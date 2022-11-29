Những BTV thể thao nổi bật của đài VTV, có người từng là mỹ nhân 'Nóng cùng World Cup' từng khiến bao chàng trai si mê

Trong chương trình "Nóng cùng World Cup" năm nay, ngoài 32 cô gái trẻ trung, nhiều người còn dành sự quan tâm cho nữ MC dẫn dắt chương trình - Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SN 2000, Hà Nội). Tuy nhiên nếu thường xuyên theo dõi truyền hình, nhiều người cũng nhận ra nữ BTV là gương mặt quen thuộc của "Nhịp đập thể thao" và nhiều chương trình đồng hành trong các giải đấu lớn.

Trước khi trở thành người nhà đài, Bảo Châu từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2018 - năm Hoa hậu Tiểu Vy đăng quang. Dự thi khi mới 18 tuổi nhưng người đẹp đã giành được danh hiệu "Người đẹp biển" và lọt vào top 10 chung cuộc.

Sau cuộc thi, Bảo Châu tiếp tục việc học tại Học viện Ngân hàng rồi bén duyên với truyền hình. Dù “rẽ ngang” như vậy nhưng mỗi lần lên sóng, người đẹp đều gây ấn tượng với sự tự tin, chỉn chu.

Hiện tại ngoài công việc của một BTV thể thao, Bảo Châu cũng đang là người mẫu ảnh cho các nhãn hàng thời trang.

Trần Ngọc Anh

Trong số các nữ BTV thể thao của VTV, Trần Ngọc Anh (còn được biết đến với tên gọi Giang Anh, SN 1995) cũng là một gương mặt được chú ý. Cô được khán giả biết tới qua bản tin 360 độ thể thao, Thể thao 24/7 và mới nhất là Bóng đá là số 1... Bên cạnh đó, Ngọc Anh cũng dẫn dắt các sự kiện lớn như Lễ trao giải Quả bóng vàng 2021.

Đặc biệt trước khi trở thành MC chuyên nghiệp, Ngọc Anh từng là hot girl tham gia chương trình Nóng cùng World Cup 2018. Cũng trong năm 2018, cô có được kinh nghiệm dẫn chương trình khi cộng tác với VTV24.

Ngoài vị trí BTV ở VTV, Ngọc Anh còn có công việc kinh doanh riêng, cô đang sở hữu một thương hiệu thời trang thiết kế của riêng mình.

Đinh Ngọc Mai

Một nữ BTV khác cũng xuất phát từ chương trình Nóng cùng World Cup 2018 là Đinh Ngọc Mai (SN 1997). Ngọc Mai là gương mặt quen thuộc ở các bản tin như 360 độ thể thao, Nhịp đập thể thao, VTV Sport News,…

Sau đó, vào năm 2019, Ngọc Mai tiếp tục thu hút sự chú ý khi là nữ CĐV xinh đẹp ở trận đấu giữa Việt Nam - UAE thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Với những cái duyên bóng đá này, Ngọc Mai đã được trao cơ hội trở thành BTV thể thao sau khi tốt nghiệp ĐH Văn hóa Hà Nội.

Trong mùa EURO 2021, Ngọc Mai gây ấn tượng khi tham gia các chương trình đồng hành và MC bình luận của nhiều trận đấu bên cạnh các nam BLV. Vẻ ngoài xinh đẹp, sự hiểu biết và lối dẫn dắt của nữ BTV đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Trang cá nhân của Ngọc Mai hiện đang có 770 nghìn lượt theo dõi.

Đỗ Mỹ Linh

Nhân vật gia nhập đội ngũ nữ BTV thể thao của VTV cách đây không lâu chính là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Cô trở thành MC của Ký ức Thể thao vào cuối năm 2021 và tham gia dẫn dắt các chương trình trong mùa SEA Games 31 vừa qua như Toàn cảnh SEA Games, Nhật ký SEA Games,...

Trước khi trở thành BTV thể thao, Đỗ Mỹ Linh từng có thời gian gắn bó với các bản tin của VTV24 sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Tuy nhiên vì không sắp xếp được thời gian nên nàng Hậu đã tạm ngừng.

Dù có kinh nghiệm dẫn chương trình nhưng có thể nói Đỗ Mỹ Linh là gương mặt mới ở lĩnh vực thể thao nên cũng có những áp lực nhất định. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Đỗ Mỹ Linh đã vượt qua áp lực và xử lý lịch trình dày đặc và thể hiện khá tốt nhiệm vụ của mình.