Võ Hạ Trâm chạm đến giấc mơ bằng liveshow 'This Is Me'

Thực hiện liveshow "This is me" lần này không chỉ là ước nguyện mà còn là quyết tâm của một cô gái bé nhỏ muốn chinh phục những điều lớn lao. Có thể nói, Võ Hạ Trâm là nữ ca sĩ hát hay ở tất cả các thể loại âm nhạc . Tuy nhiên, thông qua liveshow lần này, Võ Hạ Trâm lại muốn mang đến cho khán giả dòng nhạc mà mình yêu thích nhất, cũng là dòng nhạc mà hiện tại cô đang theo đuổi chính là “những ca khúc kinh điển thế giới”.

Chia sẻ về dự án lần này, Võ Hạ Trâm cho biết cô cùng ekip đang dồn 100% sức lực để có thể mang đến cho khán giả và đặc biệt là người yêu giọng hát của mình được thưởng thức một đêm nhạc đặc sắc và tràn đầy cảm xúc.

“Vào ngày 28/6 sắp tới, khi liveshow âm nhạc diễn ra cũng là ngày Võ Hạ Trâm chào đón tuổi mới. Đây là dịp để tôi có thể cháy hết mình với đam mê âm nhạc, với tất cả những thể loại mà tôi yêu thích, được hát bằng cả con tim và hơi thở của mình. “This is me” – chính là tôi, không phải một ai khác mà chính là Võ Hạ Trâm. Một Võ Hạ Trâm không yếu đuối, không đầu hàng trước những khó khăn và thử thách cam go” – Võ Hạ Trâm cho biết.

Cô vẫn chọn hình ảnh người phụ nữ “NỮ QUYỀN” trong liveshow lần này, bởi đơn giản với Võ Hạ Trâm, phụ nữ có đặc quyền, có sức mạnh để làm những điều mình yêu thích. Và chính cô cũng vậy. Trong liveshow diễn ra vào ngày 28/6, Võ Hạ Trâm tự bỏ tiền túi, từ tiền để dành hơn 12 năm đi hát để thực hiện liveshow để đời. Nhiều bạn bè thân thiết nói Võ Hạ Trâm liều nhưng với cô được sống trong âm nhạc, thoả mãn khao khát với nghề là điều mà Võ Hạ Trâm luôn ưu tiên hàng đầu.

Ekip thực hiện liveshow

Xuất hiện trong liveshow của Võ Hạ Trâm tới đây, đạo diễn Trần Vi Mỹ sẽ đảm nhận vai trò quan trọng trong chương trình. Võ Hạ Trâm chia sẻ, anh là người cô yêu quý và luôn trân trọng từ khi mới vào nghề, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi cách đối nhân xử thế.

Khi mở lời mời anh làm đạo diễn cho liveshow sắp tới, Võ Hạ Trâm không nghĩ rằng vị đạo diễn tài năng này sẽ nhận lời ngay và còn dành cho Võ Hạ Trâm một câu nói khiến cô nhớ và giữ trong lòng như một kỷ niệm và lời động viên.

“Anh chỉ thích làm cho những người có tài năng thật sự và em là một trong những nghệ sĩ có thực lực, anh sẽ giúp em” – Chính câu nói này đã động viên Võ Hạ Trâm rất nhiều để cố gắng cho liveshow đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Ngoài vai trò quan trọng của đạo diễn Trần Vi Mỹ, Võ Hạ Trâm cũng rất trân trọng và biết ơn trung tâm nhạc nhẹ. Đây là đơn vị đứng ra tổ chức liveshow và cũng từng hỗ trợ Võ Hạ Trâm trong nhiều chương trình lớn nhỏ.

Trong liveshow này, vai trò của đạo diễn âm nhạc Trần Nhật Minh cũng rất quan trọng, anh chính là người thổi hồn cho những bài hát của Võ Hạ Trâm trở nên khác biệt và thăng hoa hơn. Võ Hạ Trâm cho biết, đây cũng là 1 người anh mà nữ ca sĩ rất ngưỡng mộ trong nghệ thuật, sự sáng tạo, sức trẻ, am hiểu âm nhạc sau rộng và luôn hỗ trợ “chơi hết mình” trong âm nhạc.

Ekip tham gia liveshow 10 năm ca hát của Võ Hạ Trâm được cô gọi là “những người anh em”.

NSUT Tạ Minh Tâm tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, thầy giáo Tạ Minh Tâm - người dạy dỗ Võ Hạ Trâm từ thời còn ngồi trên ghế nhạc viện TP.HCM - cho biết Võ Hạ Trâm là cô học trò cưng mà anh cực kỳ yêu mến. Tuy nhiên trong quá trình dạy học, Võ Hạ Trâm rất “lì” và anh nghĩ chính vì “lì” nên cô mới quyết tâm theo đuổi được dòng nhạc “khó khăn” này.

Ngồi dưới ghế khách mời, ông xã Võ Hạ Trâm cũng không quên chia sẻ rằng anh cảm thấy rất tự hào vì bà xã đã thực hiện được một liveshow hoành tráng, kỷ niệm chặng đường ca hát của bản thân. Bản thân anh cảm thấy rất may mắn và “hời”, vì mỗi ngày đều được nghe âm nhạc miễn phí từ bà xã. Đó cũng chính là nguồn năng lượng tích cực giúp ích rất nhiều trong cuộc sống của anh.