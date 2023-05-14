HLV 'đỉnh chóp' của tuyển kun khmer Việt Nam: Học trò ẵm tới 5 HCV SEA Games 32, khoảnh khắc tri ân khiến nhiều người xúc động

Tin tức giải trí 14/05/2023 11:49

Khoảnh khắc các VĐV đeo huy chương thay lời cảm ơn dành cho HLV tuyển kun khmer Việt Nam sau kỳ SEA Games 32 khiến nhiều người xúc động.

Sau nhiều ngày tranh tài tại SEA Games 32, đội tuyển kun khmer Việt Nam đã khép lại với thành công vang dội. Mặc dù là lần đầu tiên môn võ cổ truyền của Campuchia được đưa vào thi đấu tại sân chơi năm nay nhưng những VĐV của Việt Nam đã luyện tập chăm chỉ và thi đấu hết mình để mang về những thành tích cực kỳ ấn tượng.

Và trong đó, phải kể đến những đóng góp to lớn của HLV Nguyễn Huy Thịnh - người dẫn dắt tuyển kun khmer Việt Nam năm nay.

HLV 'đỉnh chóp' của tuyển kun khmer Việt Nam: Học trò ẵm tới 5 HCV SEA Games 32, khoảnh khắc tri ân khiến nhiều người xúc động - Ảnh 1
HLV Nguyễn Huy Thịnh và học trò Bùi Yến Ly

Cùng sự truyền dạy của HLV Nguyễn Huy Thịnh và tinh thần thi đấu hết mình của tuyển kun khmer Việt Nam, các võ sĩ đã kết thúc môn tại SEA Games 32 với 5 tấm HCV của võ sĩ Huỳnh Hà Hữu Hiếu (45kg nữ), Tạ Thị Kim Yến (48kg nữ), Triệu Thị Phương Thùy (51kg nữ), Bùi Yến Ly (57kg nữ) và Bàng Thị Mai (60kg nữ). Ngoài kết quả trên, đội tuyển kun khmer Việt Nam còn giành thêm 8 HCB và 4 HCĐ.

Với thành tích này, đội tuyển Việt Nam xếp thứ nhì toàn đoàn tại SEA Games 32. Đội chủ nhà Campuchia có chiến thắng áp đảo với 14 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ và xếp nhất toàn đoàn.

HLV 'đỉnh chóp' của tuyển kun khmer Việt Nam: Học trò ẵm tới 5 HCV SEA Games 32, khoảnh khắc tri ân khiến nhiều người xúc động - Ảnh 2
HLV Nguyễn Huy Thịnh (ngoài cùng bên phải) cùng các VĐV của tuyển kun khmer Việt Nam

Ngay sau đó, để ăn mừng chiến thắng đồng thời tri ân đến người thầy đã dẫn dắt toàn đội trong suốt hành trình qua, các võ sĩ kun khmer Việt Nam mang đến 1 khoảnh khắc vô cùng đẹp. Cụ thể, trong đoạn clip được VĐV Bùi Yến Ly chia sẻ trên mạng xã hội, các học trò của HLV Nguyễn Huy Thịnh đã trân trọng dành tặng những huy chương là mồ hôi, công sức cho người thầy.

HLV 'đỉnh chóp' của tuyển kun khmer Việt Nam: Học trò ẵm tới 5 HCV SEA Games 32, khoảnh khắc tri ân khiến nhiều người xúc động - Ảnh 3
Các VĐV đội tuyển kun khmer dành tặng các huy chương quý giá cho HLV Nguyễn Huy Thịnh
HLV 'đỉnh chóp' của tuyển kun khmer Việt Nam: Học trò ẵm tới 5 HCV SEA Games 32, khoảnh khắc tri ân khiến nhiều người xúc động - Ảnh 4
HLV Nguyễn Huy Thịnh vô cùng hạnh phúc trước món quà từ các học trò

Đón nhận tình cảm từ học trò, HLV Nguyễn Huy Thịnh hạnh phúc đứng trên bục và nhận lại những thành quả mà ông cùng các học trò làm nên. Có lẽ đây sẽ điều khiến mỗi HLV hạnh phúc nhất tại SEA Games 32. Đoạn clip này hiện đang nhận được nhiều sự tương tác từ người hâm mộ, nhiều người bày tỏ sự trân trọng, yêu thương đến các VĐV và HLV đang cố gắng hết mình vì "màu cờ sắc áo".

HLV 'đỉnh chóp' của tuyển kun khmer Việt Nam: Học trò ẵm tới 5 HCV SEA Games 32, khoảnh khắc tri ân khiến nhiều người xúc động - Ảnh 5
Như vậy, đội tuyển kun khmer Việt Nam đã hoàn xuất sắc hành trình của mình, cùng chờ đón xem liệu các VĐV của Việt Nam còn mang đến những thành tích, kỳ tích nào nữa cho đoàn thể thao nước nhà tại SEA Games 32
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