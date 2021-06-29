UBND Bình Dương lên tiếng về thông tin hiến đất trị giá 1.000 tỷ của ông Dũng 'lò vôi'

Tin tức giải trí 29/06/2021 17:07

Trong văn bản phúc đáp, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận nghĩa cử của vợ chồng ông Dũng lò vôi và bà Nguyễn Phương Hằng đã có nguyện vọng ủng hộ đất cho Bình Dương phòng chống dịch Covid-19.

Trong 1 buổi livestream, ông Huỳnh Uy Dũng đã "trình chiếu" văn bản kiến nghị hiến tặng 4ha đất (trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng) để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 theo lời hứa trước đó của ông. Mới đây, theo Thanh Niên Online cho hay, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản hồi đáp lời kiến nghị hiến đất của Công ty Cổ phần Đại Nam.

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Ông Huỳnh Uy Dũng muốn hiến 4ha đất cho Bình Dương - Ảnh: Người lao động

Trong văn bản phúc đáp, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận nghĩa cử của vợ chồng ông Dũng Lò vôi và bà Nguyễn Phương Hằng đã có nguyện vọng ủng hộ đất cho Bình Dương phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, UBND tỉnh vẫn đang xem xét và giao cho các cơ quan chuyên môn nghiên cứu thủ tục pháp lý, tham mưu để quyết định có nhận hay không nhận phần hỗ trợ của Công ty Đại Nam.

Liên quan vấn đề này, trao đổi với Báo Lao Động vào ngày 13/5, ông Huỳnh Uy Dũng cho biết, các thủ tục pháp lý của dự án đã đầy đủ, công ty cũng đã thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Phần đất mà ông muốn hiến đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng từng nền. Ông Dũng khẳng định: "Đất này là đất sạch, nhà nước có thể mang ra đấu giá được rồi. Nếu như đấu giá xong mà chưa đủ 1.000 tỉ thì tôi sẽ hiến tặng cho đủ."

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UBND tỉnh Bình Dương đã gửi văn bản phúc đáp về kiến nghị hiến tặng đất của vợ chồng ông Dũng Lò vôi - Ảnh: Lao Động

Ông Dũng Lò vôi cũng thông tin thêm về vị trí đất đề nghị hiến tặng gồm Block A38 (32 lô), Block A 39 (95 lô), Block A47 (22 lô) và Block A48 (106 lô). Tổng diện tích đất khoảng 4ha trong tổng số hơn 60ha đất ở đô thị trong Khu dự án nhà ở Đại Nam tại phường Phú Tân Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Sau livestream 'sướt mướt' cùng ông Dũng 'lò vôi', bà Phương Hằng lập tức xin lỗi nhà đài VTV

Sau livestream 'sướt mướt' cùng ông Dũng 'lò vôi', bà Phương Hằng lập tức xin lỗi nhà đài VTV

Trong lúc livestream, bà Nguyễn Phương Hằng đã nhầm tên VTV thành tên một nhà đài khác và phải xin lỗi trên trang cá nhân ngay sau đó.

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