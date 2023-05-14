Lập thành tích 'khủng' SEA Games 32, 'Nữ hoàng điền kinh' và 'Tiểu kình ngư' được thưởng như thế nào?

VĐV Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV các nội dung: 5.000 m, 1.500 m, 3.000 m vượt chướng ngại vật. Theo Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ, VĐV giành HCV, HCB, HCĐ SEA Games sẽ lần lượt nhận 45 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng tiền thưởng; cộng thêm 20 triệu đồng nếu phá kỷ lục SEA Games. Như vậy, tiền thưởng của Nhà nước mà Oanh sẽ được nhận là 180 triệu (45 triệu đồng/HCV).

Đồng thời, Nguyễn Thị Oanh gửi lời tri ân, sự biết ơn đối với thầy của mình: HLV Trần Văn Sỹ - người đã phát hiện, dìu dắt để Oanh có được ngày hôm nay. HLV Trần Văn Sỹ cho biết ông hiếm khi rơi nước mắt. Nhưng lúc đó, ông đã khóc khi Oanh lên bục nhận huy chương, khóc vì tự hào, vì những nhọc nhằn, khó khăn mà hai thầy trò đã vượt qua.

Kình ngư Trần Hưng Nguyên - Ảnh: Tuổi trẻ online

Tại nội dung 200 m hỗn hợp nam môn bơi SEA Games 32, Trần Hưng Nguyên đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Đại hội thể thao Đông Nam Á. Ngay từ vòng bơi đầu tiên, kình ngư sinh năm 2003 đã bỏ xa những đối thủ còn lại. Anh tiếp tục giữ vững phong độ để về đích đầu tiên với thành tích 2:01:28. Xếp sau Hưng Nguyên lần lượt là 2 vận động viên người Thái Lan và Singapore.

Trần Hưng Nguyên thừa nhận áp lực lớn khi tham dự SEA Games 32 - Ảnh: Báo Thanh niên

Tiền thưởng cho 3 HCV là 135 triệu đồng. Ngoài ra Hưng Nguyên còn giành 1 HCB, tiền thưởng là 25 triệu đồng. Anh giành thêm 1 HCĐ, tiền thưởng là 20 triệu đồng. Tổng số tiền thưởng mà Hưng Nguyên được nhận theo quy định của Nhà nước là 180 triệu đồng. Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng được 3 HCV, 1 HCĐ, tiền thưởng anh nhận được là 155 triệu đồng. Kình ngư Phạm Thanh Bảo giành 2 HCV, tiền thưởng là 90 triệu đồng. Ngoài ra với 2 kỷ lục SEA Games, anh được nhận thêm 40 triệu đồng (20 triệu đồng/kỷ lục SEA Games).

Từ trái qua phải: Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Quý Phước, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV nội dung tiếp sức - Ảnh: Báo Thanh niên

Theo thống kê của đoàn thể thao Việt Nam, các đội đã kết thúc thi đấu và vượt chỉ tiêu gồm TDDC 4 HCV (vượt 1 HCV), karate 6 HCV (vượt 2 HCV), wushu 6 HCV (vượt 1 HCV); kun Khmer 5 HCV (vượt 2 HCV); kun bokator 6 HCV (vượt 4 HCV).

Các đội đã kết thúc nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu là điền kinh (đạt 12 HCV - chỉ tiêu là 14) , bơi (đạt 7 HCV - chỉ tiêu là 8), vovinam (đạt 7 - chỉ tiêu là 8).

Theo chia sẻ của ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn thể thao Việt Nam trên báo Thanh niên: "Về điền kinh chỉ tiêu đặt ra là 14 HCV nhưng chỉ đạt 12 HCV. Nếu mà xét góc độ số lượng thì không đạt chỉ tiêu. Nhưng rà soát qua tình hình chung thì chúng ta thấy là SEA Games 31 chúng ta đạt 22 HCV, tổng số huy chương là 45. Kỳ này chúng ta giành 12 HCV và tổng số huy chương là 40".