Cặp đôi đồng tính Bi Bảo và Múi Xù chi 1 tỷ thụ tinh con đầu lòng lai Tây, giờ 1 tuổi trông như búp bê, đặt tên vô cùng ý nghĩa!

Từ ngày Mật Ong chào đời, sự đáng yêu, bụ bẫm của cô bé đã hút ngay ánh nhìn đầu tiên với người xem và trở thành một trong những em bé 'hot' trên mạng xã hội

Diện mạo xinh như búp bê, trắng hồng và lai Tây khiến nhiều người liên tục "xin vía"

Theo Bi Bảo - Múi Xù chia sẻ: "Mật Ong" mang theo ý nghĩa ngọt ngào và tinh thần của sự yêu thương. Đặt tên con là Mật Ong có khả năng hiện thực khát khao mang đến niềm vui và hạnh phúc cho con trong cuộc sống. Tên này cũng có thể thể hiện hy vọng cho con có một tương lai tươi sáng, đầy sức khỏe và thành công.

Theo Bi Bảo - Múi Xù chia sẻ: "Mật Ong" mang theo ý nghĩa ngọt ngào và tinh thần của sự yêu thương

Đằng sau cái tên thân mật ý nghĩa này, cô bé được bố mẹ đặt tên thật là Chloe To. Chloe là một cái tên nước ngoài có nguồn gốc từ Hy Lạp, thường được đặt cho con gái. Tên này có ý nghĩa là xanh tươi, tươi tốt, nở hoa, đơm hoa kết trái. Còn To có thể được hiểu là họ của ba Bi Bảo (tên thật đầy đủ là Tô Trần Di Bảo). Bé Mật Ong giờ càng lớn càng giống với ý nghĩa cái tên Chloe To mà Bi Bảo và Múi Xù đã đặt cho ái nữ của mình. Cô bé đáng yêu, xinh xắn như một bông hoa.

Đằng sau cái tên thân mật ý nghĩa này, cô bé được bố mẹ đặt tên thật là Chloe To. Tên này có ý nghĩa là xanh tươi, tươi tốt, nở hoa, đơm hoa kết trái

Thời điểm hiện tại, ngoài việc chăm sóc con gái Mật Ong, cả hai vợ chồng vẫn tiếp tục duy trì công việc kinh doanh và buôn bán. Ngoài ra, Bi Múi cũng dành cho gia đình những khoảng không gian riêng để tận hưởng cuộc sống.

Múi Xù và Bi Bảo dự định sẽ đón thêm một chàng "hoàng tử" sau 3 năm nữa để "đủ nếp đủ tẻ"

Múi Xù và Bi Bảo dự định sẽ đón thêm một chàng "hoàng tử" sau 3 năm nữa để "đủ nếp đủ tẻ". Tuy tình hình sức khỏe đã dần tốt hơn, tuy nhiên cặp đôi vẫn cần thời gian để ổn định cuộc sống, trước mắt là chăm lo tốt cho Mật Ong ở giai đoạn đầu đời.