Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư

Tin tức giải trí 27/05/2022 14:56

Con gái của Madam Pang năm nay 23 tuổi, không chỉ xinh đẹp mà còn có trình độ học vấn cao. Theo truyền thông xứ chùa vàng, cô hiện đang sở hữu khối tài sản lên tới 2.100 tỷ.

Tại AFF Cup 2020 và SEA Games 31, người hâm mộ đã quen với hình ảnh trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan, Madam Pang, tất bật trong việc quản lý, làm hậu phương vững chắc cho các thành viên và cầu thủ xứ chùa Vàng. Hình ảnh nhiệt huyết của người phụ nữ U60 nhận được sự yêu mến của người hâm mộ bóng đá, trong đó có Việt Nam.

Ngoài niềm đam mê dành cho môn thể thao vua, bà còn được biết đến là nữ tỷ phú có tiếng của Thái Lan, thuộc thế hệ thứ 5 của gia tộc Lamsam nổi tiếng về giàu có ở đất nước này. Theo ước tính, tổng tài sản của gia tộc Lamsam lên tới 98 tỷ USD. Cần nhấn mạnh thêm chi tiết nữa, bà chính là người thừa kế của khối tài sản khổng lồ này.

Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 1
Madam Pang là trưởng đoàn bóng đá Thái Lan. Bà nhận được sự yêu mến của người hâm mộ, trong đó có Việt Nam. Ảnh: Internet

 

Mặc dù bận rộn với công việc nhưng nữ tỷ phú sinh năm 1966 vẫn luôn cố gắng dành thời gian rảnh rỗi hiếm có để chăm sóc cô con gái duy nhất của mình. Theo tìm hiểu, con gái của nữ tỷ phú có tên Nuanwan Phanchet (năm nay 23 tuổi). Đó là con của bà với người chồng đầu tiên là Tiến sĩ Vachara Phanchet.

Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 2
Madam Pang và con gái thường bị nhầm lần là chị em, bởi phong cách ăn mặc trẻ trung của bà khiến nhiều người nhầm tưởng. Ảnh: Internet

 

Nuanwan Phanchet sở hữu vẻ xinh đẹp như thiên thần. Không chỉ có vậy, cô còn có học thức khiến nhiều người nể phục. Cô từng theo học tại đại học Queensland (Australia) và nhận bằng cử nhân vào năm 2018. Sau đó, tiểu thư của Madame Pang còn nhận thêm bằng Tâm lý học của trường đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

Mới đây, truyền thông xứ sở chùa Vàng xôn xao khi nữ đại gia đình đám đăng tin tuyển chồng cho con gái. Thông tin xuất hiện không chỉ gây xôn xao người dân Thái mà còn lan truyền trên rất nhiều diễn đàn Việt. Theo tin tức được lan truyền trên mạng, thì tiêu chí Madam Pang đưa ra rất đơn giản: Không phân biệt là người nước nào, không cần gia thế giàu có, chỉ cần yêu thương con gái mình thật sự.

Thông tin Madam Pang tuyển con rể với tiêu chí vô cũng đơn giản trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều netizen Việt Nam hài hước cho biết, sẽ mạnh dạn ứng tuyển vì biết đâu sẽ lọt vào mắt xanh của thiên kim đại tiểu thư.

 

Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 3
Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 4
Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 5
Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 6
Không chỉ xinh đẹp, tiểu thư con nhà giàu còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Ảnh: Internet

 

Được biết, con gái của Madam Pang cũng như người mẹ nổi tiếng, rất đam mê kinh doanh và bóng đá. Thần tượng của cô là danh thủ Lionel Messi. Bên cạnh đó, cô gái này cũng là phó chủ tịch của Port FC (CLB do Madame Pang làm chủ). Trước đó, khi còn học trung học, Nuanwan Phanchet từng thi đấu bóng đá ở trường. Bên cạnh đó, cô còn giỏi nhiều môn khác như bóng chuyền, bóng rổ và bơi lội.

Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 7
Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 8
Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 9
Tỷ phú quyền lực bóng đá Thái Lan Madam Pang tuyển con rể: Chỉ cần đáp ứng được yêu cầu đơn giản này là có thể lấy thiên kim đại tiểu thư - Ảnh 10
Thiên kim đại tiểu thư còn được đánh gia về gu ăn mặc. Ảnh: Internet 

 

Sinh ra đã ở vạch đích, bản thân lại vô cùng giỏi giang nên gái xinh đang sở hữu số tài sản không phải dạng vừa. Theo truyền thông Thái, hiện cô gái trẻ đang có trong tay số tiền lên tới 2.100 tỷ đồng. Dù so với người mẹ quyền lực của mình thì đây là con số khiêm tốn, nhưng cô gái 23 tuổi có nền tảng kiến thức tốt cộng bệ phóng gia đình không thể tuyệt vời hơn, thì việc cô nâng cao số tài sản của mình chỉ là vấn đề thời gian. Chưa kể, cô là người con duy nhất của Madam Pang thì việc thừa kế khối tài sản khổng lồ dường như chắc chắn trong tương lai.

 

Madam Pang: “Xin chúc mừng U23 Việt Nam, U23 Thái Lan thua là thua, đừng bào chữa gì cả”

Madam Pang: “Xin chúc mừng U23 Việt Nam, U23 Thái Lan thua là thua, đừng bào chữa gì cả”

Trưởng đoàn U23 Thái Lan - bà Nuanphan Lamsam (biệt danh Madam Pang), chia sẻ những lời rất thẳng thắn sau trận thua của đội nhà trước U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 31.

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Từ khóa:   Madam Pang con gái Madam Pang Thái Lan

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