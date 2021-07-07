Đen Vâu 'tiên tri' đề thi 3 năm liên tiếp trúng phốc nhưng lại không lường được kết cục 'thảm hại' của bản thân mình

Dân mạng bái phục khi Đen Vâu "tiên đoán" đề thi môn Văn như thần khi 3 năm liên tiếp đều có gợi ý "trúng phốc".

Sáng nay, hơn 1 triệu sĩ tử sẽ bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021 với môn mở đầu là Ngữ Văn. Trước giờ lên thớt, dân mạng không ngừng réo tên nam rapper Đen Vâu vì tài dự đoán đề thi "bách phát bách trúng". Một sự trùng hợp đến khó tin khi 3 năm liên tiếp, nam rapper đều có dự đoán "trúng phốc" đến ngỡ ngàng.

Đêm trước ngày thi, Đen Vâu đã đăng dòng trạng thái suy tư: "Anh đi tìm thì em trốn, anh đi trốn em không tìm. Lòng em không gợn sóng cuối cùng anh mất công chìm". Bất ngờ trong bài viết tâm trạng có chữ "sóng" lại trùng với đề thi môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm nay.

Dân mạng réo tên Đên Vâu khi bài đăng có chữ 'sóng' trùng hợp với đề thi môn Văn THPT Quốc Gia - Ảnh: Chụp màn hình

Khi bị dân mạng "gọi tên" quá nhiều, Đen Vâu cũng chính thức lên tiếng về sự trùng hợp này. Nam rapper khiến nhiều người "dở khóc dở cười" khi nói rằng: "Anh mà đoán được đề thì ngày xưa đã không trượt đại học". Đồng thời, Đen Vâu cũng gửi lời cổ vũ, động viên tinh thần các sĩ tử khi cuộc thi THPT Quốc gia diễn ra trong tình hình dịch bệnh căng thẳng.

Đen Vâu để lại bình luận dưới bài viết của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Chỉ một bình luận phân trần nho nhỏ của Đen Vâu mà đã thu hút hàng chục nghìn lượt người hâm mộ thả cảm xúc. Nhớ lại lần "tiên tri" vào năm trước, anh ra mắt MV "Trời hôm nay nhiều mây cực!" với 1 cảnh quay duy nhất ngồi trên trực thăng, bay trên bầu trời Vịnh Hạ Long, đuôi máy bay còn có hình lá cờ Việt Nam, trùng hợp kết quả đề thi lại ra bài "Đất Nước". Trước đó, vào năm 2019, Đen Vâu ra mắt MV "hai triệu năm", đề thi năm đó ra bài "Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông". Và năm nay chỉ một câu vu vơ trong bài hát lại trùng luôn đề bài thi "Sóng".

Đen Vâu 'lấy lòng' Min sau sự cố không 'hợp rơ' trên sân khấu Liên tiếp sau khi ra mắt những sản phẩm chất lượng từ “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” cho đến “10 năm”, Đen tiếp tục khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi kết hợp với Min trong bản hit mới.

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