Kha Ly trở thành Quán quân bảng nghệ sĩ Tình Bolero 2019

Tối 2/08, đêm Gala trao giải Tình Bolero 2019 - Phiên bản kết nối đã diễn ra với sự tham gia của 6 thí sinh xuất sắc nhất chương trình đến từ hai bảng thi: Kha Ly, Hamlet Trương, Lily Chen (Bảng Nghệ sĩ) và Thảo My, Huy Luân, Phạm Phương (Bảng Phòng trà).

Các thí sinh không chỉ xuất hiện trong những bộ trang phục ấn tượng, mà đặc biệt còn có sự kết hợp giữa top 6 với những Quán quân và Á quân của Tình Bolero những mùa trước làm cho khán giả vô cùng thích thú. Màn trình diễn của ca sĩ Phạm Phương Mở đầu đêm Gala, “cơn sóng ngầm” Phạm Phương mang đến một không gian âm nhạc tình tứ với sáng tác về mưa nổi tiếng - Tình khúc chiều mưa. Không lạnh lẽo, bi quan, cô khiến người nghe “ấm lòng” với giọng hát đầy nội lực của mình. Đặc biệt, sự kết hợp với Đức Minh - Quán quân Tình Bolero Hoan ca đã thổi vào bài hát những màu sắc riêng biệt. Một chút mạnh mẽ, mãnh liệt nhưng đầy cô đơn của Phạm Phương, một chút day dứt, mùi mẫn của Đức Minh đã làm cho tiết mục càng trở nên thú vị và khác lạ. Đặc biệt, ở những câu hát cuối cùng của bài hát, top 6 thí sinh đồng loạt xuất hiện cùng hòa giọng khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Tiếp mục của ca sĩ Kha Ly tại đêm gala Nếu ở đêm chung kết, Kha Ly được chồng là diễn viên Thanh Duy “tiếp sức” thì ở đêm Gala, nữ ca sĩ bất ngờ kết hợp cùng “trai đẹp". Trên sân khấu đêm Gala, không phải Thanh Duy mà Quý Bình - Quán quân Tình Bolero 2016 mới chính là “chàng trai trong mơ” của Kha Ly. Thể hiện sáng tác Tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi (Lam Phương) và Tình có như không (Trần Thiện Thanh), Quý Bình - Kha Ly phát huy tối đa lợi thế diễn xuất của mình. Cùng có xuất thân là diễn viên và được đón nhận nhiệt tình khi lấn sân sang ca hát, đặc biệt là khi tham gia Tình Bolero, cả 2 đã cho thấy sự đa tài của mình. Hai quán quân tình Bolero 2019 Sau các phần trình diễn kết hợp trên sân khấu trực tiếp, Top 6 bước vào phần công bố kết quả. Kha Ly chính thức trở thành quán quân Tình Bolero 2019 bảng nghệ sĩ và Phạm Phương là quán quân bảng phòng trà.

Ca sĩ Kha Ly chia sẻ: “Kha Ly rất bất ngờ và hạnh phúc khi nhận được giải quán quân lần này. Đối với Kha Ly khi đi đến tới vòng chung kết là một điều hạnh phúc rồi, nhưng Kha Ly không ngờ mình lại đạt được ngôi vị quán quân. Kha Ly nghĩ rằng, cả 3 nghệ sĩ ở vòng chung kết đều xứng đáng và cả 3 gương mặt đều là quán quân trong lòng khán giả rồi. Kha Ly cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã yêu thương các nghệ sĩ của Tình Bolero”. Ở bảng phòng trà, Phạm Phương đã xuất sắc vượt qua hàng loạt giọng ca “cực phẩm” của chương trình năm nay để chạm tay đến danh hiệu cao nhất của Tình Bolero 2019. Không giấu được niềm xúc động khi đạt được hiệu Quán quân, nữ ca sĩ tâm sự: “Phương rất vui và hạnh phúc khi nhận được giải cao trong hành trình thi như thế này. Phương cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ Phương rất nhiều”. Top 6 thí sinh tại đêm gala Chiến thắng đầy thuyết phục của Kha Ly và Phạm Phương đã chính thức khép lại Tình Bolero 2019.

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