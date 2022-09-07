Nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhộn nhịp nghệ sĩ về cúng giỗ Tổ nghề sân khấu

Tin tức giải trí 07/09/2022 13:40

Nhân ngày 12 tháng 8 âm lịch, nhiều nghệ sĩ đã tề tựu về nhà thờ Tổ của Hoài Linh để cúng giỗ Tổ nghề sân khấu.

Theo truyền thống của giới nghệ sĩ, ngày 12/8 âm lịch hằng năm là Ngày Sân khấu Việt Nam. Đây là dịp để các nghệ sĩ thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn với Tổ nghiệp. Các nghệ sĩ cũng nhân dịp này tụ hội, gặp gỡ nhau. Từ lâu, nhà thờ Tổ Tâm Linh Việt tại quận 9, TP.HCM của nghệ sĩ Hoài Linh đã là nơi các diễn viên, ca sĩ tìm về mỗi dịp giỗ Tổ ngành sân khấu. 

Sau hơn 2 năm im ắng do dịch bệnh, mới đây nhiều nghệ sĩ đã đăng tải khoảnh khắc cùng nhau bày tỏ lòng thành kính với Tổ nghiệp. Nhà thờ Tổ của Hoài Linh dịp này quy tụ nhiều nghệ sĩ như Cát Phượng, Trang Trần, Hứa Minh Đạt, Lâm Vỹ Dạ, Bảo Như, Nam Thư, Hà Thu, Hoa hậu Phan Thị Mơ...

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhộn nhịp nghệ sĩ về cúng giỗ Tổ nghề sân khấu - Ảnh 1

Sau hơn 2 năm im ắng do dịch bệnh, mới đây nhiều nghệ sĩ đã đăng tải khoảnh khắc cùng nhau bày tỏ lòng thành kính với Tổ nghiệp.

Ảnh: Internet

Qua các bức ảnh được chia sẻ có thể thấy không gian được trang hoàng lộng lẫy nhưng cũng không kém phần uy nghi. Trước đó, dẫn theo Thanh Niên, nhà thờ Tổ Tâm Linh Việt (Q.9, TP.HCM) của nghệ sĩ Hoài Linh sẽ không mở cửa đón khách vào dịp giỗ Tổ sân khấu mà chỉ để nghệ sĩ vào thắp hương, cúng Tổ nghề.

Hoa hậu Phan Thị Mơ chia sẻ loạt khoảnh khắc trên trang cá nhân kèm dòng trạng thái: "Năm nào cũng đến nơi này. Nhìn thấy nụ cười hiền của chú ấy. Thật là vui cả ngày luôn. Kính mong Tổ nghiệp phù hộ cho chúng con quan thương dân quý, sự nghiệp sáng ngời. Năm nào tới cũng ăn 1 tô to đùng rồi lấy bao nhiêu lộc mang về". 

Nhà thờ Tổ của Hoài Linh nhộn nhịp nghệ sĩ về cúng giỗ Tổ nghề sân khấu - Ảnh 2

Qua các bức ảnh được chia sẻ có thể thấy không gian được trang hoàng lộng lẫy nhưng cũng không kém phần uy nghi.

Ảnh: Internet

"Giỗ Tổ là dịp để các nghệ sỹ tề tựu và hướng về cội nguồn - Tam Vị Thánh Tổ. Gặp lại các cô chú nghệ sĩ sau giai đoạn khó khăn, con thấy rất hạnh phúc, mọi người đều vui vẻ vì vẫn có thể nhìn thấy nhau trên con đường nghệ thuật". 

 

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