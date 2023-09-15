Bé gái 1 tuổi nổi đầy nốt rộp, đau đớn dữ dội, suýt tử vong vì nụ hôn nguy hiểm của người họ hàng

Tin y tế 15/09/2023 10:05

Cô bé đã phải nằm viện 4 ngày sau khi bị một người họ hàng hôn lên miệng.

Theo VTC News dẫn nguồn từ Mirro, cô bé Kaylah Merritt ở thị trấn Darlington (Durham, Anh) phải nằm viện 4 ngày sau khi bị một người họ hàng hôn lên miệng. Muốn gửi lời cảnh báo đến các phụ huynh khác, mẹ bé - chị Brogan Thomas - kể lại chuyện con gái bé bỏng đã suýt chết thế nào sau khi nhận nụ hôn.

Khi đó, chị và chồng, anh Connor Merritt, phát hiện con gái nổi những nốt mẩn màu tím khủng khiếp khắp cơ thể.

"Kaylah đã khóc rất nhiều, Tôi biết đó chỉ có thể là biểu hiện bé đang bị đau. Lúc đó chúng tôi đang ở nhà, tôi định đưa con vào bồn tắm thì đột nhiên nhìn thấy những nốt trên chân bé. Thật là cơn ác mộng khủng khiếp, khắp cơ thể con gái tôi đều có những nốt tím. Nó khóc ngằn ngặt.

Tôi vô cùng sợ hãi, suy nghĩ đầu tiên của tôi là liệu dấu hiệu ấy có liên quan đến bệnh viêm màng não hay không, vì con bé từng mắc bệnh này. Chồng tôi cũng rất sợ, nhưng anh ấy đã giúp tôi và con gái bình tĩnh hơn", chị Brogan kể.

Sau đó, Kaylah được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Darlington Memorial để cấp cứu. Các bác sỹ chẩn đoán bé bị "Eczema Herpeticum", bệnh do virus herpes gây ra, cần điều trị bằng hai đợt kháng sinh và dùng kem làm dịu da.

"Các bác sỹ nói với chúng tôi rằng chắc chắn có người bị mụn rộp đã hôn lên môi bé và do hệ thống miễn dịch chưa đủ mạnh nên bé bị phát ban. Khi các bác sỹ cho biết điều này nguy hiểm đến mức nào, tôi đã khóc và nghĩ rằng làm sao tôi có thể mất con chỉ vì một nụ hôn ngớ ngẩn cơ chứ.

Anh Connor bị sốc và không thể tin được tất cả chuyện này xảy ra chỉ vì một nụ hôn. Nếu không nhanh chóng đến bệnh viện thì chúng tôi có thể đã mất con”, người mẹ kể.

Cha mẹ Kaylah đang kêu gọi người lớn nhận thức những rủi ro của việc hôn lên miệng trẻ nhỏ, sau khi các bác sỹ cho biết trải nghiệm đáng sợ của con họ có thể dẫn tới tử vong.

“Tôi chỉ muốn các bậc cha mẹ khác biết rằng, không cần phải là người mắc bệnh mới có thể làm hại em bé; chỉ cần là người mang virus, bạn vẫn ảnh hưởng đến chúng”, chị Brogan nói.

Bé gái 1 tuổi nổi đầy nốt rộp, đau đớn dữ dội, suýt tử vong vì nụ hôn nguy hiểm của người họ hàng - Ảnh 1
Em bé nổi mụn rộp khắp cơ thể - Ảnh: Mirro

Theo Dân Trí dẫn nguồn từ DM, tình trạng mụn rộp là những mụn nước nhỏ xuất hiện trên môi hoặc quanh miệng. Bệnh do vi rút herpes simplex gây ra và “thường tự hết trong vòng 7 – 10 ngày mà không cần điều trị”.

Bệnh thường bắt đầu bằng cảm giác châm chích, ngứa hoặc rát ở quanh miệng. Sau đó những nốt mụn nhỏ chứa đầy dịch sẽ xuất hiện, hay gặp nhất là ở viền môi dưới.

Tuy bệnh thường nhẹ ở người lớn, song nó có thể gây tổn thương gan và não ở trẻ dưới 6 tuần tuổi và thậm chí dẫn đến tử vong.

Bé gái 1 tuổi nổi đầy nốt rộp, đau đớn dữ dội, suýt tử vong vì nụ hôn nguy hiểm của người họ hàng - Ảnh 2
Mụn rộp là những mụn nước nhỏ xuất hiện trên môi hoặc quanh miệng. Bệnh do vi rút herpes simplex gây ra và “thường tự hết trong vòng 7 – 10 ngày mà không cần điều trị - Ảnh: DM

Vi rút mụn rộp nguy hiểm nhất ở trẻ dưới 6 tuần tuổi

Bệnh mụn rộp do vi rút herpes simplex (HSV) gây ra. Phần lớn người bình thường đều mang vi rút này ở thể ẩn.

Bệnh có thể lây qua tiếp xúc cơ thể, như hôn hoặc cho bú.

Trong khi hầu hết người lớn mang vi rút không bị ảnh hưởng sức khỏe, thì bệnh có thể gây tử vong cho trẻ nhỏ do hệ miễn dịch non yếu của trẻ.

Những trẻ dưới 6 tuần tuổi dễ có nguy cơ nhất.

Vi rút rất khó phát hiện, các dấu hiệu sớm bao gồm bé bỏ bú, lơ mơ, sốt, quấy khóc.

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