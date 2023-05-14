Lập thành tích 'khủng' SEA Games 32, 'Nữ hoàng điền kinh' và 'Tiểu kình ngư' được thưởng như thế nào?

Tin tức giải trí 14/05/2023 12:25

SEA Games 32 mang lại cho thể thao Việt Nam nhiều thành tích khủng, trong đó VĐV Nguyễn Thị Oanh của môn điền kinh mang lại 4 HCV, VĐV kình ngư Trần Hưng Nguyên đoạt 3 HCV quý giá.

VĐV Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV các nội dung: 5.000 m, 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật. Theo Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ SEA Games sẽ lần lượt nhận 45 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng tiền thưởng; cộng thêm 20 triệu đồng nếu phá kỷ lục SEA Games. Như vậy, tiền thưởng của Nhà nước mà Oanh sẽ được nhận là 180 triệu (45 triệu đồng/HCV).

Lập thành tích 'khủng' SEA Games 32, 'Nữ hoàng điền kinh' và 'Tiểu kình ngư' được thưởng như thế nào? - Ảnh 1
VĐV Nguyễn Thị Oanh - Ảnh: VnExpress

Ngoài ra, Nguyễn Thị Oanh được các doanh nghiệp thưởng tiền mặt, thưởng xe ô tô, thưởng nhà.

Đồng thời, Nguyễn Thị Oanh gửi lời tri ân, sự biết ơn đối với thầy của mình: HLV Trần Văn Sỹ - người đã phát hiện, dìu dắt để Oanh có được ngày hôm nay. HLV Trần Văn Sỹ cho biết ông hiếm khi rơi nước mắt. Nhưng lúc đó, ông đã khóc khi Oanh lên bục nhận huy chương, khóc vì tự hào, vì những nhọc nhằn, khó khăn mà hai thầy trò đã vượt qua.

Lập thành tích 'khủng' SEA Games 32, 'Nữ hoàng điền kinh' và 'Tiểu kình ngư' được thưởng như thế nào? - Ảnh 2
HLV Trần Văn Sỹ và Nguyễn Thị Oanh sau khi cô đạt chiếc huy chương vàng thứ 4 chiều 12-5 - Ảnh: Tuổi trẻ online

Kình ngư Trần Hưng Nguyên đoạt 3 HCV (trong đó có 1 HCV nội dung tiếp sức 400 m hỗn hợp nam).

Lập thành tích 'khủng' SEA Games 32, 'Nữ hoàng điền kinh' và 'Tiểu kình ngư' được thưởng như thế nào? - Ảnh 3
Kình ngư Trần Hưng Nguyên - Ảnh: Tuổi trẻ online

Tại nội dung 200 m hỗn hợp nam môn bơi SEA Games 32, Trần Hưng Nguyên đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ngay từ vòng bơi đầu tiên, kình ngư sinh năm 2003 đã bỏ xa những đối thủ còn lại. Anh tiếp tục giữ vững phong độ để về đích đầu tiên với thành tích 2:01:28. Xếp sau Hưng Nguyên lần lượt là 2 vận động viên người Thái Lan và Singapore.

Lập thành tích 'khủng' SEA Games 32, 'Nữ hoàng điền kinh' và 'Tiểu kình ngư' được thưởng như thế nào? - Ảnh 4
Trần Hưng Nguyên thừa nhận áp lực lớn khi tham dự SEA Games 32 - Ảnh: Báo Thanh niên

Tiền thưởng cho 3 HCV là 135 triệu đồng. Ngoài ra Hưng Nguyên còn giành 1 HCB, tiền thưởng là 25 triệu đồng. Anh giành thêm 1 HCĐ, tiền thưởng là 20 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng mà Hưng Nguyên được nhận theo quy định của Nhà nước là 180 triệu đồng. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được 3 HCV, 1 HCĐ, tiền thưởng anh nhận được là 155 triệu đồng. Kình ngư Phạm Thanh Bảo giành 2 HCV, tiền thưởng là 90 triệu đồng. Ngoài ra với 2 kỷ lục SEA Games, anh được nhận thêm 40 triệu đồng (20 triệu đồng/kỷ lục SEA Games).

Lập thành tích 'khủng' SEA Games 32, 'Nữ hoàng điền kinh' và 'Tiểu kình ngư' được thưởng như thế nào? - Ảnh 5
Từ trái qua phải: Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV nội dung tiếp sức - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thống kê của đoàn thể thao Việt Nam, các đội đã kết thúc thi đấu và vượt chỉ tiêu gồm TDDC 4 HCV (vượt 1 HCV), karate 6 HCV (vượt 2 HCV), wushu 6 HCV (vượt 1 HCV); kun Khmer 5 HCV (vượt 2 HCV); kun bokator 6 HCV (vượt 4 HCV).

Các đội đã kết thúc nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu là điền kinh (đạt 12 HCV - chỉ tiêu là 14) , bơi (đạt 7 HCV - chỉ tiêu là 8), vovinam (đạt 7 - chỉ tiêu là 8).

Theo chia sẻ của ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam trên báo Thanh niên: "Về điền kinh chỉ tiêu đặt ra là 14 HCV nhưng chỉ đạt 12 HCV. Nếu mà xét góc độ số lượng thì không đạt chỉ tiêu. Nhưng rà soát qua tình hình chung thì chúng ta thấy là SEA Games 31 chúng ta đạt 22 HCV, tổng số huy chương là 45. Kỳ này chúng ta giành 12 HCV và tổng số huy chương là 40".

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