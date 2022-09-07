Động thái mới nhất của Lưu Hương Giang sau khi Hồ Hoài Anh bị kỉ luật: "Dạo này nhiều nếp nhăn hơn nên chỉ để mọi người ngắm nhìn từ xa"

Tin tức giải trí 07/09/2022 12:30

Sau khi Hồ Hoài Anh nhận quyết định kỉ luật, Lưu Hương Giang cũng đã cập nhật trạng thái mới trên trang cá nhân của mình.

Sau hơn 1 tuần kể từ ngày Hồ Hoài Anh nhận quyết định kỉ luật, Lưu Hương Giang cũng đã có động thái mới nhất trên trang cá nhân của mình. Cô chia sẻ hình ảnh bản thân ăn mặc giản dị cùng dòng trạng thái thể hiện sự lạc quan.

Từ sau lùm xùm bị tố cáo hiếp dâm trẻ vị thành niên ở Tây Ban Nha cùng Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh mắc kẹt tại Tây Ban Nha gần 2 tháng. Vợ con anh cũng có mặt trong chuyến du lịch và về nước trước đó. Hồ Hoài Anh đã khóc rất nhiều vì không thể về cùng vợ con.

Động thái mới nhất của Lưu Hương Giang sau khi Hồ Hoài Anh bị kỉ luật: 'Dạo này nhiều nếp nhăn hơn nên chỉ để mọi người ngắm nhìn từ xa' - Ảnh 1

Lưu Hương Giang đã chia sẻ hình ảnh bản thân ăn mặc đơn giản, khuôn mặt mộc mạc cùng không gian thiên nhiên xanh mát.

Ảnh chụp màn hình. 

Ngày 31/8 vừa qua, Hồ Hoài Anh đã chính thức nhận quyết định kỉ luật từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Dẫn theo Dân trí, ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam cho biết, Hội đồng kỷ luật của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã bàn bạc và nhất trí 100% đưa ra hình thức kỷ luật như sau: Kỷ luật giảng viên Hồ Hoài Anh với hình thức cảnh cáo, vì lý do: "Vi phạm quy định, nội quy, quy chế làm việc".

Động thái mới nhất của Lưu Hương Giang sau khi Hồ Hoài Anh bị kỉ luật: 'Dạo này nhiều nếp nhăn hơn nên chỉ để mọi người ngắm nhìn từ xa' - Ảnh 2

Ngày 31/8 vừa qua, Hồ Hoài Anh đã chính thức nhận quyết định kỉ luật từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Ảnh: Internet

Điều mà netizen quan tâm nhất hiện tại đó là tình trạng của Lưu Hương Giang, người bạn đời của nam nhạc sĩ. Mới đây, Lưu Hương Giang đã chia sẻ hình ảnh bản thân ăn mặc đơn giản, khuôn mặt mộc mạc cùng không gian thiên nhiên xanh mát. Lưu Hương Giang viết: "Khi thấy chán nản, nghĩa là đang sống cho quá khứ. Khi cảm thấy lo lắng, là đang sống cho tương lai. Nhưng khi cảm thấy bình yên, chính là lúc đang sống cho hiện tại...". 

Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của người đẹp lại khiến netizen quan tâm hơn hết: "Dạo này nhiều nếp nhăn hơn nên chỉ dám để mọi người ngắm nhìn từ xa". Có thể nói, Lưu Hương Giang cũng chịu không ít ảnh hưởng từ lùm xùm của người bạn đời Hồ Hoài Anh. Ngay lập tức, dòng trạng thái đã thu hút sự quan tâm của CĐM, đa số đều dành lời động viên cho bà mẹ 2 con này, thậm chí khen rằng thần sắc Lưu Hương Giang vẫn còn rất ổn định. 

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