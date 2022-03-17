Miss World 2021: Miss USA 'nuốt mic' vẫn phải 'nhường' vương miện cho đại diện Ba Lan, đã có thứ hạng của Đỗ Thị Hà

Tin tức giải trí 17/03/2022 10:33

Miss Bờ Biển Ngà trở thành Á hậu 2 Miss World - Hoa hậu Mỹ xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 1. Ngôi vị cao nhất gọi tên đại diện sắc đẹp đến từ Ba Lan.

Sau 3 tháng phải trì hoãn, Chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) 2021 chính thức diễn ra tại Puerto Rico vào sáng 17/3, theo giờ Việt Nam.

Trong Top 40 bước vào chặng đua cuối này, người đẹp Ấn Độ, Colombia, Nam Phi… là những ứng của viên sáng giá cho vương miện năm nay. Đại diện Việt Nam đặt mục tiêu lọt Top 12 chung cuộc.

Sau Top 13, hai MC công bố Top 6 chung cuộc, gồm đại diện Mỹ, Ba Lan, Mexico, Indonesia, Bắc Ireland, Bờ Biển Ngà. Hoa hậu Đỗ Thị Hà của Việt Nam dừng chân ở Top 13 chung cuộc. 

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Đỗ Thị Hà xuất sắc dừng chân ở top 13 chung cuộc - Ảnh: Internet

Cộng đồng fan hâm mộ sắc đẹp nhận định Top 6 toàn những nhân vật sở hữu nhan sắc ấn tượng.

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Top 6 chung cuộc - Ảnh: Internet

Tại phần thi ứng xử, Miss USA "nuốt mic", trả lời vô cùng lưu loát và cứng rắn khi được hỏi quan điểm về nhân quyền. Cô mong muốn trở thành Tân Miss World để giúp đỡ cộng đồng có cuộc sống tốt hơn.

Miss Indonesia được đặt câu hỏi về bình đẳng giới. Người đẹp bày tỏ mong muốn phụ nữ và đàn ông hãy tôn trọng nhau trong mọi hoàn cảnh.

Câu hỏi dành cho đại diện đến từ Bờ Biển Ngà chính là bài học cho con người về đại dịch COVID-19. Người đẹp tự tin khẳng định: "Điều chúng ta học được từ COVID-19 chính là chúng ta luôn có thể cố gắng hơn để trở nên tốt đẹp hơn. Trong suốt giai đoạn đại dịch, chúng ta đều đã trải qua nhiều khó khăn. Nhưng điều quan trọng nhất chính là phải cố vượt qua và cố gắng tìm được giải pháp. Không quan trọng là bạn ngã như thế nào, quan trọng hơn là bạn làm thế nào để tiếp tục đứng lên".

Hoa hậu Ba Lan được hỏi "Đâu là phát minh quan trọng nhất mà con người chưa phát hiện ra". Người đẹp đáp: "Mỗi ngày, ta đều học được những điều mới mẻ. Chúng ta có những trải nghiệm riêng và có thể tìm hiểu thêm điều gì đó về chính mình. Nếu bạn muốn học điều gì mới mẻ, hãy cố gắng trở nên đồng cảm và thương người hơn".

Hoa hậu Bắc Ireland nhận câu hỏi: "Nelson Mandela từng nói rằng Miss World là sự kiện quan trọng để trao cho những người trẻ tuổi quyền phục vụ cộng đồng. Miss World đã trao cho bạn những gì? Người đẹp đáp: "Tham gia Miss World là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi học được rất nhiều thứ. Tôi chỉ là một giáo viên tiểu học ở Bắc Ireland, một cô gái quê và tôi đang đứng trên sân khấu Miss World, ngay trước mặt các bạn. Điều này thực sự điên rồ. Chúng tôi - những người phụ nữ đến từ khắp nơi trên thế giới - khác biệt nguồn gốc, văn hóa, tôn giáo đến đây để có cơ hội lắng nghe lẫn nhau. Chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau và làm việc nhóm. Vì vậy, tôi không bao giờ ngừng học hỏi và điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi".

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Top 6 tại phần thi ứng xử - Ảnh: Internet

Kết thúc cuộc thi, đại diện đến từ ba Lan đã xuất sắc dành được vương miện Miss World 2021. Tân hoa hậu gọi tên cô gái 23 tuổi - Karolina Bielawska.

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Miss Bờ Biển Ngà trở thành Á hậu 2 Miss World - Hoa hậu Mỹ xuất sắc đăng quang ngôi vị Á hậu 1 - Ảnh: Internet
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Nhan sắc của tân hoa hậu - Ảnh: Internet
Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần'

Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần'

Mới đây cư dân mạng đang "sốt rần rần" khi xem qua profile của thí sinh tham gia Miss Universe Việt Nam 2021, nhiều người tin rằng đây là thí sinh tiềm năng, hội đủ yếu tố tài sắc vẹn toàn, vượt trội trong lịch sử MUV.

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Từ khóa:   Miss World 2021 Đỗ thị Hà Hoa hậu thế giới 2021 Miss World

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