Vừa để thua Việt Nam tại Sea Game 31, nữ trưởng đoàn Thái Lan đã đặt mục tiêu 'cứng' trong Giải vô địch U23 châu Á 2022 sắp tới

Theo Tuổi Trẻ, giải vô địch U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan đầu tháng 6, đội tuyển U23 Thái Lan nằm cùng bảng C với Hàn Quốc, Việt Nam và Malaysia.

Ngay sau thất bại 0-1 trước Việt Nam tại SEA Games 31 trở về, LĐBĐ Thái Lan đã triệu tập cuộc họp khẩn giữa các đội tuyển để mổ xẻ và rà soát kỹ cho những giải đấu quan trọng tiếp theo. Được biết, U23 Thái Lan không còn HLV Polking dẫn dắt mà thay vào đó là HLV Worawut Srimaka. Cả đội sẽ sang Uzbekistan thi đấu vòng chung kết U23 châu Á.

Trả lời phỏng vấn báo Sanook (Thái Lan) mới đây, nữ trưởng đoàn Thái Lan Madam Pang cho biết: "Ở giải gần nhất, chúng tôi đã lọt vào tứ kết. Hy vọng chúng tôi sẽ tái lập thành tích đó lần nữa ở Uzbekistan. Chúng tôi sẽ tập trung từng bước, làm việc chăm chỉ và cẩn thận qua từng trận để đạt được mục tiêu đề ra".

Với tư cách đương kim vô địch và có lực lượng vượt trội hơn hẳn, U23 Hàn Quốc được dự báo không khó để đoạt tấm vé đầu bảng. Tấm vé còn lại của bảng sẽ là cuộc cạnh tranh giữa 3 đại diện Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan và Malaysia.

Madam Pang cũng tiết lộ sẽ tiếp tục sát cánh với U23 Thái Lan trong suốt hành trình chinh phục giấc mơ tại Uzbekistan, và chắc chắn sẽ có những khoản tiền thưởng để kích thích tinh thần thi đấu cho các cầu thủ.

Nhắc lại thành tích vào đến chung kết SEA Games 31 của U23 Thái Lan, Madam Pang nói: "Xin một lần nữa cảm ơn cầu thủ vì sự hy sinh của họ. Nhiều người vừa hoàn thành nhiệm vụ ở SEA Games nhưng vẫn đến trại tập trung ngay lập tức mà không có thời gian nghỉ ngơi.

Tất nhiên với giải vô địch châu Á, chúng ta phải đối mặt với mức độ cạnh tranh gay gắt hơn, vì vậy tinh thần đoàn kết rất quan trọng. Tôi muốn mọi người phải đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Cả những cầu thủ Thái Lan và những cầu thủ nhập tịch. Tôi tin rằng nếu chúng ta đoàn kết thì mọi chuyện sẽ tốt hơn".

Theo Lao Động, tại vòng chung kết U23 Châu Á 2020 trên sân nhà, U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Akira Nishino đã giành quyền vào đến tứ kết. Trong khi đó, U23 Việt Nam đã sớm bị loại tại vòng bảng. Với lực lượng hùng hậu, U23 Thái Lan hoàn toàn có cơ hội để tái lập thành tích như cách đây 2 năm.

Madam Pang tiếp tục hỗ trợ cho U23 Thái Lan để hướng đến vòng chung kết U23 Châu Á 2022 - Ảnh: SMM

U23 Thái Lan cũng đã bầu ra ban cán sự của đội. Trung vệ Kritsada Kaman của Chonburi được chọn làm đội trưởng. Anh là thành viên tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2020. Còn tiền vệ trẻ đang khoác áo Leicester City Thanawat sẽ làm đội phó.

Như đã đựa tin trước đó, theo Tổ Quốc, vào thời điểm U23 Thái Lan để thua U23 Việt Nam tại SEA Games 31, Madam Pang chia sẻ với giới truyền thông Thái Lan: "Nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu khi chứng kiến U23 Thái Lan thua trận. Đội bóng của chúng ta cầm bóng nhiều, tuy nhiên rốt cuộc lại nhận bàn thua từ cú đánh đầu.

Tuy nhiên tất cả thành viên U23 Thái Lan đều đã làm rất tốt công việc của mình. Đây là trận chung kết trong mơ nhưng U23 Thái Lan lại không thể giành Huy chương Vàng.

HLV Polking đã gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ Thái Lan. Mọi người lúc này đều rất buồn nhưng tôi phải nói rằng U23 Thái Lan thua là thua, đừng có lời bào chữa nào cả. Đây thực sự là một trận đấu trong mơ tại Đông Nam Á".