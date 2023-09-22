Vắng Huỳnh Như, Việt Nam vẫn thắng Nepal  2 - 0 

Dù chỉ gặp phải đối thủ dưới cơ hoàn nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn tung ra sân đội hình rất mạnh. Với đẳng cấp vượt trội, tuyển nữ Việt Nam đã không mất nhiều thời gian để kiểm soát thế trận và tổ chức lên bóng.

Theo báo Giao Thông đưa tin, chiều 22/9, đội tuyển nữ Việt Nam có cuộc đọ sức với Nepal tại lượt trận ra quân bảng D môn bóng đá nữ ASIAD 19 .

Trong suốt hiệp đấu đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam dù tấn công rất nhiều nhưng gần như không thể tiếp cận được khung thành Nepal và chấp nhận bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0.

Trong khi đó, tuyển nữ Nepal lại chủ động kéo sâu đội hình đá phòng ngự và gây ra không ít khó khăn cho các cô gái áo đỏ.

Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung tiếp tục yêu cầu các học trò đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn khai thông thế bế tắc.

Phút 53, Vạn Sự tung cú sút như búa bổ khiến thủ môn Subba không thể ôm gọn trái bóng tạo điều kiện cho Hải Yến lao vào đá bồi tung lưới Nepal.

Có bàn mở tỷ số, tuyển nữ Việt Nam như trút bỏ được áp lực và thi đấu thanh thoát hơn rất nhiều.

Phút 64, Dương Thị Vân thực hiện pha tạt bóng chuẩn xác để Bích Thùy thoát xuống đánh đầu lái bóng tung lưới Nepal lần thứ hai trong trận đấu.

Tuyết Dung và đồng đội đã có chiến thắng 2 - 0 trước Nepal. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, sau hai bàn thắng, Việt Nam tiếp tục có những cơ hội, song mọi cơ hội qua đi. Phút bù giờ cuối cùng, Nepal có cơ hội rút ngắn 1-2, tuy nhiên cú sút của cầu thủ Nepal dù căng nhưng bay đúng người thủ môn Kim Thanh đã khép góc.

Ra quân trận đầu ASIAD 19, nữ Việt Nam thắng Nepal 2-0. Lượt trận thứ hai bảng D, Việt Nam gặp “kèo dưới” khác là Bangladesh lúc 15 giờ ngày 25-9, sau đó trận cuối cùng vòng bảng gặp Nhật Bản. Trong khi đó, ở bảng E, Philippines đánh bại Hong Kong 3-1.

Kết quả Việt Nam vs Nepal: 2-0

Ghi bàn: Hải Yến 53', Bích Thùy 64'

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Kim Thanh, Thu Thương, Trần Thị Thu, Hoàng Thị Loan, Tuyết Dung, Thúy Hằng, Hải Yến, Diễm My, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Thu Thảo

Nữ Nepal: Subba, Bimala, Samiksha, Amrita Jaishi, Bhujel, Limbu, Bhandari, Shahi, Anita, Chaudhary, Karki.