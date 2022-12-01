Mới đây, cộng đồng mạng xứ Hàn đưa tin người hâm mộ xôn xao trước thông tin nam ca sĩ Bi Rain ngoại tình với golfer kém 14 tuổi Park Gyeol. Ngay sau đó, tài tử Jo Jung Suk cũng bị réo tên với tin đồn từng ngoại tình với nữ golf thủ này.

Sau khi thông tin này được lan truyền rộng rãi, cư dân mạng hầu hết đều tò mò về danh tính của nữ golf thủ này.

Nàng hot girl sân golf Park Gyeol sinh năm 1996, tiếp xúc với golf khi mới 9 tuổi.

Bên cạnh thành tích thể thao xuất sắc, Park Gyeol còn được chú ý nhờ ngoại hình đẹp nổi bật.

Nữ vận động viên cao 1,67m, sở hữu thân hình nóng bỏng. Đặc biệt, gương mặt của Park Gyeol sang trọng, có nét thông minh.

Cô được nhận xét khá giống Kim Tae Hee. Nhờ đó, Park Gyeol không chỉ làm vận động viên mà còn là người mẫu, xuất hiện trên các tạp chí và quảng cáo đồ thể thao.

Từ cô gái kém nổi bật với ngoại hình mũm mĩm, nữ golf thủ có màn "dậy thì thành công", trở nên xinh đẹp hút mắt hơn rất nhiều sau khi trở về với dáng vẻ cân đối.

Vẻ đẹp mạnh khỏe, gợi cảm của Park Gyeol trên sân golf. Cô cũng được đánh giá có phong cách thời trang cuốn hút.

Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, công ty quản lý của Bi Rain và Jo Jung Suk đã nhanh chóng phủ nhận.

Park Gyeol vốn có hình ảnh đẹp, nhưng bị chú ý vì scandal ngoại tình không mấy tích cực làm ảnh hưởng tới danh tiếng của cô.