“ The Next Face Vietnam 2021 ” đang dần đi đến chặng cuối để tìm ra gương mặt xứng đáng nhất với ngôi vị Quán quân duy nhất của chương trình. Quy tụ dàn Ban giám khảo là những tên tuổi đình đám nhất nhì trong làng giải trí Việt, thế nên “The Next Face Vietnam” không chỉ thu hút sự quan tâm của truyền thông, khán giả nói chung, mà rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong Vbiz cũng thường xuyên theo dõi, ủng hộ chương trình.

Là chương trình thực tế tìm kiếm người mẫu với format hoàn toàn mới, “The Next Face Vietnam 2021” đang là một trong những cuộc thi thu hút sự quan tâm, chú ý ngày một đông đảo của khán giả. Tập 5 là cuộc tranh tài vô cùng cam go của top 8 thí sinh xuất sắc nhất trong thử thách về kỹ năng diễn xuất để trở thành ‘The Next Brand Ambassador’ - Những gương mặt quảng cáo trong tương lai, cùng giám khảo khách mời - diễn viên Anh Dũng. Trong tập này, bên cạnh thử thách phụ để các giám khảo nhìn thấy rõ hơn về cách diễn cũng như kỹ năng đọc thoại của các thí sinh thông qua hình thức tiểu phẩm ngắn thì cả 3 đội thi còn phải trải qua thử thách thực hiện một viral clip.

Kết quả tập 5, dù chỉ còn lại 2 thành viên nữ, nhưng Mentor Lương Thùy Linh cùng H’Vi Ktla và Y Hạ đã gây bất ngờ trước “cú lội ngược dòng” ngoạn mục và giành chiến thắng với một viral clip được Diễn viên Anh Dũng đánh giá cao về mặt sáng tạo, có sự liên kết chặt chẽ giữa các thành viên, và truyền tải thông điệp của chiến dịch hiệu quả nhất. Không những thế, sau khi giành lấy chiến thắng ‘bé hạt tiêu’ Lương Thùy Linh còn thẳng tay loại cả Minh Châu và Kiều Diễm (team Mentor H’Hen Niê) khiến cục diện “The Next Face Vietnam 2021” trở nên cân bằng, các team sẽ bước đến một thế trận mới hứa hẹn sẽ có những tình tiết vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn trong thử thách sắp tới để tìm ra những “chiến binh” xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết.

Bên cạnh lượt người xem trực tuyến vô cùng đông đảo thì điều đáng chú ý hơn cả chính là sự “đổ bộ” đầy bất ngờ của nhiều cái tên đình đám trong showbiz Việt “kéo” vào xem livestream công chiếu tập 5. Trong số đó phải kể đến những bình luận cực ‘cute’ đến từ nàng hậu đang làm “dậy sóng” truyền thông - Miss Grand International 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Dù đang rất bận bịu vì vừa mới chính thức đăng quang trước đó không lâu nhưng cô vẫn dành thời gian vào ủng hộ người em thân thiết của mình là Mentor Lương Thùy Linh và để lại bình luận: “Hôm qua Linh ủng hộ Tiên nhiệt tình, hôm nay Tiên vào cỗ vũ Linh nha. Truyền may mắn cho Linh chiến thắng tập tuần này. You go girl (Tiến lên nhé cô gái)” và “Tiên đi giao lưu Báo xíu vào ủng hộ The Next Face tiếp nha”. Không chỉ dừng lại ở livestream công chiếu tập 5, Hoa hậu Thùy Tiên cũng thường xuyên theo dõi và để lại bình luận ở những tập phát sóng trước.

Có thể thấy rằng sức nóng ở những chặng đua cuối cùng tại “The Next Face Vietnam 2021” đang ngày càng đẩy lên đỉnh điểm. Liệu với đội hình đã được cân bằng giữa các team sẽ có những điều bất ngờ nào xuất hiện? Mentor TyhD có nắm bắt được cơ hội cuối cùng để giành lấy chiến thắng về team của mình? Những thử thách căng thẳng nào đang chờ đón các team trong thử thách tiếp theo? Tất cả sẽ được hé lộ trong tập 6 của The Next Face Vietnam, được phát sóng trên Facebook Watch vào 20:00 Chủ nhật, ngày 12/12/2021 qua Fanpage chính thức của Chương trình The Next Face Vietnam https://www.facebook.com/thenextfacevietnam

Ảnh: BTC, Chụp màn hình