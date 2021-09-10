Thơ Nguyễn trở lại cực mạnh với vai trò 'đại gia BĐS', nắm trong tay hơn 10 cuốn sổ đỏ, rao bán lô đất 16 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10/09/2021 14:25

Được biết, nữ YouTuber nổi tiếng này còn vài cuốn sổ đỏ nữ ở trên thành phố mà chưa liệt kê hết được vào trong danh sách này.

Thơ Nguyễn là một YouTuber chuyên làm các clip giải trí hướng đến đối tượng khán giả nhỏ tuổi nhưng cô nàng lại nổi tiếng là một người "lắm tài nhiều tật".

Cụ thể, cô nàng từng vướng phải những lùm xùm như làm clip đun sôi lon nước ngọt, lon bia dễ gây nổ, clip tắm bồn với tiếng rên rỉ gây phản cảm, hay gần đây nhất là hướng dẫn các em nhỏ 'xin vía học giỏi' từ Kuman Thong khiến Thơ Nguyễn phải khóa kênh YouTube của mình suốt một thời gian. Tuy vậy, chỉ ít lâu sau, nữ YouTuber này đã trở lại đường đua Youtube và làm clip đều đặn trở lại.

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Thơ Nguyễn từng phải khóa trang 1 thời gian vì lùm xùm đăng clip phản cảm - Ảnh: Internet

Mới đây, Thơ Nguyễn lại làm nhiều người choáng ngợp khi xuất hiện trở lại với vai trò một "đại gia" bất động sản. Dẫu biết cô nàng vốn là một trong những YouTuber kiếm tiền nhiều nhất tại Việt Nam nhưng cư dân mạng không khỏi trầm trồ khi cô đăng tải lên trang cá nhân của mình một xấp sổ đỏ dày cộm nhưng tiết lộ mới chỉ là 2/3 số sổ đất mà Thơ Nguyễn cất ở quê.

Ngoài ra, điều làm người ta cũng vô cùng chú ý chính là thông tin rao bán đất của nữ Youtuber. Cụ thể, vì lười phân lô, Thơ Nguyễn quyết định sẽ bán luôn một lô đất lớn có giá 16 tỷ đồng và chia cho bên môi giới 1% (160 triệu đồng) nếu tìm được người mua.

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Chia sẻ của nữ YouTuber trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

"Em không biết là em có bao nhiêu đất ở đây. Em mua xong còn chưa đi thăm hết đất, còn chưa cầm sổ luôn. Nay chị em mang qua cho em, vậy em nói: 'Hết rồi hả?'. Chị nói: 'Còn 4 sổ nữa, chị đang đi đăng kí biến động thay đổi địa chỉ thường trú cho dì'. Em hết hồn: 'Ủa em có 10 sổ luôn à?'. Trời ơi! Mua xong không biết có nhiêu luôn, trên thành phố em cũng còn ít sổ nữa" - Thơ Nguyễn chia sẻ về số đất mà mình đang đứng tên.

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Trong năm 2020, Thơ Nguyễn đã 'cá kiếm' hơn 16 tỷ đồng từ YouTube - Ảnh: Internet

Theo thống kê từ Social Blade, trong năm 2020, Thơ Nguyễn nằm trong Top 10 YouTuber kiếm tiền khủng nhất tại Việt Nam với thu nhập ước tính hơn 16 tỷ đồng với hơn 1/7 tỷ view, tương đương với 144 triệu view mỗi tháng. Tuy vậy, có nhiều nguồn tin cho rằng con số thực tế cao hơn rất nhiều vì còn chưa kể đến những quảng cáo hay sản phẩm mà cô nàng được lựa chọn làm gương mặt quảng cáo.

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội và tuyên bố giải nghệ, clip Youtube mới của Thơ Nguyễn lại có lượt view tăng 'chóng mặt'

Trước làn sóng tẩy chay dữ dội và tuyên bố giải nghệ, clip Youtube mới của Thơ Nguyễn lại có lượt view tăng 'chóng mặt'

Thơ Nguyễn xuất hiện trở lại trên kênh Youtube sau loạt ồn ào về truyền tải video chứa yếu tố tâm linh. Dù bị cộng đồng mạng kêu gọi tẩy chay, thế nhưng, lượt view của video và lượt theo dõi kênh vẫn tăng chóng mặt.

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