Không chỉ là nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh còn có giọng hát khiến ca sĩ thực thụ phải vỗ tay không ngớt!

Tin tức giải trí 16/09/2022 12:59

Ngọc Trinh đã có màn thể hiện ngẫu hứng ca khúc Think Of You khiến ca sĩ Thu Thủy phải vỗ tay không ngớt.

Không chỉ là "nữ hoàng nội y" với vóc dáng nóng bỏng cùng gương mặt xinh đẹp, Ngọc Trinh còn có giọng hát khiến ca sĩ chuyên nghiệp như Thu Thủy cũng phải ngợi khen không ngừng. 

Cụ thể, mới đây Ngọc Trinh đã xuất hiện tại một sự kiện ra mắt sáng phẩm. Sau màn thể hiện ca khúc vô cùng sôi động của mình, nữ ca sĩ Thu Thủy đã mời Ngọc Trinh lên sâu khấu cùng song ca ca khúc Think Of You. Ngọc Trinh không ngần ngại đồng ý ngay lời mời này. 

Dù bị mời hoàn toàn bất ngờ nhưng Ngọc Trinh đã có màn thể hiện vô cùng tự tin trên sân khấu. Ngọc Trinh cho biết bản thân cũng đã nghe nhạc của Thu Thủy từ rất lâu về trước.

Không chỉ là nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh còn có giọng hát khiến ca sĩ thực thụ phải vỗ tay không ngớt! - Ảnh 1

Dù bị mời hoàn toàn bất ngờ nhưng Ngọc Trinh đã có màn thể hiện vô cùng tự tin trên sân khấu.

Ảnh: Internet

Tuy giọng hát không xuất sắc như ca sĩ chuyên nghiệp nhưng Ngọc Trinh có tông giọng rất bắt mic và thần thái vô cùng tự nhiên. Thậm chí người đẹp còn xin phép khán giả tháo hẳn giày cao gót ra để thỏa sức biểu diễn cùng đàn chị. Thu Thủy cũng đã dành lời khen ngợi cho giọng hát của Ngọc Trinh ngay trên sân khấu: "Mọi người có thấy Ngọc Trinh hát hay không? Hát hay quá trời ơi"

Không chỉ là nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh còn có giọng hát khiến ca sĩ thực thụ phải vỗ tay không ngớt! - Ảnh 2

Thu Thủy cũng đã dành lời khen ngợi cho giọng hát của Ngọc Trinh ngay trên sân khấu

Ảnh: Internet

Trước đó, Ngọc Trinh cũng được dịp khoe giọng hát của mình trong một sản phẩm âm nhạc ra mắt vào năm 2021. Người đẹp chia sẻ: "Tôi thật sự dành tình cảm rất lớn với âm nhạc. Mặc dù có thể tôi hát không quá hoàn hảo nhưng tôi muốn sống với đam mê của mình.

Tôi không có bất cứ áp lực gì và cũng biết rằng việc đi hát sẽ nhận những ý kiến trái chiều từ khán giả và chuyện này rất bình thường đối với một nghệ sĩ.

Tính tôi khi đã dành tâm huyết cho việc gì đó thì tôi cũng sẽ nghiêm túc và cố gắng hết mình. Mong khán giả có thể cảm nhận được cảm xúc của tôi khi thể hiện ca khúc này".

 

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