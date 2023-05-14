Lực sĩ Việt Nam đăng kí mức tạ 'khủng' để phá kỉ lục SEA Games, khiến nhiều người 'nghẹt thở'

Trần Minh Trí thực hiện thành công mức tạ 130 kg, đứng thứ 4. Sau đó, lực sĩ người An Giang đã gây bất ngờ đăng ký mức tạ "khủng" 176 kg nội dung cử đẩy để phá kỷ lục SEA Games.

Chiều 14/5, tại nhà thi đấu môn cử tạ SEA Games 32, Trần Minh Trí thực hiện thành công mức tạ 130 kg, đứng thứ 4. Sau đó, đăng ký mức tạ "khủng" 176 kg nội dung cử đẩy. Nếu thành công, anh sẽ giành HCV và phá kỷ lục SEA Games. VĐV Trần Minh Trí Tuy nhiên, Minh Trí đã không làm khán giả thất vọng khi cử đẩy thành công mức tạ 176 kg. Qua đó, lực sĩ người An Giang giành HCV với tổng cử 306 kg, hơn VĐV người Thái Lan đúng 1 kg.

Nỗ lực cao được đền đáp Minh Trí cho biết, bản thân anh cũng không dám tin sẽ thực hiện thành công mức tạ 176 kg và giành HCV, khi đã bị đối thủ dẫn khá xa ở nội dung cử giật. "Tôi không dám tin là mình sẽ vô địch. Bởi khi tập luyện, tôi chỉ nâng được tốt nhất mức tạ 170 kg. Tuy nhiên, lúc đó tôi không còn gì để mất nên quyết tâm đẩy mức tạ cao". Với 5 HCV đoạt được qua 2 ngày thi đấu, Aerobic Việt Nam đã đoạt 5 HCV ở cả 5 nội dung thi đấu của đại hội. Thành tích này cho thấy sự vượt trội của các VĐV Việt Nam so với bạn bè khu vực Theo bà Phan Thuỳ Linh - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Thể dục Việt Nam, góp phần vào những thành công của Aerobic Việt Nam là chuyên gia Siyana Bozhilova. Đây là chuyên gia người Bulgaria, đã làm việc và sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh gần 13 năm. Chuyên gia này từng là kiện tướng trong nhiều năm tại Bulgaria và đạt nhiều thành tích tại các giải thế giới và châu Âu môn thể dục Aerobic.

Thêm 1 tấm Huy chương Vàng đồng đội nữ kiếm chém sau khi đánh bại đội Philippine với tỷ số cách biệt 45-37 trong trận chung kết Tính đến chiều nay (13h ngày 14/5), Đoàn Thể thao Việt Nam đã xuất sắc đoạt thêm 3 HCV. Như vậy, tại kỳ SEA Games trên đất Campuchia, Việt Nam đã chính thức cán mốc 90 Huy chương Vàng, 79 Huy chương Bạc và 87 Huy chương Đồng (tổng 256 huy chương các loại), bỏ xa đoàn xếp thứ hai là Thái Lan với khoảng cách 12 Huy chương Vàng. Đồng thời, củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Lập thành tích 'khủng' SEA Games 32, 'Nữ hoàng điền kinh' và 'Tiểu kình ngư' được thưởng như thế nào? SEA Games 32 mang lại cho thể thao Việt Nam nhiều thành tích khủng, trong đó VĐV Nguyễn Thị Oanh của môn điền kinh mang lại 4 HCV, VĐV kình ngư Trần Hưng Nguyên đoạt 3 HCV quý giá.

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