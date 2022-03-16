Bé sơ sinh 9 ngày tuổi tử vong vì gia đình 'chờ khỏi COVID-19 mới đưa đi khám'

Tin y tế 16/03/2022 08:18

Bé sơ sinh 9 ngày tuổi bị mắc bệnh lý tim bẩm sinh, thế nhưng gia đình đợi khỏi Covid-19 mới đưa trẻ đi khám dẫn đến tử vong.

Theo báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, mới đây, một bé sơ sinh 9 ngày tuổi bị bệnh lý tim bẩm sinh không qua khỏi vì chậm đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ dẫn đến suy hô hấp. Được biết, trước đó, trong quá trinhg mang thai, mẹ bé đã được chẩn đoán trước sinh mắc bệnh lý tim bẩm sinh.

Tuy nhiên, sau sinh, gia đình dự kiến cho trẻ đi khám lại bệnh tim nhưng không may trong nhà lại có người mắc COVID-19 nên nghĩ là đợi khi khỏi COVID-19 thì mới cho trẻ đi khám. Vài ngày trước khi vào viện thăm khám, trẻ bú kém và đến ngày thứ 9 sau sinh, trẻ bắt đầu có biểu hiện tím tái và lúc này người nhà mới đưa vào viện.

BSCKII Nguyễn Tân Hùng – Phó Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, trẻ nhập viện trong tình trạng tím tái, suy hô hấp, ngưng tuần hoàn. Ngay sau khi nhập viện, trẻ được các bác sĩ nhanh chóng cấp cứu và tiến hành làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Trẻ được chẩn đoán mắc tim bẩm sinh phức tạp, có tình trạng giảm co bóp cơ tim rất nặng. Mặc dù được các bác sĩ  nỗ lực cấp cứu nhưng bệnh nhi đã không qua khỏi.

"Nếu bệnh nhi được gia đình đưa đi khám sớm hơn, trẻ được theo dõi, đánh giá, từ đó can thiệp, phẫu thuật sớm, đúng thời điểm, thì không có sự việc đáng tiếc xảy ra"– BS Hùng nói.

Bé sơ sinh 9 ngày tuổi tử vong vì gia đình 'chờ khỏi COVID-19 mới đưa đi khám' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: báo Sức khỏe và Đời sống

 

Theo vị bác sĩ khuyến cáo, dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp nhưng không phải vì dịch mà bỏ qua thời gian vàng chữa trị những bệnh khác. Bởi trẻ em vẫn có thể mắc các bệnh lý thông thường khác như nhiễm trùng hô hấp trên, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, nhiễm trùng đường ruột…, Đặc biệt là trẻ mắc bệnh lý nền, bệnh mãn tính, bắt buộc phải được tái khám định kỳ. Cha mẹ cần chủ động theo dõi và nhận biết những dấu hiệu bất thường ở trẻ, chủ động đưa trẻ đi khám kịp thời tại cơ sở y tế gần nhất.

Với những trẻ có dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh mạn tính, gia đình nên cho trẻ tái khám định kỳ theo đúng lịch hẹn của bác sĩ, tránh tình trạng trẻ không được khám và điều trị kịp thời dẫn tới biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Phát hiện kháng thể có trong sữa mẹ sau tiêm ngừa vaccine Covid-19, qua đó trẻ sơ sinh được 'tiêm ngừa' gián tiếp

Phát hiện kháng thể có trong sữa mẹ sau tiêm ngừa vaccine Covid-19, qua đó trẻ sơ sinh được 'tiêm ngừa' gián tiếp

Kết quả nghiên cứu cho thấy, những bà mẹ từng mắc Covid-19 tạo ra lượng kháng thể IgA cao trong sữa mẹ, trong khi đó, các bà mẹ được tiêm chủng cũng tạo ra kháng thể IgG mạnh mẽ.

Xem thêm
Từ khóa:   bé mắc bệnh tim bẩm sinh bé tử vong vì chậm thăm khám bé sơ sinh tử vong

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại