ Thành chia sẻ.

Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn, bà T. quyết định thực hiện phẫu thuật robot.

Theo thông tin từ Một Thế Giới, đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất để loại bỏ khối u phổi, nạo hạch tỉ mỉ, đồng thời giữ lại được tối đa chức năng còn lại của phổi nhằm đảm bảo hô hấp.

Với lợi thế các cánh tay robot nhỏ, linh hoạt khi thao tác trong các khoang hẹp với khả năng xoay, nắm, cắt đốt hiệu quả và camera phóng đại lớn, bác sĩ đã nạo bỏ trọn vẹn các hạch như hạch cạnh khí quản, cạnh tĩnh mạch chủ, nhóm hạch dưới phế quản và gần rốn phổi mà không tổn thương mạch máu. Nhờ thao tác phẫu thuật robot giúp hạn chế tổn thương trong quá trình phẫu thuật, lượng máu bị mất chỉ khoảng 50ml.

Bệnh nhân bị u phổi ít chịu đau đớn, chỉ mất 50ml máu nhờ thực hiện phẫu thuật robot - Ảnh 2

Khối u thùy phổi trái của bệnh nhân có kích thước 40 x 20cm, bờ đa cung - Ảnh: Một Thế Giới

“Sau phẫu thuật, bệnh nhân ăn uống và tự thực hiện được các sinh hoạt cơ bản ở ngày thứ 4 và xuất viện vào ngày hậu phẫu thứ 6. X-quang ngực sau mổ của bệnh nhân T. cho thấy phổi trái nở tốt, không có tràn dịch, tràn khí màng phổi. Hiện các triệu chứng đau tức, đau thắt vùng ngực không rõ lý do đã không còn”, bác sĩ Thành cho biết.

Tuy nhiên, bác sĩ Thành cho biết, sau khi cắt một thể tích khá lớn phổi, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập vật lý trị liệu để tập thở, tập vận động, tránh viêm phổi và tránh nguy cơ bội nhiễm. Tùy thuộc vào kết quả giải phẫu bệnh bằng hóa mô miễn dịch, xác định đột biến gien để khẳng định bản chất của tế bào ung thư là ung thư nguyên phát hay thứ phát sau ung thư vú, người bệnh sẽ được tiếp tục điều trị ung thư bổ túc sau mổ như hóa trị, xạ trị.

Theo số liệu thống kê từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN 2020), ung thư phổi đứng thứ 2 về tỷ lệ mắc mới. Ung thư phổi cũng là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư trên toàn thế giới, cướp đi khoảng 1,8 triệu sinh mạng mỗi năm. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư phổi được báo cáo vào năm 2020 xếp thứ 2 với 26.262 ca mắc mới, chiếm 14,4% và 23.797 ca tử vong.

Bạn gái làm “chuyện ấy” với hàng nghìn người đàn ông, chàng trai hoảng sợ cầu cứu bác sĩ khi thấy “nốt mụn” ở vùng kín

Bạn gái làm “chuyện ấy” với hàng nghìn người đàn ông, chàng trai hoảng sợ cầu cứu bác sĩ khi thấy “nốt mụn” ở vùng kín

Chàng trai biết tin bạn gái quan hệ với hàng nghìn người đàn ông liền hoảng sợ tìm đến bác sĩ nhưng khi biết kết quả anh vẫn không tin vào nó.

Xem thêm
Từ khóa:   Tin y tế tin đời sống tin sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 48 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 43 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 26 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 29 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 31 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 33 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 49 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 33 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu