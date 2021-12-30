Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần'

Mới đây cư dân mạng đang "sốt rần rần" khi xem qua profile của thí sinh tham gia Miss Universe Việt Nam 2021, nhiều người tin rằng đây là thí sinh tiềm năng, hội đủ yếu tố tài sắc vẹn toàn, vượt trội trong lịch sử MUV.
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Miss Universe Việt Nam 2021 trở lại với rất nhiều thí sinh đăng kí tham gia. Trong số đó, cư dân mạng đã “để mắt” tới cô nàng tên Lê Phương Thảo, sinh năm 1994, đại diện đến từ Thái Bình. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, đường cong tuyệt hảo, người theo dõi MUV, vô cùng ấn tượng với profile cực khủng của cô nàng nay.
Được biệt, cô từng tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Quản trị Thương Hiệu Cao Cấp tại Anh Quốc. Bên cạnh đó là hàng loạt những thành tích đáng nể khác: Khen thưởng danh sách sinh viên ưu tú nhất (Dean’s List) trường Regent’s University London 2017; Sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016; Giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng, lĩnh vực môi trường, trao thưởng Tập đoàn BMW và hội đồng TP Portsmouth, UK…
Hiện cô nàng đang là giảng viên thỉnh giảng của Đại học kinh tế tài chính UEF; đồng thời là giám đốc Dự Án Masterise Homes.
Năm 2019, cô nàng này từng chinh phục Miss Universe Việt Nam , tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm, nên đã không đạt được thành tích nổi bật.
Năm 2021 với sự trở lại lần nay, Phương Thảo chắc chắn sẽ là một trong những đối thủ các thí sinh như Kim Duyên, Ngọc Châu, Nam Anh, Nam Em... phải “dè chừng” tại cuộc thi MUV.