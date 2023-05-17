Xem xét trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung

Sau SEA Games 32, Tổng cục TDTT đang xem xét đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung.

Tổng cục TDTT thông tin trên VietNamNet cho hay, "Sau SEA Games 32, dự kiến chúng tôi sẽ xem xét đề xuất trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung. Việc này đòi hỏi một quy trình rất khó nhưng HLV Mai Đức Chung rất xứng đáng sau những gì đã đóng góp, cống hiến", thực tế không phải chờ tới SEA Games 32 mà trước đó Tổng cục TDTT cũng đã có đề xuất phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho HLV Mai Đức Chung, tuy nhiên vì nhiều lý khác nhau nên việc này vẫn chưa được triển khai. "Từ trước tới nay ngành thể thao mới chỉ có duy nhất một người được nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động là cố PGS, TS, Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Hoàng Vĩnh Giang.

HLV Mai Đức Chung giúp tuyển nữ Việt Nam giành 4 HCV SEA Games liên tiếp. Ảnh: Internet Thể thao là ngành có đặc thù riêng biệt, với sự đóng góp và hi sinh rất lớn của những người quản lý, HLV, VĐV... Vì thế, chúng tôi luôn mong thể thao Việt Nam có nhiều người được vinh danh và nhận những danh hiệu cao quý", lãnh đạo Tổng cục TDTT nói. Trong suốt sự nghiệp, HLV Mai Đức Chung (71 tuổi) cống hiến cho bóng đá Việt Nam trên rất nhiều vai trò, từ cầu thủ (khoác áo CLB Xe ca Hà Nội và Đường sắt Việt Nam), trợ lý HLV, HLV nhiều đội ở V-League, HLV trưởng các cấp độ đội tuyển. Với riêng bóng đá nữ, ông Mai Đức Chung là nhà cầm quân thành công bậc nhất bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á khi đưa tuyển nữ Việt Nam lần đầu dự World Cup và vừa lập kỷ lục giành HCV SEA Games lần thứ 4 liên tiếp.

HLV Mai Đức Chung xứng đáng được vinh danh. Ảnh: Internet Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận chung kết Việt Nam thắng Myanmar 2-0, HLV Mai Đức Chung nói: "Lời đầu tiên, tôi thay mặt đội tuyển cảm ơn Đảng, Chính phủ, Nhà nước và các cơ quan liên quan. Tôi xin cảm ơn tập thể đội tuyển. Hôm nay các bạn đá hay, chặt chẽ, đúng đấu pháp. Xin cảm ơn người hâm mộ đã cổ vũ suốt những năm qua. Lần này, đội tuyển nữ Việt Nam cực kỳ khó khăn. Tôi không nghĩ có thể vô địch. Lý do là vì nhiều cầu thủ lớn tuổi, chấn thương, các cầu thủ trẻ lên đội tuyển nhiều. Dù sự hòa hợp chưa tốt nhưng các bạn đã khắc phục khó khăn, gian khổ để có thành tích hôm nay". Với tấm huy chương vàng giành được tối 15/5, đội tuyển nữ Việt Nam 4 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Chưa từng có đội bóng nào làm được như vậy ở môn bóng đá nữ của đại hội. HLV Mai Đức Chung chạm mốc 6 lần giúp bóng đá nữ Việt Nam đăng quang ngôi hậu ở SEA Games - cũng là kỷ lục của đại hội ở môn bóng đá cả nam và nữ. Huỳnh Như và các đồng đội được thưởng đậm ở SEA Games 32. Ảnh: VTC Đội tuyển Việt Nam đánh bại Myanmar với tỉ số 2-0 ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 32. Các bàn thắng được ghi bởi Huỳnh Như và Nguyễn Thị Thanh Nhã. Ở SEA Games 32, đội tuyển Việt Nam thi đấu 5 trận giành 4 chiến thắng và có một thất bại. Các học trò của HLV Mai Đức Chung ghi tổng cộng 13 bàn thắng, để thủng lưới 3 lần.

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