Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Thoa - người đóng vai bà nội nhiều nhất trên màn ảnh Việt

Do đặc điểm ngoại hình nên rất nhiều diễn viên Việt Nam bị "đóng đinh" vào một hình ảnh, NSƯT Ngọc Thoa cũng rơi vào tình huống như vậy. Chỉ cần nhìn thấy bà trên màn ảnh tivi thì hầu như các khán giả đều biết ngay bà sẽ vào vai một người mẹ hoặc người bà hiền hậu hết lòng vì con vì cháu.

Sinh ra tại làng Hành Thiện, huyện Xuân Trường (Nam Định) nhưng nghệ sĩ Ngọc Thoa lại lớn lên ở Hải Phòng. Thời trẻ, khi Nhà hát kịch Việt Nam về Hải Phòng công diễn vở kịch "Luba" với sự dàn dựng của đoàn nghệ sĩ Liên Xô đã khiến Ngọc Thoa say mê với nghề diễn kịch và quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật.

Nghệ sĩ Ngọc Thoa vào vai bà vai mẹ nhiều đến mức chính bà cũng không nhớ nổi số "con cháu" trên màn ảnh của mình.

Sau đó NSƯT Ngọc Thoa thi vào Nhà hát Kịch Việt Nam, là học trò của các nghệ sĩ tên tuổi như Bích Lân, Đình Quang, Nguyễn Đình Nghi. Dù phải đi qua những thăng trầm trong cuộc sống nhưng NSƯT Ngọc Thoa đã chứng minh bản thân không chỉ tài năng trên sân khấu kịch mà còn ở cả mảng điện ảnh lẫn truyền hình khi khắc họa thành công hình ảnh bà mẹ hiền hậu, tảo tần trên màn ảnh Việt.

Với phim truyền hình, bà "lấy lòng" khán giả qua rất nhiều bộ phim: Mẹ chồng tôi, Canh bạc, Thương nhớ đồng quê, Chơi vơi, Tết này ai đến xông nhà, Người cầu may, Mây trắng bay về, Chỉ là giấc mơ, Người đàn bà tóc trắng, Hai phía chân trời…

Hiện tại chính nghệ sĩ Ngọc Thoa cũng không nhớ hết được số lần mình diễn vai “bà nội”, thậm chí số lượng “con cháu” của bà trên màn ảnh cũng thuộc loại quân số đông nhất nhì.

Trong bộ phim truyền hình "Ngự lâm không kiếm", NSƯT Ngọc Thoa vào vai bà ngoại đã 80 tuổi

Bà kết hôn cùng đạo diễn Dương Viết Bát, hôn nhân của 2 người cùng làm trong lĩnh vực nghệ thuật đã khiến cả gia đình gặp phải khá nhiều tình huống trớ trêu.

Bà Thoa sinh con 2 lần, thì cả 2 lần đều đúng đợt ông đi công tác. Nhiều người không biết, thấy bà sinh con một mình lại tưởng bà chửa hoang.

Thường xuyên vào vai người mẹ, người bà hiền hậu, dịu dàng hết lòng thương con thương cháu song bà Thoa lại tự nhận mình chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bà tự trách bản thần vì đã dành rất nhiều thời gian cho nghệ thuật, cho những chuyến công diễn khắp nơi mà không ở bên cạnh các con khi còn thơ ấu. Tuy nhiên bà vẫn luôn tự cảm thấy may mắn vì dù thiếu bàn tay mẹ, cả 2 cô con gái vẫn được ăn học đầy đủ, lớn lên vẫn có địa vị trong xã hội.

Nghệ sĩ Ngọc Thoa rất nặng lòng với người chồng quá cố. Ngay cả khi ông nằm trên giường bệnh vì ung thư, biết bà từ chối 1 vai diễn vì muốn chăm lo cho chồng, ông vẫn luôn miệng động viên bà "em cứ đi đi". Trong mắt bà Thoa, ông không chỉ là chồng mà còn là bạn tâm giao.

Sau khi chồng qua đời, dù đã ở độ tuổi 80, NSƯT Ngọc Thoa vẫn tiếp tục sống với đam mê nghệ thuật. Bà vẫn đều đặn xuất hiện trên màn ảnh nhỏ với những vai mẹ chồng, bà nội.

Và với mỗi vai diễn của bà, dù vẫn là cái "chất" hiền hậu, thật thà ấy nhưng chẳng vai nào lẫn với vai nào, tất cả đều để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả.