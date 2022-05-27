Nóng: Sau chiến thắng vang dội, U23 Việt Nam thay đội trưởng mới, profile 'xịn' cỡ nào mà khiến fan phát sốt!

Tin tức giải trí 27/05/2022 08:34

HLV Gong Oh-kyun chỉ định trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam dự vòng chung kết châu Á ở Uzbekistan vào đầu tháng 6.

Vừa qua, chiến thắng của Việt Nam tại Sea games đã khiến nhiều người hâm mộ vỡ òa vui sướng và tràn ngập hy vọng về một kết quả tốt trong năm thi đấu này. Được biết, ngoài thay đổi vị trí HLV mới thì trận thi đấu sắp tới cũng có thêm thay đổi mới.

Nóng: Sau chiến thắng vang dội, U23 Việt Nam thay đội trưởng mới, profile 'xịn' cỡ nào mà khiến fan phát sốt! - Ảnh 1
HLV mới Gong Oh-kyun chỉ định trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam - Ảnh: FBNV

Theo thông tin của Zingnews, thay vì để toàn đội bầu chọn như mọi khi thì lần này HLV mới Gong Oh-kyun chỉ định trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh làm đội trưởng U23 Việt Nam. Tiếp đó là hai cái tên thủ môn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh giữ vị trí đội phó.

Tân đội trưởng U23 Việt Nam sẽ nhận nhiệm vụ đầu tiên là trận giao hữu với U23 UAE vào ngày 28/6 tại Dubai. Đây là lần đầu tiên Việt Anh đeo băng đội trưởng ở đội U23 châu Á. Anh cũng là đội trưởng đầu tiên dưới thời HLV Gong Oh-kyun.

Nóng: Sau chiến thắng vang dội, U23 Việt Nam thay đội trưởng mới, profile 'xịn' cỡ nào mà khiến fan phát sốt! - Ảnh 2
Bùi Hoàng Việt Anh có lối chơi ấn tượng trong SEA Games 31, được ví như những lá chắn thép nơi hàng phòng ngự - Ảnh: báo Tiền Phong

Ngay sau thông tin đó, profile của tân đội trưởng U23 nhanh chóng được các fan girl "truy lùng" ráo riết. Được biết, Bùi Hoàng Việt Anh sinh năm 1999, quê ở Thái Bình, trưởng thành từ CLB Hà Nội. Chàng đội trưởng gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86, vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Trên trang cá nhân, anh cũng có lượng fan hùng hậu lên tới hơn 160k người theo dõi.

Trước đó, chàng cầu thủ 23 tuổi đá ở vị trí trung vệ và là một cái tên quan trọng trong hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. Với lối chơi chắc chắn cùng phong cách thi đấu lăn xả, Việt Anh được xem là trụ cột cho hàng thủ của đội tuyển U23 Việt Nam. So với các cầu thủ lứa U23, Bùi Hoàng Việt Anh còn có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhất.

Nóng: Sau chiến thắng vang dội, U23 Việt Nam thay đội trưởng mới, profile 'xịn' cỡ nào mà khiến fan phát sốt! - Ảnh 3
Chàng đội trưởng gây ấn tượng khi sở hữu chiều cao lý tưởng 1m86, vẻ ngoài điển trai cùng nụ cười tỏa nắng - Ảnh: FBNV

Vừa qua, Bùi Hoàng Việt Anh có lối chơi ấn tượng trong SEA Games 31, được ví như những lá chắn thép nơi hàng phòng ngự. Đây là lần đầu tiên Việt Anh đeo băng đội trưởng ở đội U23 châu Á. Sắp tới, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc và U23 Malaysia ở VCK U23 châu Á diễn ra từ 2/6 ở Uzbekistan. Hy vọng, với sự thay đổi này, tên Việt Nam sẽ được hô vang tại đấu trường Seagames 31.

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