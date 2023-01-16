Tối nay chung kết lượt về AFF Cup 2022: Thầy Park nhận 'tin dữ', tuyển Việt Nam thêm nỗi lo trên đất Thái

Tin tức giải trí 16/01/2023 06:01

Việc trung về này chấn thương và có khả năng ngồi ngoài ảnh hưởng không nhỏ đến những toan tính của HLV Park Hang-seo.

Vào lúc 19h30 tối 16/1, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ chính thức được diễn ra tại sân vận động Thammasat. Trận hòa 2-2 tại Mỹ Đình khiến đội tuyển Việt Nam phải chơi tất tay với Thái Lan vào đêm nay để nuôi hy vọng dành chức vô địch.

Tại buổi tập trên sân Thammasat vào chiều qua (15/1), trung vệ Bùi Tiến Dũng phải ngồi trong khu vực cabin và nhận sự chăm sóc đặc biệt đến từ bác sĩ Choi Ju-young.

Trung vệ của tuyển Việt Nam không tham gia vào bất kỳ bài tập nào của toàn đội.

Tối nay chung kết lượt về AFF Cup 2022: Thầy Park nhận 'tin dữ', tuyển Việt Nam thêm nỗi lo trên đất Thái - Ảnh 1
Bùi Tiến Dũng phải ngồi trong khu vực cabin và nhờ tới sự chăm sóc đặc biệt đến từ bác sỹ Choi Ju-young. Ảnh: Thanh Niên

 

Tối nay chung kết lượt về AFF Cup 2022: Thầy Park nhận 'tin dữ', tuyển Việt Nam thêm nỗi lo trên đất Thái - Ảnh 2
Bùi Tiến Dũng ngồi một mình ở cabin huấn luyện. Ảnh: Lao Động

Bùi Tiến Dũng bị đau sau trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan hôm 13/1. Khi trận đấu còn 5 phút, nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định rút cầu thủ mang áo số 4 để thay bằng Nguyễn Thanh Bình.

Như vậy, nhiều khả năng Bùi Tiến Dũng sẽ vắng mặt trong trận chung kết lượt về gặp tuyển Thái Lan diễn ra vào tối 16/1.

Đây được xem là tổn thất lớn về mặt lực lượng cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến những toan tính của HLV Park Hang-seo.

Trước buổi tập, ông Park cũng đã dành ít thời gian để trao đổi riêng và dành những lời động viên đến Bùi Tiến Dũng.

Trong trường hợp Bùi Tiến Dũng không thể ra sân, HLV Park Hang Seo còn nhiều lựa chọn thay thế. Cả Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình.

Ở trận lượt đi, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam có nhiều thời điểm mất tập trung. Các cầu thủ Thái Lan tận dụng được cơ hội để ghi 2 bàn. Trận lượt đi cũng là lần duy nhất đội tuyển Việt Nam thủng lưới tại AFF Cup 2022 tính đến lúc này.

Để lên ngôi tại AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam buộc phải thắng hoặc không để đối thủ cầm hoà với tỷ số cao (3-3, 4-4...). Đối đầu với Thái Lan là thử thách chưa bao giờ dễ đối với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Ảnh: Loạt cảm xúc từ vui mừng, hụt hẫng đến… thở phào của CĐV ở TP.HCM trong đêm chung kết lượt đi AFF Cup

Ảnh: Loạt cảm xúc từ vui mừng, hụt hẫng đến… thở phào của CĐV ở TP.HCM trong đêm chung kết lượt đi AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt đi AFF Cup với hai bàn thắng đẹp mắt của Tiến Linh và Văn Thanh.

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