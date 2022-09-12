Sau 6 tháng từ scandal "anh em nương tựa", khán giả một lần nữa phẫn nộ đòi "phong sát" Hiền Hồ khi tổ chức đêm nhạc vào tối 11/9.

Sau khi xảy ra bê bối tình ái "anh em nương tựa" vào tháng 3/2022, mới đây Hiền Hồ đã trở lại trong đêm nhạc cá nhân vào tối 11/9. Hiền Hồ vấp phải làn sóng chỉ trích từ khán giả khi ngang nhiên trở lại. Các đồng nghiệp là nghệ sĩ khác khi gửi hoa đến chúc mừng cô cũng bị "vạ lây". Từ khi có thông báo tổ chức đêm nhạc đến nay, mọi động thái từ phía ê-kíp Hiền Hồ đều nhận được sự phẫn nộ. Đa số khán giả cho rằng nữ ca sĩ đã quá xem thường khán giả, hình ảnh của nữ ca sĩ cũng bị sụt giảm nghiêm trọng từ sau vụ việc "anh em nương tựa".

Không chỉ dừng lại ở đó, ngoài nhân vật chính là Hiền Hồ thì khán giả cũng bày tỏ sự thất vọng đối với những nghệ sĩ gửi hoa đến chúc mừng đêm nhạc của cô. Trong số đó phải kể đến như vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật, Ngọc Ánh (The Voice),... Đặc biệt hơn, lẵng hoa của Erik gây chú ý với dòng chữ "Thương em" nhằm bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ. Một số khán giả cho rằng hàng chữ này bày tỏ sự thân thiết nhưng số khác lại cho rằng Erik đã có một pha "tự hủy" đi vào lòng đất khi công khai ủng hộ Hiền Hồ trở lại showbiz.

Đặc biệt hơn, lẵng hoa của Erik gây chú ý với dòng chữ "Thương em" nhằm bày tỏ sự đồng cảm với nữ ca sĩ. Ảnh: Internet MC Nguyên Khang cũng đăng đàn có chia sẻ nhằm ủng hộ Hiền Hồ sau lùm xùm tình cảm chấn động: "Cách hay nhất để chúng ta vượt qua nó không phải là chọn giải pháp im lặng mà quan trọng là mỗi một người sẽ có hướng đi của riêng mình. Tôi nghĩ lần comeback này của Hiền Hồ sẽ được nói nhiều hơn qua âm nhạc. Tôi mong rằng những điều cô ấy đang làm sẽ chứng minh được âm nhạc là thứ đam mê mạnh mẽ nhất, giúp Hiền Hồ vượt qua những khó khăn căng thẳng trong cuộc sống. Tôi tin rằng nhân vô thập toàn - cuộc đời không ai hoàn hảo và chúng ta sẽ cùng với nhau sẽ hiểu được câu chuyện và thông điệp Hiền Hồ gửi đến thông qua âm nhạc của mình...". Hiền Hồ trong đêm nhạc tối 11/9. Ảnh: Internet Ở khắp các trang MXH, netizen bày tỏ sự bức xúc khi Hiền Hồ quá xem thường khán giả, họ đề nghị cần có những biện pháp mạnh hơn, thậm chí là "phong sát" nữ ca sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng nghệ sĩ là người của công chúng, sẽ tạo sức ảnh hưởng lớn nên những nghệ sĩ có đời tư bê bối cần được tẩy chay triệt để. Nhiều khán giả cũng liên hệ với các ngôi sao hạng A xứ Trung như Lý Dịch Phong, Ngô Diệc Phàm,... đều bị "bay màu" trong vòng tích tắc từ sau khi các bê bối nổ ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngang-nhien-tro-lai-voi-dem-nhac-sau-scandal-tinh-ai-khan-gia-phan-no-doi-phong-sat-hien-ho-501871.html