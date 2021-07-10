Sau thời gian dài 'ở ẩn' bên Mỹ, bé Xuân Mai lộ diện với nhan sắc ngỡ ngàng không còn nhận ra khiến fan tiếc nuối

Nhiều cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng trước diện mạo của ca sĩ Xuân Mai sau thời gian dài "vắng bóng" trên mạng xã hội.

Bé Xuân Mai từng ghi dấu ấn với hàng loạt sản phẩm ca khúc thiếu nhi được đầu tư chỉn chu, chất lượng cùng giọng hát và biểu cảm vô cùng đáng yêu. Vào những năm 2000, Xuân Mai như một thần đồng âm nhạc nhí được rất nhiều người yêu mến và cho đến bây giờ, không ít gia đình có con nhỏ thường mở nhạc Xuân Mai cho con xem. Bé Xuân Mai được xem là ngôi sao nhí vào những năm 2000 - Ảnh: Internet Khi trưởng thành, Xuân Mai không theo đuổi con đường nghệ thuật nữa. Cô cùng mẹ sang Mỹ sinh sống và từ đó thông tin về nữ ca sĩ cũng ít được chia sẻ. Mới đây, trên trang cá nhân, sau thời gian vắng bóng khá lâu, Xuân Mai vừa cập nhật hình ảnh mới chụp cùng ông xã. Kèm theo đó, ngôi sao nhí một thời gửi lời động viên mọi người giữ sức khoẻ để vượt qua mùa dịch:

"Cả nhà ơi, cho em xin lỗi vì lại vắng bóng mấy tháng nay. Nhà mình cố giữ sức khỏe nhé, chịu khó ở nhà để sớm được trở lại cuộc sống bình thường. Cố lên nào!". Bài đăng mới của Xuân Mai trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình Dân mạng vô cùng ngỡ ngàng với nhan sắc hiện tại khác lạ của nữ ca sĩ. Dù chỉ mới ở độ tuổi 26 nhưng gương mặt của Xuân Mai đã xuất hiện khá nhiều tàn nhang. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn. Nhiều fan có hơi tiếc nuối khi không còn nhận ra giọng ca "Con cò Bé Bé" ngày nào.

Trước đó, khi giọng ca nhí công khai "từ bỏ cuộc chơi" và làm mẹ ở tuổi 21 cũng từng khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì xuất hiện với ngoại hình có phần khá nở nang và tròn trịa. Mẹ đẻ của Xuân Mai cũng từng tiết lộ rằng con gái không dám ra đường vì mặc cảm về ngoại hình. Đó cũng chính là lý do khiến ngôi sao nhí một thời ngại chia sẻ về đời tư. Vóc dáng đẩy đà của Xuân Mai khi sinh con đầu lòng - Ảnh: Internet Xuân Mai sau khi sinh con thứ 3 - Ảnh: Internet Hiện tại, Xuân Mai có tổ ấm riêng ở Mỹ rất viên mãn và hạnh phúc cùng chồng và 3 con. Thỉnh thoảng, nữ ca sĩ cũng hay đăng hình gia đình nhỏ của mình lên mạng xã hội. Mặc dù, không còn ở trong showbiz nhưng cuộc sống của Xuân Mai vẫn được đông đảo người hâm mộ quan tâm. Xuân Mai kết hôn khi chỉ mới 19 tuổi - Ảnh: Internet Xuân Mai mang bầu con thứ 2 - Ảnh: Internet 3 nhóc tì đáng yêu nhà Xuân Mai - Ảnh: Internet

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