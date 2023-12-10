Bất ngờ bùng phát hội chứng phổi trắng, trẻ em cấp cứu trong tình trạng không thở được: 10 dấu hiệu cảnh báo viêm phổi ai cũng cần biết

Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc hội chứng phổi trắng có thể xảy ra tình trạng nhảy mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mắt, thở khò khè, nôn mửa và tiêu chảy.

Theo thông tin từ Thanh Niên, Hội chứng phổi trắng là do ảnh chụp X-quang của bệnh nhi cho thấy những mảng trắng ở khắp phổi. Trẻ em mắc bệnh có những triệu chứng như ho, sốt, mệt mỏi, khó thở. Báo The Hindustan Times dẫn lời bác sĩ Ravi Dosi của bệnh viện Kokilaben Dhirubhai Ambani (Ấn Độ) cho hay thuật ngữ trên được dùng để mô tả căn bệnh đường hô hấp đang lan rộng ở Trung Quốc.

Theo lời giới chức chính quyền Bắc Kinh, căn bệnh không phải là vi khuẩn hoặc virus mới gây ra. Và kết quả nghiên cứu cho thấy nhiều bệnh nhi Trung Quốc bị nhiễm cùng lúc virus gây cúm, SARS-CoV-2 (gây Covid-19), RSV, và khuẩn mycoplasma.

Trẻ dưới 5 tuổi bị mắc hội chứng phổi trắng có thể xảy ra tình trạng nhảy mũi, nghẹt mũi, sổ mũi, chảy nước mắt, thở khò khè, nôn mửa và tiêu chảy. Hội chứng viêm phổi, phổi trắng khiến nhiều trẻ em nhập viện - Ảnh minh họa: Internet Dẫn tin từ Tạp chí Gia đình mới, hầu hết các triệu chứng của bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp sẽ tương tự nhau. Tuy nhiên, cần phải nắm rõ cụ thể những triệu chứng viêm phổi có thể xảy ra nhằm phân biệt với cúm mùa hay cảm lạnh. Tùy thuộc vào tác nhân gây bệnh, giai đoạn phát triển cũng như mức độ tổn thương ở phổi mà viêm phổi có biểu hiện diễn biến từ nhẹ cho đến nghiêm trọng, phổ biến và ít phổ biến như sau: 1. Dấu hiệu viêm phổi thường gặp Dấu hiệu viêm phổi thường gặp xuất hiện chủ yếu ở các trường hợp viêm phổi cấp tính, triệu chứng thường xuất hiện đột ngột và thường gặp ở trẻ nhỏ, người già: - Đau ngực khi thở hoặc ho; - Ho, ho khan, ho có đờm; - Sốt trên 38 độ, đổ mồ hôi và ớn lạnh; - Mệt mỏi, uể oải và chán ăn; - Thở nhanh, khó thở khi gắng sức; - Buồn nôn, nôn mửa hoặc tiêu chảy; 2. Biểu hiện viêm phổi ít phổ biến Những biểu hiện gần như tương tự thể cấp tính nhưng kéo dài và gây ra nhiều ảnh hưởng hơn đến sức khỏe và quá trình sinh hoạt hàng ngày như. - Ho ra máu; - Đau đầu; - Đau cơ và đau khớp; - Ở người cao tuổi có thể bị lú lẫn hoặc thay đổi ý thức; Người bình thường mắc viêm phổi có triệu chứng nhẹ có thể điều trị tại nhà và có thể hoàn toàn tự khỏi trong khoảng 2-3 tuần. Đối với phụ nữ mang thai, nếu nghi ngờ mắc viêm phổi cần lập tức đi khám và điều trị ngay theo chỉ định của bác sĩ để tránh ảnh hưởng sức khỏe và tính mạng của mẹ và thai nhi.

Dịch bệnh viêm phổi bí ẩn lây lan khắp miền bắc Trung Quốc, WHO yêu cầu báo cáo khẩn WHO kêu gọi người dân ở Trung Quốc thực hiện các biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng đường hô hấp bao gồm tiêm chủng, tránh tiếp xúc gần, đeo khẩu trang khi cần thiết và ở nhà khi bị bệnh.

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