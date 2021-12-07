Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới

Sao Việt 07/12/2021 13:47

Ca sĩ Isaac, Văn Mai Hương, diễn viên Minh Dự, Ngọc Phước, Lê Nhân (Chị Cano) hợp tác trong một MV ca nhạc.

Thông qua những hình ảnh hậu trường hiếm hoi, có thể thấy các nghệ sĩ liên tục biến hóa, có những tương tác thú vị và dí dỏm. Dù thông tin dự án còn được giữ bí mật, đông đảo fan của các nghệ sĩ vô cùng háo hức chờ đợi.

Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 1Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 2Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 3

Trong dự án, Isaac vuốt tóc ngược, mặc vest và áo dài, khoe vẻ điển trai như nam thần khiến fan mê mẩn. Isaac cho hay, thời gian này anh đề cao sức khỏe tinh thần. Anh nói: "Quan trọng nhất là chúng ta giữ bình tĩnh, tinh thần lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Chúng tôi muốn mang đến sản phẩm tinh thần lạc quan, vui tươi cho mọi người sau những tháng ngày tháng căng thẳng”. Nam ca sĩ còn chăm tập thể thao nên giữ vững phong độ ngoại hình.

Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 4

Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 5
Nét điển trai "nam thần trời biển" của Isaac, ngời ngời thanh xuân góc nào cũng muốn "chết lịm"


Với Văn Mai Hương, cô không quên chăm chỉ luyện thanh, cải thiện giọng hát, trau dồi chuyên môn của mình trong thời dịch. Cô còn học các cách làm đẹp mới trong mùa dịch. Vì cũng thư thả, cô dành khá nhiều thời gian một ngày cho việc chăm sóc da, tập thể dục giữ dáng. Vì thế, cô nhận được nhiều lời khen khi xuất hiện trong dự án lần này với thân hình mảnh mai và bờ vai thon thả và đôi chân nuột nà. Người đẹp tự tin với hình thể, không ngại biến hóa phong cách, “cân” mọi thể loại concept từ duyên dáng đến cá tính.

Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 6Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 7

Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 8
Đọc kịch bản thôi mà cũng điển trai thế này à Isaac ơi?

Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 9Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 10

Còn Lê Nhân, được khán giả yêu mến qua nickname "Chị Cano", vẫn giữ vững nét hài hước duyên dáng, biểu cảm ấn tượng, tạo nhiều khoảnh khắc vui đùa sau hậu trường. Thêm vào đó, anh còn giả gái, có nhiều hành động tình cảm bên cạnh Isaac khiến các fan thích thú.

Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 11Isaac diện áo dài cách tân, khoe nét ‘nam thần trời biển’, lại còn kết hợp cùng bạn thân 9 năm Văn Mai Hương trong MV mới - Ảnh 12

Được gặp gỡ đồng nghiệp, trở lại làm việc với êkíp chuyên nghiệp nên các nghệ sĩ bày tỏ sự hạnh phúc, tràn đầy hứng khởi làm việc. Nhờ vậy, mọi người làm việc hiệu quả, khiến tiến độ công việc được thúc đẩy nhanh chóng.

Ảnh: NVCC

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’

Đặng Trần Nhậm là ‘chàng thơ’ mới của đạo diễn Luk Vân trong phim vừa ra mắt ‘Chuyện của Hiền’

Và như đã biết, chàng “nam thần” nào lần đầu chạm ngõ điện ảnh mà đóng phim của đạo diễn Luk Vân thì y như rằng sẽ nổi tiếng đình đám. Anh Tú, Hải Nam và giờ là đến phiên Đặng Trần Nhậm.

Xem thêm
Từ khóa:   Isaac Isaac diện áo dài quay MV mới Văn Mai Hương

TIN MỚI NHẤT

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 53 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 4 giờ 23 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 5 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 5 giờ 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"