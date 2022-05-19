U23 Việt Nam 1-0 U23 Malaysia: ‘Đâu cần Tiến Linh có, đâu khó Tiến Linh lo’, hứa hẹn đối đầu Thái Lan ở trận chung kết đầy nảy lửa

U23 Việt Nam đã trải qua những phút nghẹt thở để thắng Malaysia và giành vé vào chung kết tranh HCV với Thái Lan ở phút thứ 111.

Tối ngày 19/5, U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với U23 Malaysia trong khuôn khổ bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

Phần lớn thời gian ở cả 2 hiệp đấu, bóng vẫn chủ yếu lăn bên phần sân của U23 Malaysia nhưng tuyển Việt Nam vẫn không thể tìm được đường vào khung thành đối phương. Suốt 90 phút thi đấu chính thức, thế trận hoà 0-0.

Cổ động viên Việt Nam truyền lửa cho các chàng trai U23 - Ảnh: Tự hào SEA GAMES 31

Phải đến hiệp phụ, ở phút thứ 111, từ đường chuyền của Hùng Dũng, Tiến Linh bật cao đánh đầu tung lưới U23 Malaysia. Ở quãng thời gian còn lại. Cả sân vận động như vỡ òa. Sau đó, đôi bên đều có cơ hội nhưng không bàn thắng nào được ghi. 1-0 là kết quả cuối cùng sau 120 phút.

Với kết quả này, U23 Việt Nam đã có vé vào chung kết và sẽ gặp U23 Thái Lan vào lúc 19h ngày 23/5.

Tiến Linh xuất sắc trở thành anh hùng của trận đấu - Ảnh: VnExpress

Được biết, 19 năm trước, Việt Nam đã thắng Malaysia ở bán kết SEA Games năm 2003 với tỷ số 4-3. Phan Thanh Bình đánh đầu ấn định chiến thắng trong thời gian đá bù giờ. Còn hiện tại, các chàng trai của chúng ta đã và đang đến rất gần với tấm huy chương vàng nếu thắng Thái Lan ở trận chung kết nảy lửa sắp tới. Cùng chờ đợi và tiếp lửa cho tuyển nhà trong đêm chung kết tranh huy chương vàng sẽ được diễn ra vào ngày 24/5 tới đây.

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