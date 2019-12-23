Choáng ngợp với hậu trường liveshow Q Show 2 đầy đẳng cấp của Lệ Quyên

Tin tức giải trí 23/12/2019 15:35

Hai đêm diễn Q Show 2 của Lệ Quyên đã diễn ra thành công mỹ mãn tại TP.HCM với rất nhiều lời tán thưởng của khán giả về mức độ hoành tráng.

Không chỉ đầu tư “khủng” phần sân khấu với những trang thiết bị hiện đại, Q Show 2 còn được Lệ Quyên cẩn thận chuẩn bị chỉn chu đến từng chi tiết nhỏ. Phải đột nhập hậu trường của show diễn, khán giả mới có dịp hiểu thêm về sự tâm huyết của Lệ Quyên và ê-kíp trong show diễn kỷ niệm chặng đường 20 năm ca hát.

Choáng ngợp với hậu trường liveshow Q Show 2 đầy đẳng cấp của Lệ Quyên - Ảnh 1
Lệ Quyên đẹp ngọt ngào trong 'Q Show 2'

Đầu tiên là đội ngũ hậu đài đều được đạo diễn Việt Tú yêu cầu mặc suit đồng bộ, đeo găng tay trắng theo chuẩn “Vegas Show”. Điều này nhằm tạo sự đồng đều và chuyên nghiệp khi bưng vác các đạo cụ trên sân khấu. Thậm chí, việc này còn được tập dợt lại rất nhiều lần sao cho mọi thứ thật chuẩn xác nhất từ vị trí đặt để cho đến thời gian mang ra cho từng tiết mục.

Choáng ngợp với hậu trường liveshow Q Show 2 đầy đẳng cấp của Lệ Quyên - Ảnh 2
Lệ Quyên luôn chuẩn bị chỉnh chu trước khi lên sân khấu

Tiếp theo, loạt đạo cụ khổng lồ phục vụ các tiết mục được xếp dày đặc trong hậu trường cũng khiến nhiều người phải choáng ngợp. Không chỉ tốn nhiều thời gian và công sức dát vàng như loạt ảnh hé lộ trước đó, những chi tiết tạo điểm nhấn trên sân khấu Q Show 2 này còn được chuẩn bị trước nhiều tháng trời với nhiều dụng ý khác nhau.

Choáng ngợp với hậu trường liveshow Q Show 2 đầy đẳng cấp của Lệ Quyên - Ảnh 3
Hóa trang đang chỉnh sửa lại trước khi Lệ Quyên lên sân khấu

Cuối cùng là những bộ trang phục và phụ kiện lên tới hàng trăm món được sắp xếp ngay ngắn khiến người ta cứ ngỡ như đang lạc vào một cửa hàng thời trang nào đó. Những set đồ tới từ nhiều NTK nổi tiếng trong nước cùng loạt trang sức đắt tiền của thương hiệu Chanel ngốn của Lệ Quyên một số tiền không nhỏ.

Choáng ngợp với hậu trường liveshow Q Show 2 đầy đẳng cấp của Lệ Quyên - Ảnh 4
Phụ kiện được Lệ Quyên mang trên người trong 'Q Show 2'

Tuy nhiên, Lệ Quyên cho biết những điều này hoàn toàn xứng đáng với một show diễn đặc biệt như Q Show 2. Tất cả mọi thứ cô làm đều xuất phát từ tình cảm trân quý, mong muốn được đáp lại sự ủng hộ của đông đảo khán giả đã luôn dõi theo và đồng hành trên quãng đường 20 năm sự nghiệp bằng những thứ tốt nhất và tuyệt vời nhất.

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