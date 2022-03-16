Bé sơ sinh 9 ngày tuổi bị mắc bệnh lý tim bẩm sinh, thế nhưng gia đình đợi khỏi Covid-19 mới đưa trẻ đi khám dẫn đến tử vong.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, mới đây, một bé sơ sinh 9 ngày tuổi bị bệnh lý tim bẩm sinh không qua khỏi vì chậm đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ dẫn đến suy hô hấp. Được biết, trước đó, trong quá trinhg mang thai, mẹ bé đã được chẩn đoán trước sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh.

Tuy nhiên, sau sinh, gia đình dự kiến cho trẻ đi khám lại bệnh tim nhưng không may trong nhà lại có người mắc COVID-19 nên nghĩ là đợi khi khỏi COVID-19 thì mới cho trẻ đi khám. Vài ngày trước khi vào viện thăm khám, trẻ bú kém và đến ngày thứ 9 sau sinh, trẻ bắt đầu có biểu hiện tím tái và lúc này người nhà mới đưa vào viện.

BSCKII Nguyễn Tân Hùng – Phó Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trẻ nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, ngưng tuần hoàn. Ngay sau khi nhập viện, trẻ được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu và tiến hành làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Trẻ được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh phức tạp, có tình trạng giảm co bóp cơ tim rất nặng. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi.

"Nếu bệnh nhi được gia đình đưa đi khám sớm hơn, trẻ được theo dõi, đánh giá, từ đó can thiệp, phẫu thuật sớm, đúng thời điểm, thì không có sự việc đáng tiếc xảy ra"– BS Hùng nói.

Ảnh minh họa: báo Sức khỏe và Đời sống

Theo vị bác sĩ khuyến cáo, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng không phải vì dịch mà bỏ qua thời gian vàng chữa trị những bệnh khác. Bởi trẻ em vẫn có thể mắc các bệnh lý thông thường khác như nhiễm trùng hô hấp trên, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng đường ruột…, Đặc biệt là trẻ mắc bệnh lý nền, bệnh mãn tính, bắt buộc phải được tái khám định kỳ. Cha mẹ cần chủ động theo dõi và nhận biết những dấu hiệu bất thường ở trẻ, chủ động đưa trẻ đi khám kịp thời tại cơ sở y tế gần nhất.

Với những trẻ có dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh mạn tính, gia đình nên cho trẻ tái khám định kỳ theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, tránh tình trạng trẻ không được khám và điều trị kịp thời dẫn tới biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Phát hiện kháng thể có trong sữa mẹ sau tiêm ngừa vaccine Covid-19, qua đó trẻ sơ sinh được 'tiêm ngừa' gián tiếp Kết quả nghiên cứu cho thấy, những bà mẹ từng mắc Covid-19 tạo ra lượng kháng thể IgA cao trong sữa mẹ, trong khi đó, các bà mẹ được tiêm chủng cũng tạo ra kháng thể IgG mạnh mẽ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/be-so-sinh-9-ngay-tuoi-tu-vong-vi-gia-dinh-cho-khoi-covid-19-moi-dua-di-kham-456008.html