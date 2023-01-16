Căn nhà giản dị ở quê của 'Người hùng SEA Games' Nhâm Mạnh Dũng và tuổi thơ tràn đầy tình yêu với trái bóng tròn

Nhâm Mạnh Dũng là cầu thủ có phong độ tốt ở những giải quan trọng từ SEA Games 31 cho đến VCK U23 châu Á 2022. Nhờ bàn thắng vàng, nam cầu thủ đã giúp ĐT Việt Nam có những chiến thắng quan trọng.

Nhâm Mạnh Dũng sinh năm 2000, tại Thái Bình. Cầu thủ này trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Viettel. Trong quá khứ, Mạnh Dũng đã nhiều lần góp mặt trong danh sách tuyển trẻ quốc gia tham dự các giải đấu quốc tế.

Ngôi nhà của Nhâm Mạnh Dũng nằm khiêm tốn trong làng. Nam cầu thủ chia sẻ, từ nhà đến sân làng, sân xã gần như đều có dấu chân chạy rượt bóng của anh.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, MC Đức Khuê và Mù Tạt đã thăm nhà Nhâm Mạnh Dũng ở huyện Đông Hưng, Thái Bình. Từ đầu đến cuối làng đều còn treo băng rôn hình ảnh nam cầu thủ với dòng chữ “Nhâm Mạnh Dũng - niềm tự hào quê hương Đông Hoàng”. Đây cũng chính là sự yêu thương và tự hào của người dân quê hương dành cho nam cầu thủ.

“Ngày bé, mình hay đá bóng vào tường, rớt cả vữa; đá lên ngói nhà rớt cả ngói. Chiều chiều, mình ra nhà văn hoá đá bóng với mấy anh lớn. Anh trai sợ mình bị bắt nạt nên hay ra gọi về. Các trường cũng tổ chức đá bóng với nhau rồi chọn người đi đá cụm, huyện, tỉnh. Khi đó mình đá vị trí trung vệ. Sau 1-2 trận, thầy năng khiếu gọi cho bố xin chọn mình vào đội. Bố mẹ rất đắn đo, nhưng rồi cũng cho mình đi”, Nhâm Mạnh Dũng kể.

Gia đình là điểm tựa vững chắc cho Nhâm Mạnh Dũng. Ảnh: Người đưa tin

Rời nhà đi học xa từ năm 11 tuổi là việc vốn không dễ dàng với Nhâm Mạnh Dũng và cả gia đình. Anh chàng nhớ lại: “Ở nhà, thỉnh thoảng mẹ vẫn phải đút cơm. Giờ đi học xa, mình phải tự túc hết. Đến bữa cơm, bát ai người ấy cầm đi ăn, ăn xong tự cầm đi rửa. Đi được 1 tuần, hầu như tối nào mình cũng ngồi ở cửa sổ nhìn ra rồi khóc.

Ngày xưa về quê, bảo mình đi đá bóng chẳng ai tin vì nhìn mình vừa đen vừa gầy. Năm 15, 16 tuổi, mình mới cao hẳn lên. Ngày đi học, mình rất ham chơi điện tử. Mình từng trèo tường trốn đi chơi điện tử và bị nhà trường bắt được, gọi bố mẹ lên nói chuyện”.

Sau nhiều nỗ lực học tập và rèn luyện, Nhâm Mạnh Dũng dần phát huy được tiềm năng, chứng minh được về mặt chuyên môn. Số huy chương vàng, bạc, đồng của anh chàng được trưng bày cẩn thận ở nhà.

Nam cầu thủ được công nhận có khả năng toả sáng ở cả vị trí tiền đạo và trung vệ. Trong trận đấu U23 châu Á, Nhâm Mạnh Dũng còn trở thành thủ môn một cách bất đắc sĩ nhưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở vị trí này.

Bữa cơm thân mật của gia đình Nhâm Mạnh Dũng và 2 MC "Gõ cửa thăm nhà". Ảnh: VietNamNet

Hiện tại, Nhâm Mạnh Dũng chỉ mong bố mẹ bớt làm lụng vất vả, tin tưởng vào con trai. Riêng bản thân, nam cầu thủ tiết lộ đang rất nỗ lực, cố gắng thi đấu tốt các trận đấu để có cơ hội vào đội tuyển Việt Nam.