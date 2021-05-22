Ăn 10 con ve sầu, nam thanh niên ở Bình Phước bị sốc phản vệ, da tái xanh

Tin y tế 22/05/2021 11:24

Một nam thanh niên 17 tuổi ở Bình Phước đã phải nhập viện do bị sốc phản vệ, nghi do ăn ve sầu.

Theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ, ngày 23/5, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước xác nhận vừa cấp cứu cho một bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn khoảng 10 con ve sầu.

 

Trước đó, tối ngày 20/5, bệnh viện tiếp nhận em N.T.L. (17 tuổi, ngụ TP Đồng Xoài) trong tình trạng mạch nhanh, nhịp thở nhanh, bạch cầu cao, men gan tăng, da xanh, niêm mạc nhợt, vã mồ hôi…

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc phản vệ nghi do ăn ve sầu, sau đó đã tiến hành điều trị theo phác đồ, truyền dịch, thở oxy, điều trị kháng sinh… Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của nam bệnh nhân dần ổn định trở lại.

Bác sĩ Nguyễn Minh Khánh, khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Bình Phước, cho biết từ đầu năm đến nay, đơn vị này đã tiếp nhận 3 trường hợp ngộ độc sau khi ăn ve sầu.

Ăn 10 con ve sầu, nam thanh niên ở Bình Phước bị sốc phản vệ, da tái xanh - Ảnh 1
Nam thanh niên tại bệnh viện - Ảnh: Tuổi Trẻ 

Theo bác sĩ Khánh, ngộ độc ve sầu có nhiều cấp độ:

+Cấp độ nhẹ: Người nổi mày đay, ngứa ngáy.

+Cấp độ nặng hơn: Có thể khó thở.

+Cấp độ nặng: Khó thở, tụt huyết áp.

Nếu sau khi ăn ve sầu, nếu có triệu chứng mệt mỏi, tức ngực, khó thở, người bệnh cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời.

Hiện nay, cứ khoảng giữa tháng 4 đến cuối tháng 5 hàng năm, nhiều người dân tại một số tỉnh Đông Nam bộ có thói quen đi bắt nhộng ve sầu, ve sầu non về chế biến thành các món ăn khoái khẩu. 

Mặc dù ve sầu không có độc tố nhưng do sống khá lâu trong lòng đất nên rất dễ bị nhiễm vi khuẩn hay các loài nấm độc ký sinh trên cơ thể, có nhiều yếu tố dị ứng. Vì vậy, các chuyên gia sức khỏe khuyên, người dân nên hạn chế và dần loại bỏ thói quen ăn ve sầu để tránh nguy cơ ngộ độc, gây nguy hại đến tính mạng. 

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