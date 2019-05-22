Đen Vâu 'lấy lòng' Min sau sự cố không 'hợp rơ' trên sân khấu

Tin tức giải trí 22/05/2019 10:47

Liên tiếp sau khi ra mắt những sản phẩm chất lượng từ “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” cho đến “10 năm”, Đen tiếp tục khiến người hâm mộ “đứng ngồi không yên” khi kết hợp với Min trong bản hit mới.

Chiều 20/5, họp báo ra mắt MV “Bài này chill phết” chính thức diễn ra với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ như: MC Phí Linh, diễn viên Phương Anh Đào, nhà sản xuất Long Halo, Lynk Lee, Kimmese, Linh TNX, Đạo diễn Kyle Nguyễn, diễn viên Hùng Nguyễn…

Đen Vâu 'lấy lòng' Min sau sự cố không 'hợp rơ' trên sân khấu - Ảnh 1
Đen và Min tại buổi ra mắt MV

Nam rapper quyết định lấy tên ca khúc mới là “Bài này chill phết”, thể hiện sự trăn trở, tâm sự của anh với sản phẩm mới nhất. Đồng thời, cũng để lại một khoảng trời riêng cho người hâm mộ thỏa sức sáng tạo, suy tưởng theo ý muốn của mình.

Trong buổi họp báo, Đen và Min cũng tiết lộ cơ duyên quen biết nhau, theo đó cả hai từng có dịp kết hợp biểu diễn trong một chương trình trao giải cách đây vài tháng. Đen nhớ lại: “Lúc đó Đen bối rối vì ít khi hát song ca cùng một ca sĩ nữ, lại làm “phật lòng” Min khi không mặc bộ trang phục Min chọn cho tiết mục, thành ra trong lòng vẫn cứ có cảm giác có lỗi. Sản phẩm lần này xem như là một cách chuộc lỗi của Đen, sẽ là một sự kết hợp tròn trịa hơn".

Đen cho biết anh thích Min ở nguồn năng lượng cô tỏa ra, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười và mang lại cho người đối diện cảm giác vui vẻ. Ngược lại, Min cũng “khen khéo” Đen là chàng trai rất tâm lý, luôn quan tâm và hỏi han Min về bài vở, ca từ có phù hợp hay không. Chính sự nghiêm túc lẫn kỹ càng của Đen làm Min vô cùng thoải mái khi thể hiện bài hát.

“Bài này chill phết” là sản phẩm âm nhạc chính thức của Đen sau 6 tháng thực hiện một “cú nổ lớn” với “Anh đếch cần gì nhiều ngoài em” và sự kết hợp cùng nữ ca sĩ Ngọc Linh trong “Mười năm”. Dù Ngọc Linh đã lui về phía sau sân khấu nhiều năm, chị vẫn là một giọng ca “huyền thoại” đã trở thành thanh xuân của rất nhiều người, trong đó có cả Đen.

Còn đối với lần hợp tác mới nhất này, ngay từ khi bức ảnh của Đen và Min trong phòng thu được hé lộ, người hâm mộ đã xôn xao bàn tán về một “cực phẩm” nữa sắp được trình làng.

Giống như nhiều lần trước, Đen chưa bao giờ lên kế hoạch cho việc phát hành ca khúc mới mà chỉ chia sẻ với khán giả sau khi đã hoàn thành trọn vẹn một tác phẩm.

Lần thứ 2 hợp tác với Min trong một ca khúc và lần đầu tiên thực hiện một MV chính thức cùng cô, Đen bày tỏ anh cực kỳ ấn tượng với chất giọng của nữ ca sĩ. Khi bắt đầu viết phần lời của ca khúc này vào khoảng 3 tháng trước Đen đã nghĩ tới chuyện mời Min tham gia sản phẩm mới cùng mình.

Tôi đã diễn cùng Min trong lễ trao giải We Choice Awards hồi đầu năm 2019 và thấy ở Min có một tinh thần gì đó rất nhẹ nhàng, thảnh thơi nhưng lại cá tính, tôi nghĩ tinh thần này hợp với bài hát mới của mình và quyết định ngỏ lời mời Min hợp tác” – nam rapper chia sẻ.

