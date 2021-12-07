Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới

Thông qua những hình ảnh hậu trường hiếm hoi, có thể thấy các nghệ sĩ liên tục biến hóa, có những tương tác thú vị và dí dỏm. Dù thông tin dự án còn được giữ bí mật, đông đảo fan của các nghệ sĩ vô cùng háo hức chờ đợi.

Trong dự án, Isaac vuốt tóc ngược, mặc vest và áo dài, khoe vẻ điển trai như nam thần khiến fan mê mẩn. Isaac cho hay, thời gian này anh đề cao sức khỏe tinh thần. Anh nói: "Quan trọng nhất là chúng ta giữ bình tĩnh, tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi muốn mang đến sản phẩm tinh thần lạc quan, vui tươi cho mọi người sau những tháng ngày tháng căng thẳng”. Nam ca sĩ còn chăm tập thể thao nên giữ vững phong độ ngoại hình.

Nét điển trai "nam thần trời biển" của Isaac, ngời ngời thanh xuân góc nào cũng muốn "chết lịm"



Với Văn Mai Hương, cô không quên chăm chỉ luyện thanh, cải thiện giọng hát, trau dồi chuyên môn của mình trong thời dịch. Cô còn học các cách làm đẹp mới trong mùa dịch. Vì cũng thư thả, cô dành khá nhiều thời gian một ngày cho việc chăm sóc da, tập thể dục giữ dáng. Vì thế, cô nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện trong dự án lần này với thân hình mảnh mai và bờ vai thon thả và đôi chân nuột nà. Người đẹp tự tin với hình thể, không ngại biến hóa phong cách, “cân” mọi thể loại concept từ duyên dáng đến cá tính.



Đọc kịch bản thôi mà cũng điển trai thế này à Isaac ơi?

Còn Lê Nhân, được khán giả yêu mến qua nickname "Chị Cano", vẫn giữ vững nét hài hước duyên dáng, biểu cảm ấn tượng, tạo nhiều khoảnh khắc vui đùa sau hậu trường. Thêm vào đó, anh còn giả gái, có nhiều hành động tình cảm bên cạnh Isaac khiến các fan thích thú.

Được gặp gỡ đồng nghiệp, trở lại làm việc với êkíp chuyên nghiệp nên các nghệ sĩ bày tỏ sự hạnh phúc, tràn đầy hứng khởi làm việc. Nhờ vậy, mọi người làm việc hiệu quả, khiến tiến độ công việc được thúc đẩy nhanh chóng.

Ảnh: NVCC