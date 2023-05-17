HLV Troussier không được thưởng sau SEA Games 32?

Tin tức giải trí 17/05/2023 19:31

Thông tin HLV Philippe Troussier không được thưởng sau khi U22 Việt Nam giành huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32 gây xôn xao mạng xã hội.

Thông tin HLV Philippe Troussier không được thưởng sau khi U22 Việt Nam giành huy chương đồng bóng đá nam SEA Games 32 lan truyền trên mạng xã hội hôm nay. Tuy nhiên, chi tiết này khiến nhiều người hiểu nhầm. Trên thực tế, nhà cầm quân người Pháp vẫn được thưởng nhưng chi tiết các khoản mà ông nhận được không giống như cầu thủ và thành viên khác của đội tuyển.

U22 Việt Nam là thành viên của đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32. Theo Nghị định 152/2018/NĐ-CP, mỗi thành viên trong danh sách vận động viên, huấn luyện viên của U22 Việt Nam được thưởng 20 triệu đồng với thành tích giành huy chương đồng. Tuy nhiên, Nghị định này chỉ áp dụng với công dân Việt Nam. Do đó, HLV Philippe Troussier (người Pháp) không thuộc diện nhận khoản thưởng này.

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HLV Troussier. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, bên cạnh khoản thưởng theo chế độ của Nhà nước dành cho thành viên của đoàn có huy chương, đội tuyển U22 Việt Nam còn được thưởng thêm 800 triệu đồng. Đây là khoản thưởng nóng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho thành tích đoạt huy chương đồng. Theo thông lệ, các thành viên của đội tuyển sẽ họp và thống nhất với nhau về cách chia thưởng.

Ngày 17/5, U22 Việt Nam rời Campuchia về nước. HLV Troussier dặn dò các cầu thủ: "Thành công lớn nhất ở giải đấu này là sự tự tin của các bạn. Sự tự tin đó giúp các bạn biết ở trên sân phải làm thế nào để đưa ra quyết định hợp lý. Tôi tin đây là tiền đề tốt để hướng đến tương lai. Bây giờ các bạn sẽ trở về CLB và tôi sẽ theo dõi các bạn để chúng ta sẵn sàng chuẩn bị cho các giải sắp tới".

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 HLV Troussier dặn dò các cầu thủ: "Thành công lớn nhất ở giải đấu này là sự tự tin của các bạn. Ảnh: Internet

U22 Việt Nam tham dự SEA Games 32 với nhiệm vụ giành huy chương vàng. Tuy nhiên, thầy trò HLV Troussier không hoàn thành chỉ tiêu khi thua U22 Indonesia ở bán kết. Trong trận tranh huy chương đồng, U22 Việt Nam thắng U22 Myanmar với tỉ số 3-1.

Ngày 16-2, VFF đã đạt được thỏa thuận với HLV Philippe Troussier. Theo đó, chiến lược gia người Pháp chính thức trở thành tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Hợp đồng của VFF với HLV Philippe Troussier có thời hạn hơn ba năm, từ ngày 1-3-2023 đến 31-7-2026.

Theo đó, HLV Troussier sẽ dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U23/U22 Việt Nam. Dự kiến ngày 26-2 ông Philippe Troussier sẽ có mặt tại Việt Nam để công bố hợp đồng với VFF.

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Ông Philippe Troussier là ứng viên sáng giá nhất trong số các ứng viên tham gia ứng cử. Ảnh: Internet

Trước đó, VFF và HLV Park Hang Seo công bố sẽ không tái ký hợp đồng từ tháng 10-2022. Trong suốt thời gian qua, VFF đã nỗ lực làm việc để tìm kiếm HLV mới cho đội tuyển Việt Nam thay thế ông Park Hang Seo.

Ông Philippe Troussier là ứng viên sáng giá nhất trong số các ứng viên tham gia ứng cử. Hồ sơ của ông Troussier đã nhận được sự ủng hộ của Hội đồng HLV quốc gia và lãnh đạo cấp cao VFF.

Trong suốt những tuần qua, lãnh đạo VFF và đại diện của HLV Philippe Troussier đã nỗ lực đàm phán, thống nhất các điều khoản hợp đồng.  

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Từ khóa:   HLV Troussier SEA Game 32 Bóng đá Việt Nam

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