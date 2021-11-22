Midu khoe dáng gợi cảm bên "trai hư" Kiều Minh Tuấn, nhưng dân tình chỉ chú ý vào điểm này ở đôi chân

Từng được nhiều người ưu ái gọi là "ngọc nữ" của màn ảnh Việt, Midu gây ấn tượng khuôn mặt xinh đẹp và phong cách nữ tính, ngọt ngào. Đến nay, tuy không còn hoạt động nghệ thuật quá nhiều nhưng cái tên Midu vẫn luôn có sức hút nhất định. Người đẹp 30 tuổi đã dần chuyển sang phong cách gợi cảm, táo bạo khiến nhiều người bất ngờ.

Sở hữu chiều cao 1m6 không quá nổi bật, tuy nhiên đôi chân thon thả, nuột nà là vũ khí giúp cô ghi điểm khi theo đuổi phong cách gợi cảm.

Tận dụng lợi thế của mình, Midu rất chăm chỉ mặc váy, quần ngắn khoe đôi chân thon dài khiến hội chị em xuýt xoa, ghen tị.

Tuy nhiên, trong những hình ảnh xuống phố cùng "trai hư" Kiều Minh Tuấn mới được đăng tải, cô khiến dân tình tá hỏa khi để lộ khuyết điểm "xấu xí" trên đôi chân. Dù gương mặt vẫn xinh đẹp không góc chết nhưng khuyêt điểm này đã khiến Midu nhận một điểm trừ to đùng.

Diện váy trắng thanh lịch khoe chân dài, Midu vô tình để lộ đôi chân đầy "gấm hoa", khác hẳn vẻ mượt mà thường thấy.

Trước đó, cộng đồng mạng cũng soi ra Midu từng để lộ nhiều hình ảnh "xuống phong độ" của đôi chân.

Một số hình ảnh xinh đẹp của Midu gần đây:

Ảnh: Tổng hợp