Đen cũng cho biết, việc Min vắng mặt trong MV vì lịch trình bận rộn là một nỗi tiếc nuối vô cùng lớn. Nhưng anh cũng rất khâm phục Min bởi dường như có một nguồn năng lượng vô tận ẩn chứa trong thân hình nhỏ bé của cô để Min luôn tất bật với nhiều công việc đến vậy. Tuy vậy, đảm nhận vai trò nữ chính trong MV không ai khác đó chính là nữ diễn viên sở hữu gương mặt khả ái Phương Anh Đào.

Phương Anh Đào là gương mặt nổi bật của làng điện ảnh Việt. Cô vừa gây ấn tượng trong bộ phim “Chàng vợ của anh”, diễn xuất bên cạnh “vua phòng vé” Thái Hòa. Sau “Chàng vợ của anh”, Phương Anh Đào được biết đến nhiều bởi hình tượng người phụ nữ hiện đại, độc lập, cá tính đầy phóng khoáng nhưng cũng chất chứa những nỗi niềm riêng như nhiều người con gái khác.

Hợp tác với Đen, Phương Anh Đào chia sẻ cô rất yêu mến tính cách bình dị và sự tâm huyết, niềm đam mê của Đen dành cho âm nhạc. MV là một trải nghiệm cực kỳ đáng nhớ của Phương Anh Đào và cô hy vọng khán giả sẽ tận hưởng nó như chính bản thân cô vậy.

Phần hình ảnh của MV vẫn do Kyle Nguyễn thực hiện. Đây là đạo diễn đã gắn liền với nhiều tác phẩm của Đen khi anh và nam rapper đã có những sự thấu hiểu, tin tưởng nhất định dành cho nhau.

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Đen và Ekip thực hiện MV

“Bài này chill phết” được Đen sáng tác từ khoảng nửa năm trước, từ chính những trải nghiệm, cảm xúc của bản thân anh khi gặp lại những người bạn xa cách đã lâu. Đồng thời cũng là sự chiêm nghiệm sau hành trình nghệ thuật với nhiều thay đổi, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây.

MV như một lời khẳng định cho tâm hồn, cho trái tim kiên định của Đen trước những biến chuyển của cuộc sống. Rằng dù có đối mặt với điều gì trên con đường âm nhạc, dù có đạt được những thành tựu nào đáng nói thì Đen vẫn mãi giữ một tấm lòng nguyên sơ như thuở ban đầu khi đối đãi với nghệ thuật và với những người yêu mến tác phẩm của mình.

Giai điệu nhẹ nhàng, phiêu lãng hòa quyện với chất giọng vừa thanh thoát vừa có phần ngọt ngào của Min khiến ca khúc mang tới một cảm giác thoải mái, bay bổng lạ kỳ. Nếu có ai đó hoài nghi về sự kết hợp của Đen và Min - hai nghệ sĩ trước đó hoàn toàn đối lập nhau về phong cách âm nhạc cũng như hình ảnh thì hẳn sẽ phải thay đổi ý kiến sau khi thưởng thức ca khúc này.

Đen Vâu 'lấy lòng' Min sau sự cố không 'hợp rơ' trên sân khấu - Ảnh 3
Đen và khách mời tại buổi họp báo

Còn với những fan ruột của Đen, những người hiểu và tìm được sự đồng điệu trong âm nhạc của anh bấy lâu thì đây lại là một món quà nữa đến từ nam rapper.

Nhiều người sẽ cảm thấy tò mò khi Đen nhắc tới các nghệ sĩ khác như Hoa hậu H’hen Niê hay nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP trong bài hát lần này. Tuy nhiên, với bản thân Đen đây chỉ là một lời kể chuyện khá bình thường. Anh không hy vọng mọi người cần phải “đoán già đoán non” gì về phần lyrics này.

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