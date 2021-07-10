Trần Đức Bo 'gây náo loạn' khi đăng tuyểnngười yêu giỏi chuyện giường chiếu, vòng 3 'nở nang'

Tin tức giải trí 10/07/2021 12:12

Trần Đức Bo khiến người hâm mộ không khỏi hoang mang và bất ngờ khi công khai tuyển người yêu để tính chuyện lập gia đình.

Hiện tượng mạng Trần Đức Bo mới đây lại gây thêm sóng gió "hậu cung" khi đăng đàn tuyển người yêu "chất lừ". Cụ thể, Đức Bo cho biết mình sắp bước vào độ tuổi của người đàn ông thành đạt phải nắm trong tay tiền tài, danh vọng, địa vị và vợ con. Chính vì vậy, anh chàng nghĩ rằng đã đến lúc phải tính chuyện có mối quan hệ về lâu dài.

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Bài đăng tuyển người yêu của Trần Đức Bo - Ảnh: Chụp màn hình

Trước giờ, dân mạng đều biết đến Trần Đức Bo qua các video clip, hình ảnh giả gái và trang điểm rất xinh đẹp. Thế nhưng, với tiêu chí tuyển người yêu lần này, hiện tượng mạng Đức Bo gây sốt khi khẳng định chắc nịch sự nam tính của mình qua việc chỉ tuyển nữ giỏi chuyện giường chiếu, vòng 3 "đẫy đà" và độc lập kinh tế.

Bài viết sau khi đăng tải nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Nhiều người không ngần ngại ứng tuyển ngay 1 vé về nhà chung với Đức Bo. Một số người còn tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin đăng tuyển này. 

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Bình luận của dân mạng dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đây, Đức Bo cũng từng gây tranh cãi khi khẳng định rằng: "Mọi người thích Bo làm con gái nên Bo diễn cho mọi người xem thôi chứ thực ra bản thân anh là con trai truyền thống, vẫn thích con gái và lấy vợ vào năm 30 tuổi”.

Chia sẻ về phát ngôn này trong một bài phỏng vấn, Đức Bo từng tiết lộ bản thân anh là người song tính (Bisexual), có thể thích cả 2 phái nam và nữ. Bên cạnh đó, anh chàng này cũng từng tuyên bố rằng:

"Có nhiều bạn hỏi Bo rằng bạn là gái, hay con trai thẳng, hay là bisexual hay là gay vậy... Những vấn đề như vậy cho mình xin phép không được trả lời nha tại vì mình không thích nói chuyện giới tính trên MXH. 

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Trần Đức Bo xuất hiện trên mạng xã hội với nhiều hình ảnh giả gái - Ảnh: Chụp màn hình

Thêm một điều nữa là về việc mình yêu con trai hay con gái đâu phải là vấn đề đâu. Vì con gì thì cũng là con người và xứng đáng được yêu mà. Cái quan trọng là mình có cảm xúc, đồng cảm được với nhau thì yêu nhau thôi. Có gì đâu phải căng thẳng lên vậy?".

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Mới đây “công chúa mèo méo meo mèo meo” tiếp tục khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ chuyện chưa dám come out giới tính với ba mẹ vì ai cũng nghĩ họ từ lâu đã biết rõ chuyện này.

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