Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần'

Tin tức giải trí 30/12/2021 21:00

Mới đây cư dân mạng đang "sốt rần rần" khi xem qua profile của thí sinh tham gia Miss Universe Việt Nam 2021, nhiều người tin rằng đây là thí sinh tiềm năng, hội đủ yếu tố tài sắc vẹn toàn, vượt trội trong lịch sử MUV.

Miss Universe Việt Nam 2021 trở lại với rất nhiều thí sinh đăng kí tham gia. Trong số đó, cư dân mạng đã “để mắt” tới cô nàng tên Lê Phương Thảo, sinh năm 1994, đại diện đến từ Thái Bình. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, đường cong tuyệt hảo, người theo dõi MUV, vô cùng ấn tượng với profile cực khủng của cô nàng nay.

Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần' - Ảnh 1
Thần thái hút hồn fan sắc đẹp của cô nàng Lê Phương Thảo

 Được biệt, cô từng tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Quản trị Thương Hiệu Cao Cấp tại Anh Quốc. Bên cạnh đó là hàng loạt những thành tích đáng nể khác: Khen thưởng danh sách sinh viên ưu tú nhất (Dean’s List) trường Regent’s University London 2017; Sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016; Giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng, lĩnh vực môi trường, trao thưởng Tập đoàn BMW và hội đồng TP Portsmouth, UK…

Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần' - Ảnh 2
Dù cuộc thi chưa chính thức bắt đầu, nhưng các fan hâm mộ sắc đẹp đã 'soi' ra profile cực khủng cô nàng và trầm trồ thán phục

Hiện cô nàng đang là giảng viên thỉnh giảng của Đại học kinh tế tài chính UEF; đồng thời là giám đốc Dự Án Masterise Homes. 

Năm 2019, cô nàng này từng chinh phục Miss Universe Việt Nam , tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm, nên đã không đạt được thành tích nổi bật. 

Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần' - Ảnh 3
Nhan sắc và tài năng của cô nàng được dự đoán sẽ làm nên "công chuyện" tại MUV 2021

 

Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần' - Ảnh 4
Người đẹp cao 1m72, đôi chân dài "miên man" 1m15 từng tham gia cuộc thi MUV 2021 nhưng chưa có kết quả nổi bật

 

Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần' - Ảnh 5
Gương mặt góc cạnh, body chuẩn, catwalk tốt và trả lời phỏng vấn đỉnh là những điều làm cô nàng được gương theo dõi MUV ủng hộ, mong chờ sự thể hiện của cô tại cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2021

Năm 2021 với sự trở lại lần nay, Phương Thảo chắc chắn sẽ là một trong những đối thủ các thí sinh như Kim Duyên, Ngọc Châu, Nam Anh, Nam Em... phải “dè chừng”  tại cuộc thi MUV.


 

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