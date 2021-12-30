Thí sinh thi Miss Universe 2021 có profile 'KHỦNG CỠ NÀO' mà được cư dân mạng ủng hộ 'rần rần'

Miss Universe Việt Nam 2021 trở lại với rất nhiều thí sinh đăng kí tham gia. Trong số đó, cư dân mạng đã “để mắt” tới cô nàng tên Lê Phương Thảo, sinh năm 1994, đại diện đến từ Thái Bình. Ngoài nhan sắc xinh đẹp, đường cong tuyệt hảo, người theo dõi MUV, vô cùng ấn tượng với profile cực khủng của cô nàng nay.

Thần thái hút hồn fan sắc đẹp của cô nàng Lê Phương Thảo

Được biệt, cô từng tốt nghiệp Thạc Sĩ ngành Quản trị Thương Hiệu Cao Cấp tại Anh Quốc. Bên cạnh đó là hàng loạt những thành tích đáng nể khác: Khen thưởng danh sách sinh viên ưu tú nhất (Dean’s List) trường Regent’s University London 2017; Sinh viên đạt thành tích xuất sắc nhất và phát biểu tại lễ tốt nghiệp University of Portsmouth 2016; Giải thưởng người trẻ truyền cảm hứng, lĩnh vực môi trường, trao thưởng Tập đoàn BMW và hội đồng TP Portsmouth, UK…