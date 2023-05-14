SEA Games 32: Việt Nam thắng tuyệt đối, giành 5/5 huy chương vàng môn thể dục Aerobic

Tin tức giải trí 14/05/2023 13:40

Đội tuyển Aerobic Việt Nam giành liên tiếp 3 huy chương vàng vào ngày thi đấu 14/5, số huy chương vàng đạt được ở môn thi đấu này tổng cộng là 5/5, trở thành đội tuyển đầu tiên thắng tuyệt đối tại SEA Games 32.

Tiếp nối thành công ngày thi đấu ngày 13/5 với 3 tấm huy chương Vàng quý giá, các vận động viên Aerobic Việt Nam tiếp tục thi đấu xuất sắc trong ngày thi đấu chính thức thứ 9 tại SEA Games 32 hôm nay.

SEA Games 32: Việt Nam thắng tuyệt đối, giành 5/5 huy chương vàng môn thể dục Aerobic - Ảnh 1
Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong “mở hàng” Huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam hôm nay.

Theo đó, ở nội dung đôi nam nữ môn thể dục Aerobic, Trần Ngọc Thúy Vi và Lê Hoàng Phong đạt 19.233 điểm và giành huy chương vàng.

Ở nội dung 5 người, Trần Ngọc Thúy Vi, Lê Hoàng Phong, Vương Hoài Ân, Nguyễn Chế Thanh, Nguyễn Việt Anh giành huy chương vàng với 19.611 điểm. 

Các phần thi của vận động viên Việt Nam luôn được chấm điểm cao vượt trội so với các đối thủ, khẳng định đẳng cấp và trình độ của đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam. 

SEA Games 32: Việt Nam thắng tuyệt đối, giành 5/5 huy chương vàng môn thể dục Aerobic - Ảnh 2
Ở nội dung Aerobic 5 người, Việt Nam cũng đem về chiến thắng thuyết phục.

Như vậy, Việt Nam kết thúc thi Aerobic với thành tích tuyệt đối 5 HCV trên 5 nội dung. Thành tích này còn tốt hơn con số 3 Huy chương Vàng ở kỳ SEA Games trên sân nhà cách đây 1 năm.

Vượt chỉ tiêu trước ngày lên đường (từ 2-3 Huy chương Vàng), Aerobic Việt Nam một lần nữa thể hiện đẳng cấp số 1 trong khu vực, và cũng khẳng định thương hiệu Aerobic Việt Nam - một trong những đội Aerobic hàng đầu thế giới.

SEA Games 32: Việt Nam thắng tuyệt đối, giành 5/5 huy chương vàng môn thể dục Aerobic - Ảnh 3
Đội tuyển Aerobic Việt Nam thể hiện xuất sắc tại SEA Games 32 ngày 14/5.

Như vậy, với liên tiếp 2 Huy chương Vàng Aerobic sáng nay, Đoàn thể thao Việt Nam đã có tổng cộng 89 Huy chương Vàng tính đến hết buổi sáng ngày thi đấu hôm nay.

Đoàn Việt Nam đang áp sát mốc 90 Huy chương Vàng với nhiều môn thế mạnh có khả năng tranh chấp huy chương trong hôm nay.

SEA Games 32: Việt Nam thắng tuyệt đối, giành 5/5 huy chương vàng môn thể dục Aerobic - Ảnh 4
Thành tích của đội tuyển Aerobic tại SEA Games 32 vượt chỉ tiêu đặt ra trước đó (2-3 HCV).

Trong đó, cũng trong buổi sáng nay, bóng bàn Việt Nam đã giành quyền vào chung kết đôi nam nữ, khi Đinh Anh Hoàng-Trần Mai Ngọc thắng 3-0 trước cặp vận động viên Thái Lan Sarayut-Wanwia trong trận bán kết.

Anh Hoàng-Mai Ngọc sẽ tranh huy chương Vàng với cặp vận động viên Singapore Zhe Yu Chew-Jian Zeng lúc 14 giờ hôm nay.

Đáng tiếc nhất trong sáng nay là phần thi cử tạ của đô cử Nguyễn Thị Thủy Tiên ở hạng cân 55kg nữ.

Vận động viên Việt Nam đã dẫn đầu sau phần thi cử giật với mức tạ 85kg, song cô đã không thành công ở phần cử đẩy khi thất bại ở cả 3 lượt nâng mức tạ 101kg, qua đó để vuột huy chương đáng tiếc.

Huy chương Vàng và Bạc nội dung này thuộc về đô cử Indonesia Juliana Klarisa với tổng cử 186kg, và vận động viên Philippines Rosalinda Baclas Faustino với tổng cử 184kg. Vận động viên Campuchia Try Sopheakreach đoạt Huy chương Đồng với tổng cử 83kg.

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