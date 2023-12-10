Bất ngờ bùng phát hội chứng phổi trắng, trẻ em cấp cứu trong tình trạng không thở được: 10 dấu hiệu cảnh báo viêm phổi ai cũng cần biết

Tin y tế 10/12/2023 06:15

Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc hội chứng phổi trắng có thể xảy ra tình trạng nhảy mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mắt, thở khò khè, nôn mửa và tiêu chảy.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Hội chứng phổi trắng là do ảnh chụp X-quang của bệnh nhi cho thấy những mảng trắng ở khắp phổi. Trẻ em mắc bệnh có những triệu chứng như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở.

Báo The Hindustan Times dẫn lời bác sĩ Ravi Dosi của bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani (Ấn Độ) cho hay thuật ngữ trên được dùng để mô tả căn bệnh đường hô hấp đang lan rộng ở Trung Quốc.

Theo lời giới chức chính quyền Bắc Kinh, căn bệnh không phải là vi khuẩn hoặc virus mới gây ra.

Và kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều bệnh nhi Trung Quốc bị nhiễm cùng lúc virus gây cúm, SARS-CoV-2 (gây Covid-19), RSV, và khuẩn mycoplasma.

Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc hội chứng phổi trắng có thể xảy ra tình trạng nhảy mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mắt, thở khò khè, nôn mửa và tiêu chảy.

Bất ngờ bùng phát hội chứng phổi trắng, trẻ em cấp cứu trong tình trạng không thở được: 10 dấu hiệu cảnh báo viêm phổi ai cũng cần biết - Ảnh 1
Hội chứng viêm phổi, phổi trắng khiến nhiều trẻ em nhập viện - Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Tạp chí Gia đình mới, hầu hết các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp sẽ tương tự nhau. Tuy nhiên, cần phải nắm rõ cụ thể những triệu chứng viêm phổi có thể xảy ra nhằm phân biệt với cúm mùa hay cảm lạnh.

Tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh, giai đoạn phát triển cũng như mức độ tổn thương ở phổi mà viêm phổi có biểu hiện diễn biến từ nhẹ cho đến nghiêm trọng, phổ biến và ít phổ biến như sau:

1. Dấu hiệu viêm phổi thường gặp

Dấu hiệu viêm phổi thường gặp xuất hiện chủ yếu ở các trường hợp viêm phổi cấp tính, triệu chứng thường xuất hiện đột ngột và thường gặp ở trẻ nhỏ, người già:

- Đau ngực khi thở hoặc ho;

- Ho, ho khan, ho có đờm;

- Sốt trên 38 độ, đổ mồ hôi và ớn lạnh;

- Mệt mỏi, uể oải và chán ăn;

- Thở nhanh, khó thở khi gắng sức;

- Buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy;

2. Biểu hiện viêm phổi ít phổ biến

Những biểu hiện gần như tương tự thể cấp tính nhưng kéo dài và gây ra nhiều ảnh hưởng hơn đến sức khỏe và quá trình sinh hoạt hàng ngày như.

- Ho ra máu;

- Đau đầu;

- Đau cơ và đau khớp;

- Ở người cao tuổi có thể bị lú lẫn hoặc thay đổi ý thức;

Người bình thường mắc viêm phổi có triệu chứng nhẹ có thể điều trị tại nhà và có thể hoàn toàn tự khỏi trong khoảng 2-3 tuần.

Đối với phụ nữ mang thai, nếu nghi ngờ mắc viêm phổi cần lập tức đi khám và điều trị ngay theo chỉ định của bác sĩ để tránh ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng của mẹ và thai nhi.

Dịch bệnh viêm phổi bí ẩn lây lan khắp miền bắc Trung Quốc, WHO yêu cầu báo cáo khẩn

Dịch bệnh viêm phổi bí ẩn lây lan khắp miền bắc Trung Quốc, WHO yêu cầu báo cáo khẩn

WHO kêu gọi người dân ở Trung Quốc thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bao gồm tiêm chủng, tránh tiếp xúc gần, đeo khẩu trang khi cần thiết và ở nhà khi bị bệnh. 

Xem thêm
Từ khóa:   hội chứng phổi trắng viêm phổi tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 26 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 36 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 36 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 14 giờ 19 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 14 giờ 22 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 14 giờ 24 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 14 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu

Người đàn ông ngừng tim 15 lần liên tiếp được cứu sống kỳ diệu