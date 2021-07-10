Bị giục đáp trả Vy Oanh, Hoa hậu Thu Hoài phản ứng cực gắt

Những tưởng Hoa hậu Thu Hoài sẽ sớm có động thái đáp trả thì cô bất ngờ không phản pháo trực tiếp mà tập trung vào công tác thiện nguyện trong ngày Sài Gòn giãn cách.

Drama Hoa hậu Thu Hoài và Vy Oanh đang làm tâm điểm chú ý của công chúng những ngày qua. Sau khi Thu Hoài livestream đấu tố, tiết lộ nhiều câu chuyện trong quá khứ thì Vy Oanh cũng nhanh chóng đáp trả bằng loạt tin nhắn trò chuyện giữa cả hai để minh chứng cho sự trong sạch của mình.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ việc tặng gạo, tìm mua trứng gà... để ủng hộ những người lao động đang gặp khó khăn vì dịch bệnh. Một cư dân mạng đã vào "cà khịa" Thu Hoài khi thấy cô không có động thái đáp trả Vy Oanh: "Trả lời Vy Oanh đi chị ơi." Nhưng Thu Hoài đã đáp lại "cực gắt": "Em thấy cứu đói quan trọng hơn hay làm em vui lòng quan trọng hơn?"

Thu Hoài tích cực tham gia thiện nguyện chống dịch.

Nhưng vẫn bị cư dân mạng khịa.

Trong một diễn biến khác, tin nhắn Vy Oanh tung ra để chứng minh mình trong sạch đang bị một bộ phận cư dân mạng nghi là sản phẩm của photoshop. Bởi trong đoạn chat đó, tài khoản của Thu Hoài không hiện tick xanh Facebook. Tuy nhiên, theo nhận định của một số cư dân mạng khác dù tài khoản cá nhân có tick xanh nhưng khi vào phần chat sẽ không hiện lên.

Đến thời điểm hiện tại, tin nhắn của Vy Oanh là thật hay photoshop vẫn chưa có đáp án. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng Thu Hoài đã có ý "bóng gió" vấn đề này trên mạng xã hội. Bởi có một cư dân mạng bình luận: "Haha đi làm từ thiện cũng phải xuất sắc như thế này ư?" Thu Hoài đã trả lời: "Người làm từ thiện không bao giờ xài pts kkk." Từ "pts" được cho là viết tắt của photoshop.

Bình luận bị nghi bóng gió Vy Oanh của Thu Hoài.