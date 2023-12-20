Theo đó, trước khi nhập viện, bà T. bị đau thắng ngực. Nghĩ bị đau tim nên bà đi khám ở một số cơ sở y tế nhưng không phát hiện bất thường liên quan.

Dẫn theo thông tin từ Người Lao Động, chiều 20/12, Bệnh viện Bình Dân (TP HCM) cho biết các bác sĩ tại đây vừa thực hiện thành công phẫu thuật robot cắt u phổi, điều trị ung thư phổi xâm lấn tối thiểu cho bà L.M.T (68 tuổi, ngụ Gia Lai).

Tuy nhiên, do tiền sử đã đoạn nhũ điều trị ung thư vú cách đây 25 năm kèm tăng huyết áp vô căn nên bà lo lắng và đến Bệnh viện Bình Dân để khám lại.

Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và chẩn đoán cận lâm sàng gợi ý ung thư phổi. Hình ảnh học trên MSCT ngực phát hiện u thùy trên phổi trái, kích thước 40 mm x 20 mm, bờ đa cung.

BS CK2 Nguyễn Văn Việt Thành, Phó trường khoa Lồng ngực - Bướu cổ, Bệnh viện Bình Dân, cho biết ung thư phổi là ung thư có tiên lượng xấu, bệnh diễn tiến nhanh chóng và có tỉ lệ tử vong cao.

Với trường hợp của bà T. các bác sĩ nghĩ đến hai khả năng - là một ung thư thứ phát, di căn sau điều trị ung thư vú hoặc một bệnh lý phổi mới hình thành.

"Để tối ưu việc điều trị cho bệnh nhân, chúng tôi thực hiện phẫu thuật robot cắt thùy trên phổi trái có u. Đồng thời thực hiện sinh thiết lạnh ngay lúc phẫu thuật để sớm xác định bản chất của u. Kết quả sinh thiết lạnh trong lúc mổ cho thấy đây là khối ung thư, nhiều khả năng là ung thư phổi nguyên phát" – bác sĩ Thành chia sẻ.

Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn, bà T. quyết định thực hiện phẫu thuật robot.

Theo thông tin từ Một Thế Giới, đây là phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất để loại bỏ khối u phổi, nạo hạch tỉ mỉ, đồng thời giữ lại được tối đa chức năng còn lại của phổi nhằm đảm bảo hô hấp.

Với lợi thế các cánh tay robot nhỏ, linh hoạt khi thao tác trong các khoang hẹp với khả năng xoay, nắm, cắt đốt hiệu quả và camera phóng đại lớn, bác sĩ đã nạo bỏ trọn vẹn các hạch như hạch cạnh khí quản, cạnh tĩnh mạch chủ, nhóm hạch dưới phế quản và gần rốn phổi mà không tổn thương mạch máu. Nhờ thao tác phẫu thuật robot giúp hạn chế tổn thương trong quá trình phẫu thuật, lượng máu bị mất chỉ khoảng 50ml.

Khối u thùy phổi trái của bệnh nhân có kích thước 40 x 20cm, bờ đa cung - Ảnh: Một Thế Giới

“Sau phẫu thuật, bệnh nhân ăn uống và tự thực hiện được các sinh hoạt cơ bản ở ngày thứ 4 và xuất viện vào ngày hậu phẫu thứ 6. X-quang ngực sau mổ của bệnh nhân T. cho thấy phổi trái nở tốt, không có tràn dịch, tràn khí màng phổi. Hiện các triệu chứng đau tức, đau thắt vùng ngực không rõ lý do đã không còn”, bác sĩ Thành cho biết.

Tuy nhiên, bác sĩ Thành cho biết, sau khi cắt một thể tích khá lớn phổi, bệnh nhân sẽ được hướng dẫn tập vật lý trị liệu để tập thở, tập vận động, tránh viêm phổi và tránh nguy cơ bội nhiễm. Tùy thuộc vào kết quả giải phẫu bệnh bằng hóa mô miễn dịch, xác định đột biến gien để khẳng định bản chất của tế bào ung thư là ung thư nguyên phát hay thứ phát sau ung thư vú, người bệnh sẽ được tiếp tục điều trị ung thư bổ túc sau mổ như hóa trị, xạ trị.

Theo số liệu thống kê từ Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN 2020), ung thư phổi đứng thứ 2 về tỷ lệ mắc mới. Ung thư phổi cũng là nguyên nhân gây tử vong nhiều nhất trong số các bệnh ung thư trên toàn thế giới, cướp đi khoảng 1,8 triệu sinh mạng mỗi năm. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc ung thư phổi được báo cáo vào năm 2020 xếp thứ 2 với 26.262 ca mắc mới, chiếm 14,4% và 23.797 ca tử vong.