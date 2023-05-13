U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia

Tin tức giải trí 13/05/2023 20:35

U22 Việt Nam đã dừng chân tại bán kết SEA Games 32, các cầu thủ không kìm được nước mắt xót xa.

U22 Việt Nam nhận nhiều kỳ vọng nhưng lại để thua U22 Indonesia 2-3 ở trận bán kết bóng đá nam SEA Games 32. Khuất Văn Khang lặng lẽ rời sân. U22 Việt Nam chơi hơn người trong phần lớn thời gian hiệp hai nhưng không thể tận dụng lợi thế để ghi bàn dứt điểm trận đấu.

Văn Tùng khóc nức nở sau trận thua nghiệt ngã. Tiền đạo của tuyển U22 Việt Nam ghi đến 5 bàn tại SEA Games nhưng vẫn không đủ để đưa "Chiến binh sao vàng" vào chung kết.

U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia - Ảnh 1
 

 

U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia - Ảnh 2
Việt Nam đã thua trước Indonesia. Ảnh: Zing

Lương Duy Cương an ủi Phan Tuấn Tài. U22 Việt Nam có trận đấu quả cảm khi 2 lần cân bằng tỷ số khi bị đối thủ dẫn trước và chỉ chịu thua bởi khoảnh khắc tỏa sáng ở những phút cuối của Taufany. Tuấn Tài cũng không ngừng khóc ngay cả khi đã trở về khu kỹ thuật của U22 Việt Nam. Trận thua khiến U22 Việt Nam lỡ cơ hội bảo vệ tấm HCV môn bóng đá nam SEA Games.

U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia - Ảnh 3
 

 

U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia - Ảnh 4
Các cầu thủ Việt Nam thất vọng. Ảnh: Zing

Nỗi buồn bao trùm trên gương mặt cầu thủ U22 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Philippe Troussier sẽ rút ra những bài học xương máu để chuẩn bị cho những giải đấu trong tương lai. Dù kết quả có ra sao, U22 Việt Nam vẫn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ. Đoàn quân của HLV Troussier ít nhiều để lại dấu ấn trong các màn so tài với Malaysia, Thái Lan ở vòng bảng.

Trước đó, U22 Việt Nam và Indonesia đều tung ra đội hình mạnh nhất. Sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đều triển khai bóng nhanh và cố gắng tận dụng 15 phút đầu giờ.

Đội bóng xứ vạn đảo bắt nhịp tốt hơn, chơi lấn lướt nhờ dàn tuyển thủ quốc gia như Witan Sulaeman, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan...

U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia - Ảnh 5
Trận thi đấu diễn ra quyết liệt. Ảnh: Internet

Từ những tình huống tấn công liên tiếp, U22 Indonesia tạo được nhiều cơ hội và ghi bàn. Phút thứ 9, từ một pha ném biên ở cánh phải của Pratama Arhan, Komang bật cao đánh đầu, giúp U22 Indonesia mở tỷ số trận đấu.

Bị dẫn trước, U22 Việt Nam vùng lên, liên tục tạo ra các pha dứt điểm nguy hiểm. Phút 36, sau cú tạt bóng của Đức Phú, Văn Tùng đánh đầu ngược để gỡ hòa cho Việt Nam.

Cuối hiệp một, không khí trận đấu trở nên nóng hơn khi các cầu thủ liên tục va chạm và tranh cãi nảy lửa. Những tình huống tranh chấp bóng ngày càng nhiều và trọng tài đã liên tiếp rút ra thẻ phạt để cảnh cáo.

U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia - Ảnh 6

Bảy phút sau, U22 Indonesia gặp bất lợi. Arhan nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống phạm lỗi đối với Đức Phú. Ảnh: Internet

Sang hiệp 2, U22 Indonesia tiếp tục tạo khác biệt từ cú ném biên. Phút 53, Arhan ném rất mạnh vào phía trong. Sau cú đấm bóng của Quan Văn Chuẩn, Ferdinan lao vào bắt volley, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ vạn đảo.

Bảy phút sau, U22 Indonesia gặp bất lợi. Arhan nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống phạm lỗi đối với Đức Phú.

Chơi hơn đối thủ người, U22 Việt Nam cố gắng tìm những đường tấn công từ các phía. Tuy nhiên, hàng thủ của U22 Indonesia đã chơi tập trung và cản phá thành công các chân sút Việt Nam.

U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia - Ảnh 7
 

 

U22 Việt Nam không kìm được nước mắt, khóc nức nở sau trận thua Indonesia - Ảnh 8

Thất bại ở những phút bù giờ cuối cùng buộc U22 Việt Nam phải dừng bước tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Ảnh: Internet

Chăm chỉ tấn công, cuối cùng cơ hội cũng đã đến với U22 Việt Nam. Ở phút 79, sau đường tạt bóng của Ngọc Thắng, Amiruddin lóng ngóng phản lưới nhà giúp U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2.Phút 90+6, U22 Việt Nam bất ngờ bị dẫn trước 2-3. Khi các hậu vệ phòng ngự thiếu quyết liệt, Taufany thoải mái tung cú sút ngoài vùng cấm, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Thất bại ở những phút bù giờ cuối cùng buộc U22 Việt Nam phải dừng bước tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32.

 

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