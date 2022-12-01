Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok

Tin tức giải trí 01/12/2022 09:07

Mạng xã hội gần đây xôn xao với thông tin Park Gyeol - nữ golf thủ xinh đẹp nghi vấn là người tình bí mật của Bi Rain.

Mới đây, cộng đồng mạng xứ Hàn đưa tin người hâm mộ xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Bi Rain ngoại tình với golfer kém 14 tuổi Park Gyeol. Ngay sau đó, tài tử Jo Jung Suk cũng bị réo tên với tin đồn từng ngoại tình với nữ golf thủ này.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 1

Sau khi thông tin này được lan truyền rộng rãi, cư dân mạng hầu hết đều tò mò về danh tính của nữ golf thủ này.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 2

Nàng hot girl sân golf Park Gyeol sinh năm 1996, tiếp xúc với golf khi mới 9 tuổi.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 3

Bên cạnh thành tích thể thao xuất sắc, Park Gyeol còn được chú ý nhờ ngoại hình đẹp nổi bật.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 4

Nữ vận động viên cao 1,67m, sở hữu thân hình nóng bỏng. Đặc biệt, gương mặt của Park Gyeol sang trọng, có nét thông minh.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 5

Cô được nhận xét khá giống Kim Tae Hee. Nhờ đó, Park Gyeol không chỉ làm vận động viên mà còn là người mẫu, xuất hiện trên các tạp chí và quảng cáo đồ thể thao.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 6

Từ cô gái kém nổi bật với ngoại hình mũm mĩm, nữ golf thủ có màn "dậy thì thành công", trở nên xinh đẹp hút mắt hơn rất nhiều sau khi trở về với dáng vẻ cân đối.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 7

Vẻ đẹp mạnh khỏe, gợi cảm của Park Gyeol trên sân golf. Cô cũng được đánh giá có phong cách thời trang cuốn hút.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 8

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, công ty quản lý của Bi Rain và Jo Jung Suk đã nhanh chóng phủ nhận.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 9

Park Gyeol vốn có hình ảnh đẹp, nhưng bị chú ý vì scandal ngoại tình không mấy tích cực làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.

Mê mệt với sắc vóc cực nóng bỏng của nữ golf thủ bị đồn ngoại tình với Bi Rain và tài tử Jo Jung Seok - Ảnh 10

 

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Từ khóa:   bê bối sao Hàn Bi Rain sao ngoại tình

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