Xem xét trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung

Tin tức giải trí 17/05/2023 21:09

Sau SEA Games 32, Tổng cục TDTT đang xem xét đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung.

Tổng cục TDTT thông tin trên VietNamNet cho hay, "Sau SEA Games 32, dự kiến chúng tôi sẽ xem xét đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung. Việc này đòi hỏi một quy trình rất khó nhưng HLV Mai Đức Chung rất xứng đáng sau những gì đã đóng góp, cống hiến", thực tế không phải chờ tới SEA Games 32 mà trước đó Tổng cục TDTT cũng đã có đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung, tuy nhiên vì nhiều lý khác nhau nên việc này vẫn chưa được triển khai.

"Từ trước tới nay ngành thể thao mới chỉ có duy nhất một người được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là cố PGS, TS, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang.

Xem xét trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung - Ảnh 1
HLV Mai Đức Chung giúp tuyển nữ Việt Nam giành 4 HCV SEA Games liên tiếp. Ảnh: Internet

Thể thao là ngành có đặc thù riêng biệt, với sự đóng góp và hi sinh rất lớn của những người quản lý, HLV, VĐV... Vì thế, chúng tôi luôn mong thể thao Việt Nam có nhiều người được vinh danh và nhận những danh hiệu cao quý", lãnh đạo Tổng cục TDTT nói.

Trong suốt sự nghiệp, HLV Mai Đức Chung (71 tuổi) cống hiến cho bóng đá Việt Nam trên rất nhiều vai trò, từ cầu thủ (khoác áo CLB Xe ca Hà Nội và Đường sắt Việt Nam), trợ lý HLV, HLV nhiều đội ở V-League, HLV trưởng các cấp độ đội tuyển. Với riêng bóng đá nữ, ông Mai Đức Chung là nhà cầm quân thành công bậc nhất bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á khi đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup và vừa lập kỷ lục giành HCV SEA Games lần thứ 4 liên tiếp.

Xem xét trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung - Ảnh 2
HLV Mai Đức Chung xứng đáng được vinh danh. Ảnh: Internet

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận chung kết Việt Nam thắng Myanmar 2-0, HLV Mai Đức Chung nói: "Lời đầu tiên, tôi thay mặt đội tuyển cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước và các cơ quan liên quan. Tôi xin cảm ơn tập thể đội tuyển. Hôm nay các bạn đá hay, chặt chẽ, đúng đấu pháp. Xin cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ suốt những năm qua.

Lần này, đội tuyển nữ Việt Nam cực kỳ khó khăn. Tôi không nghĩ có thể vô địch. Lý do là vì nhiều cầu thủ lớn tuổi, chấn thương, các cầu thủ trẻ lên đội tuyển nhiều. Dù sự hòa hợp chưa tốt nhưng các bạn đã khắc phục khó khăn, gian khổ để có thành tích hôm nay".

Với tấm huy chương vàng giành được tối 15/5, đội tuyển nữ Việt Nam 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Chưa từng có đội bóng nào làm được như vậy ở môn bóng đá nữ của đại hội. HLV Mai Đức Chung chạm mốc 6 lần giúp bóng đá nữ Việt Nam đăng quang ngôi hậu ở SEA Games - cũng là kỷ lục của đại hội ở môn bóng đá cả nam và nữ.

Xem xét trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung - Ảnh 3

Huỳnh Như và các đồng đội được thưởng đậm ở SEA Games 32. Ảnh: VTC

 

Đội tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0 ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 32. Các bàn thắng được ghi bởi Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Ở SEA Games 32, đội tuyển Việt Nam thi đấu 5 trận giành 4 chiến thắng và có một thất bại. Các học trò của HLV Mai Đức Chung ghi tổng cộng 13 bàn thắng, để thủng lưới 3 lần.

HLV Troussier không được thưởng sau SEA Games 32?

HLV Troussier không được thưởng sau SEA Games 32?

Thông tin HLV Philippe Troussier không được thưởng sau khi U22 Việt Nam giành huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32 gây xôn xao mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   HLV Mai Đức Chung bóng đá nữ Việt Nam SEA Game 32

TIN MỚI NHẤT

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 26 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 26 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 4 giờ 26 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43