Ngang nhiên trở lại với đêm nhạc sau scandal tình ái, khán giả phẫn nộ đòi "phong sát" Hiền Hồ

Tin tức giải trí 12/09/2022 10:25

Sau 6 tháng từ scandal "anh em nương tựa", khán giả một lần nữa phẫn nộ đòi "phong sát" Hiền Hồ khi tổ chức đêm nhạc vào tối 11/9.

Sau khi xảy ra bê bối tình ái "anh em nương tựa" vào tháng 3/2022, mới đây Hiền Hồ đã trở lại trong đêm nhạc cá nhân vào tối 11/9. Hiền Hồ vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả khi ngang nhiên trở lại. Các đồng nghiệp là nghệ sĩ khác khi gửi hoa đến chúc mừng cô cũng bị "vạ lây". 

Từ khi có thông báo tổ chức đêm nhạc đến nay, mọi động thái từ phía ê-kíp Hiền Hồ đều nhận được sự phẫn nộ. Đa số khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã quá xem thường khán giả, hình ảnh của nữ ca sĩ cũng bị sụt giảm nghiêm trọng từ sau vụ việc "anh em nương tựa".

Không chỉ dừng lại ở đó, ngoài nhân vật chính là Hiền Hồ thì khán giả cũng bày tỏ sự thất vọng đối với những nghệ sĩ gửi hoa đến chúc mừng đêm nhạc của cô. Trong số đó phải kể đến như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Ngọc Ánh (The Voice),...

Đặc biệt hơn, lẵng hoa của Erik gây chú ý với dòng chữ "Thương em" nhằm bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ. Một số khán giả cho rằng hàng chữ này bày tỏ sự thân thiết nhưng số khác lại cho rằng Erik đã có một pha "tự hủy" đi vào lòng đất khi công khai ủng hộ Hiền Hồ trở lại showbiz

Ngang nhiên trở lại với đêm nhạc sau scandal tình ái, khán giả phẫn nộ đòi 'phong sát' Hiền Hồ - Ảnh 1

Đặc biệt hơn, lẵng hoa của Erik gây chú ý với dòng chữ "Thương em" nhằm bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ.

Ảnh: Internet

MC Nguyên Khang cũng đăng đàn có chia sẻ nhằm ủng hộ Hiền Hồ sau lùm xùm tình cảm chấn động:

"Cách hay nhất để chúng ta vượt qua nó không phải là chọn giải pháp im lặng mà quan trọng là mỗi một người sẽ có hướng đi của riêng mình. Tôi nghĩ lần comeback này của Hiền Hồ sẽ được nói nhiều hơn qua âm nhạc. Tôi mong rằng những điều cô ấy đang làm sẽ chứng minh được âm nhạc là thứ đam mê mạnh mẽ nhất, giúp Hiền Hồ vượt qua những khó khăn căng thẳng trong cuộc sống. Tôi tin rằng nhân vô thập toàn - cuộc đời không ai hoàn hảo và chúng ta sẽ cùng với nhau sẽ hiểu được câu chuyện và thông điệp Hiền Hồ gửi đến thông qua âm nhạc của mình...".

Ngang nhiên trở lại với đêm nhạc sau scandal tình ái, khán giả phẫn nộ đòi 'phong sát' Hiền Hồ - Ảnh 2

Hiền Hồ trong đêm nhạc tối 11/9. 

Ảnh: Internet

Ở khắp các trang MXH, netizen bày tỏ sự bức xúc khi Hiền Hồ quá xem thường khán giả, họ đề nghị cần có những biện pháp mạnh hơn, thậm chí là "phong sát" nữ ca sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ là người của công chúng, sẽ tạo sức ảnh hưởng lớn nên những nghệ sĩ có đời tư bê bối cần được tẩy chay triệt để. Nhiều khán giả cũng liên hệ với các ngôi sao hạng A xứ Trung như Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm,... đều bị "bay màu" trong vòng tích tắc từ sau khi các bê bối nổ ra. 

 

 

Hiền Hồ 'rưng rưng nước mắt' trải lòng về giai đoạn khủng hoảng sau lùm xùm 'anh em nương tựa'

Hiền Hồ 'rưng rưng nước mắt' trải lòng về giai đoạn khủng hoảng sau lùm xùm 'anh em nương tựa'

Tái xuất trong một buổi diễn riêng tư, Hiền Hồ lần đầu tiên tiết lộ cuộc sống "chật vật" giữa lúc bê bối tình ái "nổ ra".

Xem thêm
Từ khóa:   Hiền Hồ Hiền Hồ trở lại showbiz đêm nhạc Hiền Hồ Hiền Hồ Erik

TIN MỚI NHẤT

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 1 giờ 55 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 2 giờ 55 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 3 giờ 25 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

Quang Hải từ giã đội tuyển Việt Nam?

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 66, sau thời gian bạo bệnh

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43

Cựu cầu thủ, BLV tài năng Trịnh Quốc Hưng qua đời ở tuổi 43